Artvin'de pazarcı, kışlık durgunlukta 5 kilo alanın 2 kiloya düştüğünü söyledi - Son Dakika
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Artvin'de pazarcı, kışlık durgunlukta 5 kilo alanın 2 kiloya düştüğünü söyledi

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Artvin'de halk pazarında kışlık hazırlıklar başlasa da esnaf beklenen hareketliliği yaşamadı. Pazarcı, önceden 5 kilo ürün alan vatandaşın bugün ancak 2 kilo alabildiğini belirtti; pazara gelen vatandaşlar da yüksek fiyat ve düşen alım gücünden yakındı.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin pazarında esnaf olan Hülya Dokur, kışlık hazırlıkların başladığı bu dönemde satışların durgun olduğunu belirterek, "Önceden siparişlere yetişemiyordum ama şimdi ne sipariş var ne de talep. Daha önce 5 kilo ürün alan vatandaş, bugün ancak 2 kilo alabiliyor" diye konuştu.

Artvin'de halk pazarında ürün satan esnaf, kışlık hazırlıklarının başladığı bu dönemde beklenen hareketliliğin yaşanmadığını belirtti. Alışveriş için pazara gelen vatandaşlar da yüksek fiyatlardan ve düşen alım güçlerinden yakındı.

"ÖNCEDEN 5 KİLO ALAN, ŞU ANDA 2 KİLO ALABİLİYOR"

Artvinli pazarcı Hülya Dokur, kışlık hazırlıkların başladığını ancak pazarın durgun olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Yaz sezonu yavaş yavaş sona eriyor, kışlık hazırlıklar başladı. Vatandaşlar turşu, konserve, kahvaltılık ve marmelat hazırlığı yapıyor. Ancak piyasada ciddi bir durgunluk var. İnsanlar kışlık erzaklarını almak istiyor ama alım güçleri yetersiz kaldığı için ihtiyaçlarını istedikleri ölçüde karşılayamıyor. Biz de üretip ürünlerimizi tezgahlarımıza getiriyoruz. Her çeşitten ürünümüz var ancak satışlarımız vatandaşın alım gücüne bağlı.

Önceden 5 kilo ürün alan vatandaş, şimdi ancak 2 kilo alabiliyor. Örneğin, daha önce 5 kilo taze fasulye alıp kış için hazırlık yapanlar, bugün 2 kiloyla yetinmek zorunda kalıyor. Taze fasulyenin kilosu şu anda 70 lira. Önceden siparişlere yetişemiyordum. Şimdi ise hem siparişler hem de talep azaldı. Vatandaş cebindeki paraya göre alışveriş yapmak zorunda kalıyor. Alım gücü olmayınca insanlar poşetleri boş olarak evlerine dönüyor.

Bu sezon çikolatalı hurma da satıyoruz. Vatandaşın alım gücünü düşünerek fiyatını 75 liradan 50 liraya düşürdük. Ancak satışlar yine de düşük. Emeklilerin de alışveriş yapmakta zorlandığını görüyoruz. Biz de 'Emekli üretiyor, emekliye satıyor' diyoruz. Yine de ürünlerimizi 50 liradan satmaya devam ediyoruz."

"SABAHTAN BERİ TEZGAHTA BEKLİYORUZ, AMA SATIŞ YAPAMIYORUZ"

Bir başka Artvinli pazarcı ise ürün fiyatlarının yüksekliğine dikkati çekerek, nakliye giderlerindeki artışın da fiyatlara yansıdığını belirtti. Pazarcı, şöyle konuştu:

"Şu anda ürünler pahalı. Patatesin kilosu 50 lira, pancarın kilosu 85 lira. Dereotu ve maydanozun fiyatı ise 30-35 lira arasında değişiyor. Mazot fiyatlarındaki artış, nakliye maliyetlerine de yansıyor. Ancak vatandaş bu fiyatlarla ürün almakta zorlanıyor. Sabahtan beri tezgahın başında bekliyoruz ama satış yapamıyoruz."

Pazara alışverişe gelen Artvinli vatandaş ise aldıklarının bu hafta yetmeyeceğini belirterek, "Süt, hurma ve bir tane kabak aldım. Aldıklarım toplam 500 lira tuttu. Bu hafta zor yeter. Her şey zor, zaten görüyorsunuz pazardaki durumu" dedi.

"ÜRÜNLERİMİZ PAHALI GELİYOR VATANDAŞA AMA EMEĞİMİZ ÇOK"

Artvinli pazarcı Zeki Yazıcı da köylerinde yetiştirdikleri ürünleri pazara getirerek sattıklarını belirtti. Üretim koşullarının zorluğuna ve maliyetlere dikkati çeken Yazıcı, şunları söyledi:

"Köyde yetiştirdiğimiz ürünleri buraya getirip halkın hizmetine sunuyoruz. Ürünlerimiz vatandaşa biraz pahalı geliyor. Bunun nedeni az üretim yapmamız ve emeğimizin fazla olması. Aşağıdaki ovalar gibi geniş ve düz arazilerimiz yok. Arazilerimiz çok eğimli ve engebeli olduğu için makinelerle çalışamıyoruz, her işi elimizle yapıyoruz. Bu nedenle ürünlerimizin fiyatı biraz yüksek oluyor. Ben emekliyim. Burada satış yaparak da fazla para kazanmıyoruz."

Kaynak: ANKA
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