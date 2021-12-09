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Antikacı, tersine çalışan saat yaptı! - Son Dakika

Antikacı, tersine çalışan saat yaptı!

09.12.2021 15:45

Aydın'da antika dükkanı işleten Mustafa Demirel, kavgalı bir çiftin hikayesi üzerine tersine çalışan saat yaptı. Demirel'in sevenleri barıştırma düşüncesiyle yaptığı ilginç saati görenler hayret ediyor.

Aydın'da antika dükkanı işleten Mustafa Demirel, tersine çalışan saatinin hikayesini anlattı.Antikacı, tersine saat ile adeta zamanı geri alarak sevenleri barıştırdığını söyledi.

ÇOCUKLUK HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Son görev yeri olan Aydın'da emekli olduktan sonra kalan ve tarihi çarşıda açtığı dükkan ile çocukluk hayalini gerçeğe dönüştüren emekli polis memuru Mustafa Demirel'in yaptığı tersine çalışan saat, görenlerin ilgi odağı oldu. Tersine çalışması kadar yapılış hikayesi de dikkat çeken saatin yanı sıra Demirel, 5 metrekarelik dükkanında çeşitli ürünleri de birleştirerek kendine özgü saatler üretiyor. Çocukluk hayali olan dükkanında antika radyo ve pikap tamirlerinin yanı sıra saatlere olan ilgisiyle de çeşitli saat tasarımları yapan Demirel'in tersine dönen saati ise görenlerin ilgi odağı haline geldi.

Antikacı tersine çalışan saat yaptı! Hikayesi kendisinden de ilginç

EVLİ ÇİFTİN TARTIŞMASI ONA İLHAM OLDU

Tersine çalışan saatin unutamayacağı bir hikayesi olduğunu ifade eden 57 yaşındaki Demirel; "Mesleğimde çok anılarım var. Emekli olup burayı açtıktan sonra hiç unutamayacağım bir hatıram oldu. Her gelene de devamlı anlatmak isterim. Bu gördüğünüz tersine çalışan saatin bir hikayesi var. Bir gün radyo tamiri yaparken, dışarıda ses kontrolü yapıyordum. Karşıdan tartışarak genç bir çift geliyordu. Bana doğru yaklaştıklarında dükkanın önünde durdular ve dükkana bakmaya başladılar. Ben radyo ile uğraşırken sanırım ilgilerini çekti ve ben de onları dükkana davet ettim. Bunların tartıştığı anladım ama konuya girmedim. Biraz da polisliğin verdiği tecrübeyle hemen müdahale edelim, anlaştıralım şeklinde bir durumum var. Çay ikram edip biraz sohbet ettikten sonra 3 ay önce evlendiklerini öğrendim.Aralarındaki bir konudan dolayı da hala daha tartışıyorlardı. Kendimce nasihatler vererek onları barıştırdım. "

Antikacı tersine çalışan saat yaptı! Hikayesi kendisinden de ilginç

"TERSİNE ÇALIŞAN SAAT YAPIP HEDİYE ETTİM"

"Tam gidecekleri zaman ise bayan buradaki eski saatleri de görünce, evlenmeden önce çok daha iyi anlaştıklarını söyleyerek, bana 'zamanı tersine çevirebilir misin?, Buradaki saatler ters çalışır mı?' dedi. Benim de tuhafıma gitti ve o an onları mesut etmek için çalıştırırız dedim. Sonrasında bir kaç gün düşündüm ve bu tersine çalışan saati yaptım. Daha sonra o çifti aradım saati tersine çalıştırdım, gelin bakın beğenirseniz size hediye edeceğim dedim. Yaklaşık 1 ay sonra geldiler ve 'senin nasihatlerin sayesinde artık kavga etmiyoruz' dediler. Ben de bu tersine çalışan saati onlara hediye ettim. Böylelikle bu saatin bende hiç unutamayacağım bir hatırası oldu" dedi.

Antikacı tersine çalışan saat yaptı! Hikayesi kendisinden de ilginç

"ZAMAN TERSİNE AKIYOR"

Saati tersine çalıştırdıktan sonra Farsça ile uyumlu olacağını düşünerek konsept oluşturduğunu ifade eden Demirel; "Daha sonra bu saatten 2-3 tane daha yaptım. Farsça da tersine okunduğu için tersine dönen saati bunun ile birleştirdim ve üzerine Farsça sayıları ekledim" dedi. Tersine çalışan saat görenleri de şaşırttığını sözlerine ekleyen Demirel; "İçindeki mekanizmada bir çeviri yapılıyor ve o şekilde saat tersine çalışıyor. Daha sonrasında da saatler üzerinde çeşitli tasarımlar yapmaya başladım. Şimdi de doğrudan tersine giden bir saat yaptım. Tabi görenler de şaşırıyorlar. Bunu nasıl yaptığımı soruyorlar. Ben de zaman tersine akıyor burada diyorum. Bu yüzden de insanların ilgisini çekiyor" dedi.

Antikacı tersine çalışan saat yaptı! Hikayesi kendisinden de ilginç
Antikacı, tersine çalışan saat yaptı!
Antikacı, tersine çalışan saat yaptı!
Antikacı, tersine çalışan saat yaptı!

Mustafa Demirel, Emekli, Radyo, Aydın, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Antikacı, tersine çalışan saat yaptı! - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Hüseyin SAGLAM: saat mekanizmasını kendi imal etmediyse övünmeyi hediyelik eşyada saat montajları mekanizma bozuk çıkın a saat ters uone calisiyor . başarı değil yani Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500

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