Avcılar Belediyesi, Dönüşüm Mahallesi projesini tanıttı

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Avcılar Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Kentsel dönüşüm ile evini yenilemek isteyen Avcılar sakinlerinin geçici bir süre konaklamasını sağlayacak "Dönüşüm Mahallesi" projesi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla tanıtıldı.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin göreve gelmesiyle ilçede yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları ivme kazandı. Avcılar'da başlatılan "Hayat Kurtarma Harekatı" ile binlerce kişini deprem dirençli yapılara taşınarak hayatı kurtuldu. Başkan Hançerli, örnek kentsel dönüşüm çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Kentte dönüşümü hızlandırmak için evini yenilemek isteyen ama kiralık ev bulamayan veya kirasını karşılayacak durumu olmayan Avcılar sakinlerinin geçici olarak konaklamasını sağlayacak Dönüşüm Mahallesi'nin yapımı tamamlandı. Firuzköy Atatürk Stadyumu yanında bulunan 9 bin 38 metrekare alanda yapılan 47 adet özel ölçülerle imal edilmiş evlerde 1 oda, 1 salon, mutfağın yanı sıra banyo ve tuvalet bulunuyor. Özel peyzaj alanı da bulunan evler, ikamet edecek vatandaşların tüm ihtiyaçları düşünülerek tasarlandı.

Türkiye'de ilk olan "Dönüşüm Mahallesi", İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımı ile halka tanıtıldı. Büyük halk buluşmasında halka hitap eden projenin mimarı Başkan Hançerli, şunları söyledi:

"KENTSEL DÖNÜŞÜM BİR HAYAT KURTARMA PROJESİDİR"

"Geçtiğimiz 5 yıl boyunca birçok hizmete ev sahipliği yaptık. Birçok hizmet ve yatırım gerçekleştirdik ama bunlardan en önem verdiğim şey kentsel dönüşümdü. 5 yıldır duraksamadan kentsel dönüşüm yaptık. 99 depreminden sonra 25 yıldır yapılmayan kentsel dönüşümü biz Avcılar'da yaptık, hayırlı olsun. Kentsel dönüşüm süreci hala ülkeyi yönetenler tarafından yanlış yönetiliyor. 2002 yılında mevcut iktidar, iktidara geldi tam 22 yıl geçti üzerinden. 2002 yılının 3 sene öncesinde 99 depremi olmuştu ve bu depremden İstanbul da etkilenmiş Avcılarda da kayıplarımız olmuştu. Deprem denilince akla Avcılar geliyordu. Deprem sonrasında Avcılar'dan göçler olmuştu. Ekonomik durumu iyi olan, parası olanlar farklı yerlerde farklı binalara geçmeye çalıştılar ama Avcılar'da dönüşüm olmadığı gibi İstanbul'da ve Türkiye'de de dönüşüm olmadı. Hükumet 23 yılda kentsel dönüşüm sorununu çözemedi. 23 yılda çözemeyenler, bakan olmasına rağmen hükumet olmasına rağmen, bugünden sonra çözebilir mi? Çözemezler çünkü kentsel dönüşüm sorununa inşaat gözüyle bakıyorlar. Bu meseleyi beton olarak algılıyorlar. Kentsel dönüşüm meselesi ne inşaat meseledir ne beton projesidir. Kentsel dönüşüm bir hayat kurtarma projesidir. Biz Avcılar'da 20 bini aşkın bağımsız bölümü dönüştürerek, 20 bini aşkın riskli yapıyı yıkarak 100 bine yakın insanımızın hayatını güvenceye aldık. Kentsel dönüşüm deyince vatandaş ile emniyet güçlerinin ve devletin karşı karşıya gelmesiyle, çokça karşılaştık. Vatandaşla devlet kavga etti. Evlerini zorla yıktı. Biz Avcılar'da 5 yıl içinde bin 700 binayı güven oluşturarak alkışlarla yıktık ve yaptık. İşte Dönüşüm Mahallesi kentsel dönüşümün ayaklarından biri. Dönüşüm mahallesinde evinin dönüşümünü isteyen fakat kiralık da olsa ev bulamayan zorda olan kentsel dönüşüm sürecinde yani güvenli binanın yapımı sürecinde Avcılarlı komşularımızı misafir edeceğiz. Bu mahalle dönüşümünü hızlandıracak, güvenli ve dayanıklı konutlara geçişi hızlandıracak. Kentsel dönüşüm Avcılar'da daha da hızlanacak. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Ekrem İmamoğlu'na bu 5 yıllık süreçte verdiği desteklerden dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Planlı olan mahallelerimizde riskli ve tehlikeli yapılar yıkıldı yerine dayanıklı olanlar inşa edildi. Yaklaşık 40 yıldır çivi çakamayan evlerini yenileyemeyen bir mahallemiz vardı. Yeşilkent Mahalle'mizde 40 yıldır imar yoktu ve hayırlı olsun artık Yeşikent'in imarı var ve Yeşilkent'te dönüşüm başlayacak. Yine 45 yıldır imarı olmayan Tahtakale Mahallemizde de artık imar var ve dönüşüm başladı. Ruhsatları veriyoruz. Yeni ve güvenli evler hızla yapılıyor. Önümüzdeki günlerde, mutlaka İstanbul'da Büyükşehir Başkanı'mız Ekrem İmamoğlu ve Avcılar'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin Adayı ve Başkanı Utku Caner Çaykara kentsel dönüşümü hızla ilerletecek ve Avcılar'da riskli hiçbir yapı kalmayacak."

