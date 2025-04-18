Antalya'nın Çocuk Nüfusu Yüzde 23,6 - Son Dakika
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Yerel

Antalya'nın Çocuk Nüfusu Yüzde 23,6

Antalya, Türkiye'de en yüksek çocuk nüfus oranına sahip il olarak dikkat çekiyor.

18.04.2025 12:05
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Türkiye genelinde çocuk nüfus oranı yüzde 25,5 olarak kayıtlara geçerken, Antalya'da bu oran yüzde 23,6 olarak belirlendi. Akdeniz'in gözde şehirlerinden Antalya, bölgedeki en yüksek çocuk nüfus oranına sahip il oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2024 verilerine göre Türkiye'deki toplam nüfus 85 milyon 664 bin 944 kişi olurken, bunun 21 milyon 817 bin 61'ini çocuklar oluşturdu. Antalya'da ise çocuklar toplam nüfusun yaklaşık beşte birini oluşturuyor.

Bölgesel farklar dikkat çekiyor

Komşu illerdeki oranlara bakıldığında Isparta'da çocuk nüfus oranı yüzde 21,0, Burdur'da ise yüzde 19,3 olarak hesaplandı. Bu veriler Antalya'nın Akdeniz bölgesindeki genç nüfus potansiyelini bir kez daha ortaya koydu.

Antalya, genç nüfusuyla geleceğe umut vadediyor

Turizm ve tarımın başkenti olarak bilinen Antalya'da genç nüfusun yoğunluğu, geleceğe dair stratejik planlamalarda belirleyici bir unsur olarak öne çıkıyor. Çocukların eğitimi, sağlığı ve sosyal gelişimi gibi konular, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Türkiye genelinde çocuk nüfus oranı 1970'te yüzde 48,5 iken 2024'te yüzde 25,5'e kadar düştü. Nüfus projeksiyonlarına göre bu oranın 2100 yılında yüzde 14,5'e kadar gerilemesi bekleniyor.

Antalya Avrupa'ya göre genç

Türkiye'nin çocuk nüfus oranı yüzde 25,5 ile Avrupa Birliği ortalaması olan yüzde 17,8'in oldukça üzerinde. Antalya da bu gençlik oranıyla Avrupa şehirlerinin birçoğunu geride bırakıyor.

Eğitim ve okullaşmada da önde

Antalya'da 5 yaş net okullaşma oranının ülke ortalamasıyla uyumlu olduğu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde de yüksek katılımın sürdüğü belirtildi. Eğitim ve kültürel altyapıya yapılan yatırımlar sayesinde Antalya, çocuk nüfusun nitelikli bireyler olarak yetişmesini hedefliyor.

Antalya aileleri de genç

2024 yılında Türkiye genelinde 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan hanehalkı oranı yüzde 42,8 olarak açıklanırken, bu oran Antalya'da da yüksek seviyelerde. Bu durum, Antalya'daki aile yapısının hala genç ve çocuk odaklı olduğunu gösteriyor. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya'nın Çocuk Nüfusu Yüzde 23,6 - Son Dakika

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