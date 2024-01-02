Aydın\'da Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı öğrenci gruplarını ağırlıyor

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı, açıldığı günden bu yana yerli ve yabancı çok sayıda öğrenci grubunu ağırlıyor.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, hayata geçirdiği projelerle kentte sosyal belediyecilik anlayışının güzel örneklerini sergilemeye devam ediyor. Başkan Atay'ın Aydın'da bir ilki gerçekleştirerek hizmete açtığı Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı, açıldığı günden bu yana yerli ve yabancı çok sayıda öğrenci grubunu ağırlayarak, Efeler'in eğitim turizminin başkenti olmasına katkı sağlıyor. Öğrenci ve eğitmenleri ağırlamaya devam eden Matematik ve Bilim Parkı'nın yeni ziyaretçileri; üstün zekalı ve özel yetenekli çocukların eğitim aldığı Manisa Akhisar Bilim Sanat Merkezi, Muğla Menteşe İlçesi Akçaova Ortaokulu ve Denizli'den gelen öğrenci ve öğretmenler oldu.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün matematiğe olan sevgisi ve heyecanı bize de yansıdı. Geleceğimiz olan çocuklarımızın iyi bir eğitim alması gerekiyor. Bu park, onların temel eğitimine katkı yapacak" sözleri eşliğinde kurdelesini kestiği parkta alanında uzman öğretmenler, eğitici oyuncakları misafirlere tek tek tanıttı. Bilim meraklıları, uygulamalı oyunlar eşliğinde yeni bilgileri deneyimleyerek edinirken, Başkan Atay'a teşekkür etti.

"Başkan Atay'dan davet"

Parkların kente değer kattığını ifade eden Başkan Atay, "Dünyanın daha güzel bir yer olması için yolumuzun, eğitim ışığıyla aydınlanmış uygar nesiller yetiştirmekten geçtiğine inanıyorum. Bu yolda açtığımız Matematik ve Bilim Parkı'mızı; Efeler'i eğitimin başkenti yapma çalışmalarımızın önemli bir adımı olarak görüyoruz. Öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm eğitmen ve vatandaşlarımızı geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitimlerine katkı yapmak için açtığımız Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı'mıza davet ediyorum" diye konuştu. - AYDIN