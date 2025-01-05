Alman çift Meke Gölü'nde kamp yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Alman çift Meke Gölü'nde kamp yapıyor

Alman çift Meke Gölü\'nde kamp yapıyor

Alman çift, Konya'nın Meke Gölü'nde kamp yaparak doğanın tadını çıkarıyor ve Türk misafirperverliğini övüyor.

05.01.2025 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan Meke Gölü, Alman çifti ağırladı.

İlçede bulunan doğal güzelliklerden Meke Gölü ulaşımı kolay olması sebebiyle en çok ziyaret edilen yerler arasında. Özellikle Fransa, Almanya, İsviçre ve Hollanda'dan gelen turistler gölleri ziyaret ediyor. Meke Gölü'ne gelen turistler gölün kurumasına rağmen gün batımı ve gün doğumunu izleyip bol bol fotoğraf çekiyor. Gölü ziyaret eden Alman çift göl kenarında kamp yapıp gönüllerince vakit geçirdi. Mühendis Manuel Bührer ve öğretmen olan Sophie Bührer, Meke Gölü'nde kamp yapmanın keyfini yaşadı.

Dünyanın hiçbir yerinin Türk insanı kadar misafirperver olmadığını belirten Bührer çifti, "Kimi zaman biz misafir etmek istiyorlar. Yemek ikram edenler oluyor, bunlar çok güzel. İnsanları tanıyoruz, kültürleri tanıyoruz. Harika yemek kültürleri var. Türkiye bambaşka bir ülke. Ağustos ayında başladığımız turumuza Çek Cumhuriyeti, Polonya, Slovakya, Macaristan, Romanya, Sırbistan, Bosna, Hırvatistan, Arnavutluk, Kosova, Kuzey Makedonya, Yunanistan ve şimdi de Türkiye'yi ziyaret ettik. Ocak sonuna kadar Almanya'ya döneceğiz. Aralık ayının başında Türkiye'ye geldik ve Akdeniz sahili boyunca Alanya'ya kadar yol aldık. Türkiye'deki manzaraları en çok da Orta Anadolu'daki manzaraları seviyoruz. Meke Gölü de çok etkileyiciydi. Burada kamp yapmak güneşin batışı ve doğuşunu izlemek bize ayrı bir haz verdi. Gölü daha önce internetten görmüştük. Oluşumu çok ilginç geldi. Ayrıca doğal kalması da sevindirici" dedi.

Alman çift Meke Gölü kampının ardından Kapadokya'ya gitti. - KONYA

Kaynak: İHA

Karapınar, Misafir, Türkiye, Turizm, Yerel, Yaşam, konya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Alman çift Meke Gölü'nde kamp yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:35 Bakan Tunç’tan Narin davası açıklaması: Gerekçeli karar tüm tartışmaları bitirecek Bakan Tunç'tan Narin davası açıklaması: Gerekçeli karar tüm tartışmaları bitirecek
10:34 Asgari ücret sistemine göre en düşük emekli maaşı 15 bin TL’ye yükselecek Asgari ücret sistemine göre en düşük emekli maaşı 15 bin TL'ye yükselecek
09:46 Ferdi Tayfur’un cenaze namazına hırsızlar dadandı Ferdi Tayfur'un cenaze namazına hırsızlar dadandı
09:39 Kız çocuğu fotoğraf çekilirken korkulukların arasında göle düştü Kız çocuğu fotoğraf çekilirken korkulukların arasında göle düştü
08:42 Tugay Kerimoğlu: İlkay Gündoğan yüzde 90 Galatasaray’da Tugay Kerimoğlu: İlkay Gündoğan yüzde 90 Galatasaray'da
10:22 Yerli savaş uçağı bir ülkeye daha satılacak Yerli savaş uçağı bir ülkeye daha satılacak
10:13 Demet Sağıroğlu’nun “Arnavut Kaldırımı“ klibindeki küçük çocuğun son hali şaşırttı Demet Sağıroğlu'nun "Arnavut Kaldırımı" klibindeki küçük çocuğun son hali şaşırttı
10:04 Ferdi Tayfur’un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde Ferdi Tayfur'un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde
10:02 Vatandaşa domuz eti yedirenler böyle tespit edilecek Vatandaşa domuz eti yedirenler böyle tespit edilecek
09:54 Kıdem tazminatı tavanı değişti Kıdem tazminatı tavanı değişti
09:41 Acun Ilıcalı “Türk Bayrağı’na yasak koyuldu“ iddialarına son noktayı koydu Acun Ilıcalı "Türk Bayrağı'na yasak koyuldu" iddialarına son noktayı koydu
09:34 Şans oyunu oynayan eşini basan kadın etrafa zarar verdi Şans oyunu oynayan eşini basan kadın etrafa zarar verdi
09:33 Türkiye bir rekora daha imza attı Türkiye bir rekora daha imza attı
09:26 Survivor’da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım Survivor'da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım
09:18 İşte memur maaş zammı ile değişen ödemeler İşte memur maaş zammı ile değişen ödemeler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2025 12:34:58. #1.12#
SON DAKİKA: Alman çift Meke Gölü'nde kamp yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.