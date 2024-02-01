Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentin 5 Beyazı Tiyatro Oyununu Çocuklarla Buluşturuyor

Yerel

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), "Başkentin 5 Beyazı" tiyatro oyununu yarıyıl tatilinde de çocuklarla buluşturmayı sürdürüyor. ABB Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ile Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı; Başkentin tarihi öneme sahip endemik türlerinden Ankara tavşanı, Ankara keçisi, Ankara güvercini, Ankara arısı ve Ankara kedisini, ABB Şehir Tiyatroları oyuncularının sahnelediği tiyatro oyunuyla tanıtıyor.

Ankara Büyükşehir, kentin sembolleri arasında yer alan ve endemik türe sahip Ankara tavşanı, Ankara keçisi, Ankara güvercini, Ankara kedisi ve Ankara arısını "Başkentin 5 Beyazı" tiyatro oyunu ile çocuklara tanıtmaya devam ediyor. Bu kapsamda Gençlik Parkı'nda bulunan Necip Fazıl Salonu'nda eğlenceli şarkılar ile danslar eşliğinde başlayan ve ABB Şehir Tiyatroları ekibi tarafından sahnelenen "Beş Beyaz" temalı tiyatro gösterisi miniklerden yoğun ilgi gördü. Fuaye alanında kurulan özel bir bölümde, endemik türe sahip bu sevimli hayvanlarla tanışma fırsatı bulan çocuklar, onlarla oyunlar oynayarak eğlenceli zaman geçirme fırsatı yakaladı.

Yarıyıl tatilinde olan çocuklara eğlenceli bir gün yaşatmak istediklerini kaydeden Sağlık İşleri Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü Mustafa Can, şunları söyledi:

"Çocuklarımıza ekran bağımlılığı karşısında alternatif bir faaliyet düzenleyerek kültürel ve sanatsal etkinliklere yönlendiriyoruz. Ankara'nın kültürel değerlerinden olan beş beyazı tanıtmak için bu faaliyeti düzenledik."

Hayvanat Bahçeleri Koordinasyon Şefi Gözde Koç ise şöyle konuştu:

"Çocuklarımızın yarıyıl tatillerini daha etkin ve daha verimli geçirebilmeleri için hem Sincan Hayvanat Bahçesi'ndeki hem de Keçiören Evcil Hayvanlar Pakı'ndaki hayvanlarımızı çocuklara tanıtmak ve hayvan sevgisini aşılamak için buraya getirdik."

Nesli tükenmek üzere olan ve Başkentin önemli sembolleri arasında yer alan hayvanları korumak için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi bu projeyle Ankara tavşanı, Ankara keçisi, Ankara güvercini, Ankara arısı ve Ankara kedisini gelecek nesillere tanıtmayı ve aktarmayı amaçlıyor.