Amasya'da Esençay köyü yeniden belde oldu - Son Dakika
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Amasya'da Esençay köyü yeniden belde oldu

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Amasya'nın Taşova ilçesinde bulunan Esençay köyü, mahkeme kararıyla tekrar belde statüsüne yükseltildi. Köy halkı gelecek yıl yapılacak seçimlerle belediye başkanını seçecek.

07.08.2024 13:45  Güncelleme: 14:00
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RAFET ÖZTÜRK

(AMASYA) - Amasya'da 2012'de köy statüsüne düşürülen Esençay köyü, mahkeme kararıyla yeniden belde oldu. Valilik personelinin kayyum olarak atandığı beldede gelecek yıl haziran ayında içinde seçim yapılacak.

Amasya'nın Taşova ilçesinde, 6 Aralık 2012'de yürürlüğe giren 6360 sayılı belediye kanunu ile 2011 verilerine göre nüfusları 2 binin altında olduğu için köy statüsüne düşürüldü. Bu bağlamda, 10 belde de kapatılarak köy statüsüne alınmış ve muhtarlık olmuşlardı. Esençay beldesinin halkı karara karşı açtığı davada, Ankara 13. İdare Mahkemesi'nde 6 Haziran 2024 tarihi itibarıyla dava konusu işlemin iptali yönünde bir karar alındı. Yıllar süren yargı sürecinin ardından yürütmeyi durdurma kararı verildi. Yeniden belde statüsünü kazanan Esençay'a ise yine aynı belde halkından valilik personeli Salim Akbaş kayyum belediye başkanı olarak atandı.

Belediye olunca kayyum atandı

Esençay beldesi halkı, yaklaşık bir yıl sonra seçime giderek belediye başkanını seçecek. Konu ile ilgili Esençay Belediyesi başkanlık makamında konuşan kayyum Belediye Başkanı Salim Akbaş, şunları söyledi:

"Esençay Köyümüzün belediyeye dönüşmesi nedeniyle sayın Valimiz tarafından görevlendirildim. Süreçle ilgili görevlendirme süreci ile yapılacaklarla ilgili Esençay'lı hemşehrilerimizle gerekli bilgilendirmeleri yaptık. Bu toplantı inşallah hayırlı uğurlu olur. Bu süreç sonrasında gereken hizmetler ilerleyen zamanlarda yapılacaktır, inşallah seçim sürecine kadar bu şekilde bir iş devam ettireceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Muhtarlık tabelamız da olacaktır ama Esençay Belediye Başkanlığı tabelasını da asacağız, ama muhtarlığımızda var tabii ki. Şu an muhtarlığımız devam ediyor muhtarlığımızda başımızın tacı, muhtar da elbette ki yanımızda yanı başımızda ona da en güzel şekilde bir yer vereceğiz belediye binamızda. Kasabımız tekrar ilçemize, ilimize, ülkemize hayırlı olsun. Cenabı Allah hayırlı güzel hizmetler yapmayı nasip etsin, bu çıktığımız yolda Allah utandırmasın, hepinize teşekkür ediyorum."

"Ben aday olmayacağım"

Köylerinin tekrar belediye olmasına sevinen emekli öğretmen Ali Kesim, "Esençay kasabasının belediye oluşumu yetkililer tarafından bize duyuruldu. İnanın 71 yaşındayım, o kadar mutluyum çocuklar gibi mutluyum" dedi.

Kayyum Belediye Başkanı Salim Akbaş ise belde halkına yaptığı açıklama da seçimin herhangi bir durum oluşmazsa 2025 yılının Haziran ayında yapılacağını ve belediye başkan adayı olmayacağını açıklayarak, "Ben aday olmayacağım. Niyetim de yok ama seçilecek başkandan daha çok hizmet yapacağım" ifadelerini kullandı.

Amasya\'da Esençay köyü yeniden belde oldu
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Amasya'da Esençay köyü yeniden belde oldu - Son Dakika

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