Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, muhtarlarla bir araya geldi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Sivil Toplum Buluşmaları" kapsamında Ankara Kent Konseyi (AKK) gönüllüsü muhtarlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi. Yavaş, "Muhtarsız bir kent yönetilmez. Göremeyiz, duyamayız, sizler olmazsanız haberimiz olmaz. Bence bir belediye başkanının farkı şu olmalı; oradaki köyde kanalizasyon açıktan akarken, o çocuklar o suyun kenarında oyun oynarken hastalık kapma riski varken, o su toprağın altını zehirlerken kalkıp çılgın projem var diye biz bu paraları başka yere harcayamazdık. Önceliğimiz insan sağlığı, insan hayatı" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Sivil Toplum Buluşmaları" programı kapsamında Ankara Kent Konseyi (AKK) gönüllüsü muhtarlarla bir araya gelerek taleplerini birinci ağızdan dinledi.

Ankara Kent Konseyi Gençlik Parkı Kabul Salonu'nda düzenlenen programa, Ankara Kent Konseyi Başkanı ve Türkiye Kent Konseyleri Birliği Dönem Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Önder Yanmaz, Başkent Muhtarlar Federasyonu Başkanı Muammer Köksal ve AKK gönüllüsü muhtarları katıldı.

"MUHTARSIZ BİR KENT YÖNETİLMEZ"

Programda muhtarlara seslenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şu açıklamalarda bulundu:

"Geldiğimizde, 25 yıllık değişiklikten sonra günlük bin iki bin tane görüşme ve bildiğiniz gibi büyük ölçüde iş talebi gelmeye başladı. Bunlarla ilgilendik. Muhtarlarımızla önce belediyede toplantılar yapmaya başladık. Şunu fark ettik 2-3 dönemdir kazanan muhtarlarımızın oy birliği ile söylediği bir şey vardı; 'biz bugüne kadar belediyenin kapısından içeri dahi giremedik, daire başkanlarının hiçbirisi ile görüşemedik. Belediye başkanı ile zaten görüşemedik' dediler. Muhtarsız bir kent yönetilmez. Göremeyiz, duyamayız sizler olmazsanız haberimiz olmaz. Zaman zaman sizlere mesaj attık; 'darda kalan varsa, üşüyen varsa bunun vebali hepimizindir mutlaka bize bildirin o mağduriyeti giderelim iş birliği yapalım' diye… Sonra birçok toplantılar yaptık ben ilçeleri gezmeye başladım. Pandemi döneminde de köy köy gezerek oradaki sorunları yerinde tespit etmeye çalıştım. Pandemi nedeniyle belediyemizin gelirleri iyice azaldı. 200'ün üzerinde bölgede kanalizasyonlar açıktan akıyor. Bunların birçoğunu yaptık. Bence bir belediye başkanının farkı şu olmalı; oradaki köyde kanalizasyon açıktan akarken, o çocuklar o suyun kenarında oyun oynarken hastalık kapma riski varken, o su toprağın altını zehirlerken kalkıp çılgın projem var diye biz bu paraları başka yere harcayamazdık. Önceliğimiz insan sağlığı, insan hayatı… Gücümüz yettiğince de tamamlamaya çalışıyoruz."

"ÖMRÜNÜ KAMUYA HİZMET ETMEKLE ÇÜRÜTMÜŞ İNSANLARI YÜZÜSTÜ BIRAKAMAYIZ"

Ankara Büyükşehir Belediyesinin bütçe ve projelerine dair sunum yaparak kalem kalem bilgi veren Yavaş,şöyle devam etti:

"2013 yılında DSİ Ankara'da bazı bölgeleri taşkın sahası ilan etmiş. 'Acil yapın yapmazsanız insanlar ölür' demiş. 2019'a kadar hiçbirini yapmamışlar bu kadar gelir olmasına rağmen. 16 tanesinden 3-4 tanesi kaldı inşallah onları da en kısa sürede yapacağız. Eski dönemin 6 milyar borcunu ödedik. 27 bin emekliye yardım ediyoruz. Ömrünü kamuya hizmet etmekle çürütmüş insanları yüzüstü bırakamayız. Hizmetlerine minnettar olduğumuz, hepimizin annesi, babası, akrabası olan emeklileri ne yapalım bu hükümetin görevi deyip yüzüstü mü bırakalım? İşte onları da düşünen biri var dedik. Kendilerine düzenli olarak 5 aydır biner lira yardım, 400 TL et desteği ve 500 TL doğal gaz desteği veriyoruz. Yaşları 70-80'ni bulmuş, ikinci işte çalışamıyor. Çoluğu çocuğu hiç kimsesi yoksa onların Büyükşehir Belediyesi var. Hepimizin görevi, sizler de bize duyuracaksınız inşallah onları da bu kış üşütmeyeceğiz. Önceliğimiz beton değil. Kırsal kalkınma desteklerimiz de artarak devam edecek."

"ANKARA HALKININ ALEYHİNE ÇALIŞAN HERKES SİYASETEN BİTMEYE MAHKÜMDUR"

Önceliğinin her zaman insan sağlığı olduğunu belirten Yavaş,"Sizlere hizmet etmek için buradayız. İnşallah önümüzdeki 5 yıl Ankara halkına sizlerin desteği ile artık belediye meclisinde çoğunluk olmak suretiyle engellemeleri de ortadan kaldıracağız. Ankara'nın arıtma tesisi var, kapasitesi 750 bin metreküp… 2010 yılından beri hiçbir şey yapmamışlar. Gelir gelmez insan sağlığını ilgilendiriyor diye el attık. Projesini ihalesini yaptık. Mecliste 8 aydır bekletiyorlar. O kadar parayı gösterişli kulelere, kapılara harcamak yerine biz öncelikle insan sağlığını, insan hayatını düşünüyoruz. İnşallah 1 Nisan'dan itibaren mecliste bu çoğunlukları da kalmayacak. Ankara halkının aleyhine çalışan herkes siyaseten bitmeye mahkümdur. İnşallah biz elimizi uzatacağız, elimizi tutarlarsa Ankara'nın tümüne hep birlikte hizmet edelim diye elimizi uzatacağız. Tutmazlarsa bizi yolumuzdan hiç kimse döndüremez" diye konuştu.

YILMAZ: "KARARI BERABER ALAN HESABI DA BERABER VERİR"

Programda konuşan Ankara Kent Konseyi Başkanı ve Türkiye Kent Konseyleri Birliği Dönem Başkanı Halil İbrahim Yılmaz,"24 saat halkı ile beraber yaşayıp sürekli hesap veren yerelin en küçük dinamikleri olan muhtarlara uygun bir profil sergiledi Büyükşehir Belediye Başkanımız. Hükmetmedi, hesap verdi. Normalde alışkanlığımız şöyledir; seçilmişler kutsaldır, onlar hükmeder. Ankara'da tam tersi bir durum yaşıyoruz. Hesap veren bir başkan… 6 milyonun tamamıyla, ortak akılla beraber hareket eden bir yapı… Şeffaflık bereket getirir. Bereket ve huzur hücrelerimize kadar işledi. Katılım sürecine halkı dahil ettiğiniz zaman hesabı da beraber veriyoruz. Kararı beraber alan hesabı da beraber verir" dedi.

Başkent Muhtarlar Federasyonu Başkanı Muammer Köksal ise"Demokrasinin temel taşıdır muhtarlar… Hiçbir partinin adayı olmayan kişilerdir. Sayın Başkanım garibanlara, çiftçilere her türlü yardımı yaptı. Bu yönden başkanımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.