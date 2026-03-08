Alevi Örgütleri Suriye'deki Alevilere Yönelik Saldırıları Samandağ'da Protesto Etti

Burcu Özkaya Günaydın

(HATAY) - Alevi sivil toplum örgütleri Suriye'de Alevilere yönelik saldırıları Hatay'ın Samandağ ilçesinde düzenledikleri "1 Yıldır Süren Soykırıma Sessiz Kalma" mitingiyle protesto etti. Mitinge DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Tülay Hatimoğulları ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'ın da arasında bulunduğu bazı siyasetçiler de destek verdi.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Samandağ Şubesi önünde toplanan protestocular daha sonra alkış, slogan ve zılgıtlarla mitingin yapılacağı 75'inci Yıl Parkı'na yürüdü.

Miting alanına "Emperyalist saldırılara savaşa ve işgale hayır", "Suriye'de Alevi katliamı var durdurun", "Katliamlara ve savaşlara dur de", "Yaşasın halkların kardeşliği", "Halkların tescilli katili NATO defol" ve "İran, Suriye, Yemen, Lübnan, Irak'ta katliam ve emperyalist savaşı durduracak tek güç halkların örgütlü mücadelesidir" yazılı pankartlar asıldı.

Protestocular eylem boyunca "Alevi halkı yalnız değildir", "Katil HTŞ Suriye'den defol" ve "Suriye halkı yalnız değildir" sloganları attı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, mitingde yaptığı konuşmada, "Suriye'de savaşın ve çatışmanın bitmediğini gördüklerini" ifade etti.

Buna karşı tek çözümün halkların dayanışması olduğunu belirten Hatimoğulları, "Suriye'den konuşurken İran'ın ve bölge halklarının tamamının üzerine uygulanan ABD ve İsrail emperyalizmi, insan düşmanı, medeniyet düşmanı, tarih düşmanı, halklar düşmanı politikalarına asla geçit vermedik, vermeyeceğiz. ve bir kez daha buradan diyoruz ki İran'ın üzerinde başlatılan bu savaş derhal son bulmalıdır" diye konuştu.

"Suriye'de tek çarenin demokratik Suriye Cumhuriyeti olduğunu" söyleyen Hatimoğulları, "Demokratik bir yönetim biçimiyle ancak Suriye barışa ve refaha kavuşur. Aynı şekilde bu reçete bütün Orta Doğu bölgesi içindir. Bugün Suriye, İran ve bütün Körfez ülkelerine yayılan ve şimdi İran saldırısıyla devam eden bu savaş politikalarına karşı tek çözüm halkların güçlü dayanışmasıdır" ifadelerini kullandı."

"Dünyanın her yerindeki ezilenlerle omuz omuzayız"

TİP Genel Başkanı Erkan Baş da barbarlığa maruz kalan insanların, dünyanın neresinde olursa olsun kendilerine uzak olmadıklarını ifade etti.

Ezilen halkların mücadelesinin omuz omuza sürdürülmesi gerektiğini belirten Baş, "Bizim için Venezuela uzak değilse, Küba uzak değilse, Suriye uzak değilse, İran uzak değilse, Lübnan uzak değilse, emperyalistler için, kapitalistler için de aynı şey geçerlidir. ve biz bu gerçeği görerek bu mücadelede üzerimize düşen göreve odaklanmak durumundayız. Suriye bu hale gelirken, İran bu hale gelirken bu ülkeyi yönetenler ne yapıyor? Bu ülkede İncirlik Amerikan üssü toprağı haline getirilmiş, Amerika'ya teslim edilmiş" diye konuştu.

"Ülkeyi yönetenlerin bölgenin kan gölüne dönmesi politikalarında birinci dereceden sorumlu olduğunu" söyleyen Baş, "Dünyanın herhangi bir yerindeki bu kavga nasıl uzakta değil, yanı başımızdaysa, onlar bir taraf, biz de dünyanın bütün ezilen halkları, emekçileri, yoksulları bir taraf olmak durumundayız" dedi."

"Ötekileştirilen tüm halklar bir soykırım kıskacında"

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Samandağ Şube Başkanı Mehmet Uysal da Suriye'de "ötekileştirilen" tüm halkların bir soykırım kıskacında olduğunu ifade ederek, özellikle Alevilerin bu süreçte ağır bedeller ödediğini vurguladı.

Selefi örgütlerin İsrail'in Suriye sınırındaki ilerleyişine karşı sessiz kaldıklarını ifade eden Uysal, "Alevilere, Kürtlere ve diğer tüm kimliklere her türlü zulmü reva gören bu cahil yapılar, İsrail Şam'a 20 kilometre yaklaşırken tek bir kelime etmediler. Bizler bu pratikten onların kimin maşası olduğunu çok iyi biliyoruz" diye konuştu.

"Suriye'nin kurucu unsurları tarihten silinmek isteniyor"

Mitingde konuşan Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay da uluslararası kamuoyunun, Suriye'de azınlıklara yönelik saldırılara karşı sessiz kaldığını ifade etti.

Suriye'nin kadim halklarının sistematik bir katliamla karşı karşıya olduğunu belirten Karaçay, yaşananların bir "soykırım süreci" olduğunu söyledi.

Rejim değişikliğinin dünyaya "normalleşme" gibi sunulduğunu ifade eden Karaçay, sahadaki gerçekliğin çok daha karanlık olduğunu kaydetti. Karaçay, "Aleviler, Dürziler, Ezidiler ve Hristiyanlar başta olmak üzere, Suriye'nin tüm kurucu unsurları sistematik bir kıyıma uğruyor. Özellikle 7 Mart itibarıyla doruğa ulaşan bu saldırılar, Alevi halkını tarihten silmeyi amaçlayan bir soykırıma dönüşmüştür. Kaç kişinin öldüğünden ziyade, kadim bir halkın sistematik olarak yok edilmesi hedeflenmektedir" dedi.

"Onlar bir, biz de bir ve tek olmalıyız"

Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca da "Fatma Nur Çeliklerin katillerinin, Suriye'de kadınların saç örgülerini kesenlerin, Türkiye'de ilkokul çocuklarının başını kapatıp aynı zamanda ders zillerini ilahi olarak çaldıranların bir ve tek olduğunu" ifade ederek, "Emperyalistler, işbirlikçiler, 'kadınların özgürlüğü' diye, 'demokrasi' diye halkların üstüne bomba yağdırmak isteyenler bir ve tek" diye konuştu.

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca da emperyalist müdahalelere tepki göstererek, "Bizler onların getireceği demokrasiyi de özgürlüğü de lanetliyoruz, hadi oradan diyoruz. Onların getireceği demokrasiyi görüyoruz. Dünya kan gölüne çevrilmiş durumda… Gazze'yi yerle bir ettiler, Suriye'de halklara savaş açtılar, İran'a müdahale ettiler ve Orta Doğu halklarına gözdağı veriyorlar. Onların demokrasi dediği şey vahşetten başka bir şey değildir" ifadelerini kullandı.