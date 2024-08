Antalya\'da Kantinciler ve İl Milli Eğitim Müdürleri Bir Araya Geldi

Yerel

Antalya'da kantinciler, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri AESOB'da düzenlenen programda bir araya geldi. AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "Kendi çocuklarımıza yedirmediğimiz hiçbir ürünü öğrencilerimize yedirmemeliyiz" ifadelerini kullanırken, Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, "Antalya genelinde toplam 598 kantin işletmemiz var. Bizler çocuklarımızı kantinlerde sizlere emanet ediyoruz" dedi.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde, Antalya Gazete Bayii, Büfeciler, Kantinciler, Kuruyemiş İmalatı ve Ticareti Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından, 2024 - 2025 eğitim öğretim yılı öncesinde İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile kantinci esnaflara yönelik İstişare ve Değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kantinlerden Sorumlu Şube Müdürü Mehmet Özbal, Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Hoplar, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Yavuz, Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürümü Mehmet Gürcan, Döşemealtı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Bahşi ve çok sayıda kantinci esnaf katılım sağladı.

TESK Genel Başkan Vekili, AESOB Başkanı ve Antalya Gazete Bayii, Büfeciler, Kantinciler, Kuruyemiş İmalatı ve Ticareti Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adlıhan Dere toplantıda açılış konuşmasını yaparak; "Kantinci esnaflarımız evlatlarımız için görevlerini en iyi şekilde layıkıyla yerine getirmeye özen gösteriyor. Bu sebeple kendi çocuklarımıza yedirmediğimiz hiçbir ürünü öğrencilerimize yedirmemeliyiz. Kıymetli evlatlarımızı yasaklı madde, zararlı alışkanlık ve dışarıdan gelebilecek olan her türlü tehlikeye karşı korumamız gerekiyor. Müdürlerimizle karşılıklı konuşup uzlaşarak, her türlü sorun ve sıkıntıyı iş birliği içerisinde çözebiliriz. Aynı şekilde kantinci esnaflarımıza da müdürlerimiz her türlü konuda yardımcı olmalı. Bugüne dek hep birbirimize destek olarak çok iyi işler ortaya çıkardık. Bundan sonra da uyumlu bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz da konuşmasında; "Antalya genelinde toplam 598 kantin işletmemiz var. Bizler çocuklarımızı kantinlerde sizlere emanet ediyoruz. Biz de okullar açılmadan önce ilçe milli eğitim müdürlerimiz ve şube müdürlerimizle bir toplantı düzenleyerek sizden aldığımız talepleri görüşüp, gerekli talimatları vereceğiz" ifadelerine yer verdi.

Toplantıda okul güvenliği, gıda sağlığı ve hijyen vb. konular üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. - ANTALYA