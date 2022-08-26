Ankara Büyükşehir Ekiplerinden Havuz Bakım ve Temizliği - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Ekiplerinden Havuz Bakım ve Temizliği

26.08.2022 17:20
Ankara Büyükşehir Ekiplerinden Havuz Bakım ve Temizliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), cadde, bulvar ve park alanları içinde bulunan havuzlarda temizlik, bakım ve onarım çalışması başlattı. 75 kişilik bir ekip, belirli periyotlarla Başkent’te bulunan 756 havuzun temizliğini ve bakımını yapıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), cadde, bulvar ve park alanları içinde bulunan havuzlarda temizlik, bakım ve onarım çalışması başlattı. 75 kişilik bir ekip, belirli periyotlarla Başkent'te bulunan 756 havuzun temizliğini ve bakımını yapıyor.

ABB, cadde, bulvar ve rekreasyon alanları ile parklarda yer alan havuzlarda temizlik, bakım ve onarım çalışması yapıyor. ANFA Genel Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında vatandaşların yoğun olarak ziyaret ettiği parklar ve ana arter, cadde, sokak gibi yerlerde bulunan havuzlarda detaylı bir temizlik çalışması başlattı.

TÜM TAMİRAT VE BAKIMLARI YAPILIYOR

Havuzların sularını değiştirerek temizleyen 75 kişilik ekip, Başkent'in birçok noktasında bulunan havuzlardaki aksaklıkları tespit ederek onarımları için yoğun bir mesai harcıyor. Toplamda 756 havuz belirli periyotlarla temizlenip bakımdan geçirilirken ana arterler ve bulvarlar üzerinde bulunan havuzlarda bu işlemler, trafiği engellemeyecek şekilde programlanarak gerçekleştiriliyor. Ekipler, yüzeysel temizlikten su seviye kontrolüne, motor temizliğinden filtre bakımına, elektrik tesisatından mekanik altyapı ve yenileme çalışmalarına kadar havuzların tüm tamirat ve bakımlarını detaylı bir şekilde yapıyor.

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Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ankara Büyükşehir Ekiplerinden Havuz Bakım ve Temizliği - Son Dakika

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