Artvin'de halk pazarında fiyatlar yüksek, satışlar düşük

Yerel

UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Ardanuç ilçesinde kurulan halk pazarında alışveriş yapan Alaeddin Kılıç, "Emekliyim fakat param yetmiyor. Şimdi 2 kilo domates aldım ve başka da bir şey alabilecek durumum kalmadı. Her şey pahalı ve 50 liradan aşağı bir şey yok" dedi.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde kurulan halk pazarında esnaf satışların düşük, vatandaşlar ise fiyatların yüksek olmasından şikayet etti.

"Pazarda 50 liradan aşağı bir şey yok"

Pazara alışverişe gelen emekli Alaeddin Kılıç "Emekliyim fakat param yetmiyor. Şimdi 2 kilo domates aldım ve başka da bir şey alabilecek durumum kalmadı. Her şey pahalı ve 50 liradan aşağı bir şey yok ve ne alıyorsan her şey pahalı. Ancak bir ya da iki kilo alabiliyorum ve öyle gidiyorum eve ne yapalım. Bundan başkada olacak bir şey yok, aç geziyoruz cepte beş kuruş para yok" diye belirtti.

Satışlarımız iyi olsa da emeğimizin karşılığını alamıyoruz diyen pazarcı Leman Gündüz şu şekilde konuştu:

"Satışlarımız iyi ama emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Ne bileyim her şey pahalı diye almıyorlar. Biz de emek veriyoruz bir sürü masraf ediyoruz bize de yazık. Peynir 200- 250 lira maliyetini sormayınız orası çok pahalı, otu pahalı, yemi pahalı, çoban parası pahalı. Vatandaş 'alamıyoruz' diyor, bize de hak veriyorlar ama yine de biz mağdur oluyoruz. Emeklilerin hali belli, emeklilere de para vermediler. Emeklilerde diyor ki 'Bize doğru dürüst para vermediler ki biz alalım.' Evet onla da haklı bir şey diyemiyoruz. Geçim zor, bir tüp çıkmış 750 liraya, biz ne satacağız ki ne alalım?"

"Emeklileri asgari ücretle geçinmeye davet ediyorum"

Pazarda satış yapan vatandaş, "Pazarda satışlar hiç iyi değil ve hiçbir şey satılmıyor, geliyoruz bekleyip gidiyoruz" dedi.

Pazarcı Selahattin Denizbaş, milletvekillerini asgari ücretle geçinmeye davet ederek, "İşler yok bir milletvekili 200 milyon (bin) alıyor. 17 milyona (bin) asgari ücretli çalışıyor ev kirası 10 milyon (bin), 7 milyonla (bin) ev mi geçindireceğiz? Bir tane milletvekili 7 milyonla (bin) ev geçindirsin bakalım. Cumhurbaşkanı 300 milyon (bin) aylık alıyor, oh dolapta kıyma var. Bir sigara olmuş 75 lira, bir çay 10 lira, bir kap yemek olmuş 300 lira. Bunu yapanlar utansın" şeklinde konuştu.

"Milletvekilleri, siyasiler yani ülkeyi yönetenler düzene sokması lazım"

Ankara'dan Ardanuç'a misafir gelen vatandaş, "Her şey çok pahalı ve fiyatlar almış başını gitmiş. Baştakiler onlar düzeltecek ve böyle olmaz her şey ateş pahası. Milletvekilleri, siyasiler yani ülkeyi yönetenler düzene sokması lazım" dedi.

Pazarda satış yapmaya çalışan vatandaş, "Fiyatlar pahalı ama piyasada pahalı. Biz de o yüzden böyle veriyoruz. Her şey pahalı, hiçbir şeye bakılmıyor bir tane ekmek 12 buçuk lira olur mu? Bir tane ekmek alıp kendi sebzemizle pazarda yiyoruz. Ne yapalım her şey pahalı olunca geliyoruz beş on kuruş kazanalım diye" diye belirtti.

Pazarcı Ali Ayaydı,n "İşler şuanda durgun, yazın kalabalık var ama maddi durumlar iyi değil. Mal pahalı maddiyatta düşük olduğu için insanlar alışveriş yapamıyor dolayısıyla da işler düşük" diye konuştu.