Ülke olarak deprem ve kentsel dönüşüm konularında iyi bir sınav verilemediğine vurgu yapan İmamoğlu da Avcılar'da yaptığı konuşmada, şunlara değindi:

"ÜLKE OLARAK KENTSEL DÖNÜŞÜMDE İYİ BİR SINAV VERİLMEDİ"

"2019'dan bu yana omuz omuza, Turan Hançerli Başkan'ımla depremle mücadele, kentsel dönüşüm, imar planı süreciyle ilgili ciddi bir mücadele verdik. Bence bu geçtiğimiz 5 yıl, planlama açısından, depremle mücadele açısından, kentsel dönüşüm açısından değerli bir 5 yıl olmuştur. Ben, hepinizin huzurunda Başkanıma yürekten teşekkür ediyorum. Biz, planlama sürecinin birtakım engellemeler ya da çıkartılan sıkıntılara rağmen, Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nden çıkartarak hem Büyükşehir Belediyesi'nde hem Avcılar'da süreci toparladık Turan Hançerli Başkanımızla ve özellikle Cumhuriyet Halk Partisi grubumuzla. Daha sonra, burada 40 yıldır imar sorunu olan Yeşilkent Mahallesi başta olmak üzere, birçok mahalleyle ilgili süreçlerin tetiklenmesi, hızlandırılması, kira desteği gibi birtakım hususların bizim tarafımızdan da devreye sokulmasıyla, Avcılar'da sağlanan güven ortamıyla, binlerce insanımız yeni yaptığı binalarıyla güvenli yuvalarına kavuştular. Kavuşmaya da devam edecekler.

Siyasette karar alma süreçleri var, şu var, bu var. Ama esas olan benim derdim, kişisel menfaatim değil, birikimimle 5 yıl hizmet ettim. Bundan sonra farklı konumlarda, farklı ortamlarda, farklı koşullarda nasıl hizmet ederim arayışıyla, verilen bir siyasi karara saygı duyarak, sürecin toparlanması, mevcut adaya destek olmasıyla çok erdemli, çok ahlaklı bir siyasi kişilik örneği ortaya koyduğu için, ben Turan Hançerli'ye ayrıca teşekkür ediyorum. Benim, Allah nasip eder, bu önümüzdeki 5 yıllık dönemde İstanbul'a hizmet edeceğim dönemde, Hançerli Başkanımızı en yakınımda, yine İstanbul'a kendi uzman olduğu hususlarda hizmet ederken göreceksiniz. Benim can yol arkadaşımdır. Kendisine yürekten teşekkür ederim geçmiş hizmetlerinden ve bundan sonraki sürecinden dolayı. Karşılıklı nezaketle, genç bir siyasetçi olarak bu süreçte her anını saygılı bir şekilde yöneterek, güzel bir ortam sağlayarak, Avcılar'a ne kadar hazırlıklı olduğunu ve bu bölgenin bir genci olarak inşallah iyi bir belediyecilik yapacağını, deneyimlerden faydalanıp iyi insanlarla, düzgün insanlarla, doğru teknik insanlarla iyi bir süreç yöneteceğine inandığım, saygı ve sevgi çerçevesinde süreç yönettiği için de inşallah 31 Mart'ta kazanacağına yürekten inandığım Utku Caner Çaykara'ya da teşekkür ediyorum."