Atakum'da 19 Mayıs Coşkusu: Gençler ve Sanatla Dolu Etkinlikler - Son Dakika
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Atakum'da 19 Mayıs Coşkusu: Gençler ve Sanatla Dolu Etkinlikler

Atakum\'da 19 Mayıs Coşkusu: Gençler ve Sanatla Dolu Etkinlikler

Samsun'un Atakum ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Etkinlikler kapsamında, Everest Dağı'na tırmanan ilk Türk dağcı Nasuh Mahruki, gençlerle buluştu ve dağcılık deneyimlerini paylaştı. Ayrıca, 19 Mayıs'a özel sanat sergileri düzenlendi.

19.05.2025 15:19  Güncelleme: 15:21
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Samsun'un Atakum ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları şehrin çeşitli noktalarında coşkulu bir şekilde kutlandı.

19 Mayıs coşkusunu kentte hafta boyu devam eden etkinliklerle kutlayan Atakum Belediyesi, Türkiye'nin önde gelen isimlerini vatandaşlarla buluşturuyor. Program kapsamında Everest Dağı'na tırmanmayı başaran ilk Türk dağcı Nasuh Mahruki, Ata Sahne Sanat Merkezi'nde gençlerle buluştu. Program, Atakum Belediyesi ile Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Samsun Şubesi ve Atakum Kent Konseyi iş birliğinde düzenlendi.

Programın açış konuşmasını yapan CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, "İlk adım şehrinde ismini Atatürk'ten alan Atakum'dayız. İyi ki Atakum Belediyemiz var, sivil toplum kuruluşları ile beraber özel sosyal etkinliklerle bu haftayı bize dolu dolu geçirtiyorlar. İlk adım şehri çok kıymetli. Atatürk Anadolu'ya çıkarken deha öngörüsüyle daha sonra mazlum milletlere örnek olacak Kurtuluş Savaşı'nı Samsun'dan başlatarak oradan Havza, Amasya, Erzurum ve Sivas'ta devam ettirmiştir. Hepsinden önemlisi sağlık, eğitim, iktisat gibi esas mücadelenin ne olduğunu hepimize göstereceği, yaklaşık 100 küsur yıl sonra Cumhuriyet'in ne kadar önemli olduğunu hep beraber idrak edeceğimiz Kurtuluş Savaşı'nı planladı. Bunun için Samsunlulara güvendi. Bu düşüncesini de 1924 yılında Cumhuriyet'in kuruluşundan bir yıl sonra, Samsuna gelip İstiklal Ticaret Mektebinde 'Ben, Samsunluların gözünde o inancı gördüm' diyerek bizzat beyan etmiştir" dedi.

"Kendinizi keşfetmek zorundasınız"

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) kurucusu Dağcı, Yazar ve Fotoğrafçı Nasuh Mahruki, gençlerle bir araya gelerek dağcılık ve arama kurtarma çalışmalarında yaşadığı deneyimlerini paylaştı. Everest Dağı'na tırmanmayı başaran ilk Türk olan Mahruki, gençlere tavsiyelerde bulunarak, "Kendinizi, keşfetmek zorundasınız çünkü herkesin gerçeği kendi içindedir. Herkes farklı ve özgündür. Siz, kendi cevherinizi bulmak zorundasınız. Ben onu yaptım. Bu tehlikeli ve riskli sporlar, bana bu fırsatı getirdi. Her girdiğim riskli süreçte, bir şey öğrendim. O zaman hayatın nedensellik enerjisine dayandığını, burasının belli sebepler ve sonuçlar dünyası olduğunu, sebepleri değiştirirsek sonuçları da değiştireceğimizi ve bunun mekanik düzeni olduğunu kavradım. Kendi hayatımı, o şekilde kurguladım" diye konuştu.

19 Mayıs'a özel sergi

1919 Sanatçılar Grubu, Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezi'nde 19 Mayıs'a özel sergi gerçekleştirdi. Ressam ve resim öğretmenlerinin farklı tekniklerle hazırladığı eserlerin yer aldığı sergi, merkezde görsel şölen yaşattı. Viyolonsel resitali eşliğinde tabloları inceleyen sanatseverler, sergiye büyük ilgi gösterdi.

Ata Sahne'ye yeni sanat galerisi

Atakum Belediyesi Sosyal ve Kültür İşler Müdürü Deniz Gömeç, sergide yaptığı konuşmada, " Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 106. yılında, Atakum Belediyesi olarak yine güzel bir çalışmaya ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Sergideki çalışmaların hepimize birer ilham ve ışık olmasını diliyorum. Sergide, değerli sanatçılarımızın çok güzel çalışmaları yer alıyor. Başkanımız Serhat Türkel öncülüğünde Hasan Ali Yücel Gençlik Merkezi ve Ata Sahne'de sanatsal ve kültürel çalışmalara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Ata Sahne'nin alt tarafında yer alan salonun uluslararası sergi salonu, sanat galeri olması için değerli sanatçılarımızın da görüşlerini alarak çalışma başlattık. Atakum Belediyesi olarak kentimizin eğitim, sanat ve kültürel hayatına katkı sağlayacak hizmetler için ara vermeden çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

19 Mayıs coşkusu kentin dört bir yanında

Atakum Belediyesi, 19 Mayıs kutlamaları kapsamında araç konvoyu oluşturdu. Konvoya Atakum'dan olduğu kadar Samsun ve çevre illerden motosiklet tutkunları ile araçlı kulüp üyeleri de destek verdi. Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezi'nin başlangıç noktası seçildiği program, halk oyunları ile başladı. Türkiye'nin çeşitli yöresel oyunlarının sergilendiği gösteri, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Türk bayrağı ile süslenen araçlar, gösterinin ardından şehir turu attı. Güzergahtaki vatandaşlar evlerinin balkonundan konvoyu selamlayarak, 19 Mayıs coşkusunu paylaştı. Araç konvoyu, kentte renkli görüntüler oluşturdu.

Düzenlenen programa CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Atakum Belediyesi Meclis üyeleri, Atakum Kent Konseyi Başkanı Tuncay Seven, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atakum'da 19 Mayıs Coşkusu: Gençler ve Sanatla Dolu Etkinlikler - Son Dakika

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