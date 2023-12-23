Ankara\'da İsrail\'in Gazze saldırıları protesto edilecek

Ankara Filistin Dayanışma Platformu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını 24 Aralık'ta düzenleyeceği 'Büyük Gazze Yürüyüşü' ile protesto edecek.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını 24 Aralık'ta düzenleyeceği 'Büyük Gazze Yürüyüşü' ile protesto edecek. Saat 13.30'da AKM Metro İstasyonu'nda başlayacak yürüyüş, Anadolu Meydanı'nda bitecek. Ardından Anadolu Meydanı'nda miting gerçekleştirilecek. Filistinli ailelerin de katılacağı yürüyüş sonrası mitingde sanatçılar, sporcular ve bazı sivil toplum kuruluşları (STK) İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto edecek.

Etkinlik süresince bazı yollar trafiğe kapalı olacak

24 Aralık yapılacak olan etkinlik kapsamında 10.30'dan etkinlik bitişine kadar Anadolu Meydanı Ankaray Durağı kapalı kalırken, "Anıt Caddesi ve oraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anıt Caddesi kesişimi arasında kalan bölümü ve oraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve oraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, GMK Bulvarı'nın Strazburg Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve oraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, Celal Bayar Bulvarından Kazım Karabekir Caddesine bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesinden Celal Bayar Bulvarına bağlantıyı sağlayan yan varyantlar, Hipodrom Caddesinden Kazım Karabekir Caddesine bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesinden Hipodrom Caddesine bağlantıyı sağlayan yan varyantlar, İstanbul Caddesinden Kazım Karabekir Caddesine bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesinden İstanbul Caddesine bağlantıyı sağlayan yan varyantlar, Kazım Karabekir Caddesi'nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü" çift yönlü araç trafiğine kapatılacak. - ANKARA