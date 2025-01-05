Alman çift Meke Gölü\'nde kamp yapıyor

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Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan Meke Gölü, Alman çifti ağırladı.

İlçede bulunan doğal güzelliklerden Meke Gölü ulaşımı kolay olması sebebiyle en çok ziyaret edilen yerler arasında. Özellikle Fransa, Almanya, İsviçre ve Hollanda'dan gelen turistler gölleri ziyaret ediyor. Meke Gölü'ne gelen turistler gölün kurumasına rağmen gün batımı ve gün doğumunu izleyip bol bol fotoğraf çekiyor. Gölü ziyaret eden Alman çift göl kenarında kamp yapıp gönüllerince vakit geçirdi. Mühendis Manuel Bührer ve öğretmen olan Sophie Bührer, Meke Gölü'nde kamp yapmanın keyfini yaşadı.

Dünyanın hiçbir yerinin Türk insanı kadar misafirperver olmadığını belirten Bührer çifti, "Kimi zaman biz misafir etmek istiyorlar. Yemek ikram edenler oluyor, bunlar çok güzel. İnsanları tanıyoruz, kültürleri tanıyoruz. Harika yemek kültürleri var. Türkiye bambaşka bir ülke. Ağustos ayında başladığımız turumuza Çek Cumhuriyeti, Polonya, Slovakya, Macaristan, Romanya, Sırbistan, Bosna, Hırvatistan, Arnavutluk, Kosova, Kuzey Makedonya, Yunanistan ve şimdi de Türkiye'yi ziyaret ettik. Ocak sonuna kadar Almanya'ya döneceğiz. Aralık ayının başında Türkiye'ye geldik ve Akdeniz sahili boyunca Alanya'ya kadar yol aldık. Türkiye'deki manzaraları en çok da Orta Anadolu'daki manzaraları seviyoruz. Meke Gölü de çok etkileyiciydi. Burada kamp yapmak güneşin batışı ve doğuşunu izlemek bize ayrı bir haz verdi. Gölü daha önce internetten görmüştük. Oluşumu çok ilginç geldi. Ayrıca doğal kalması da sevindirici" dedi.

Alman çift Meke Gölü kampının ardından Kapadokya'ya gitti. - KONYA