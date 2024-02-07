Ankara Büyükşehir Belediyesi Beypazarı\'nda Engelli ve Yaşlı Huzurevi Açtı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 60 yaş ve üzerindeki bakıma muhtaç vatandaşlar için Beypazarı'nda 57 oda ve 105 kişi kapasiteli huzurevini hizmete açtı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Beypazarı Ayvaşık Mahallesi TOKİ Blokları yanında bulunan 6 bin 200 metrekare alanda, 57 oda ve 105 kişi kapasiteli Engelli ve Yaşlı Huzurevi'ni hizmete sundu.

ABB Başkanı Mansur Yavaş X hesabından, "İşte gerçek belediyecilik budur. Beypazarı ve çevre ilçelerdeki hemşehrilerimiz için Engelli ve Yaşlı Huzurevi'ni açtık" açıklaması yaptı.

Beypazarı Engelli ve Yaşlı Huzurevi, Ankara il sınırı içinde yaşamakta olan, 60 yaş ve üzeri vatandaşlara huzurlu ve konforlu bir ortamda, sosyal-psikolojik ihtiyaçlarının karşılandığı, kendilerini evlerinde hissedebilecekleri bir yaşam alanı sunacak.