Aydın\'da İnternet Abonesi Tüketici Şirketle Anlaşmazlık Yaşadı

Aydın'da internet abonesi olan bir tüketici vergileri bahane ederek fiyat yükselten şirketle anlaşmazlık yaşadı. Durumu önce Efeler Tüketici Hakem Heyetine (THH) daha sonra da Tüketici Mahkemesine taşıyan abone, avukat olan hanımının da desteği ile emsal teşkil edecek davayı kazanarak, fazla ödediği tutarları ve mahkeme masraflarını geri alabilecek.
Aydın'da yaşayan Ali Emre Dingin, bir firmanın reklamını görerek telefon aracılığı ile internet abonesi oldu. Ancak bir yıllık taahhüt vermesine rağmen ikinci aydan itibaren anlaşmış olduğu fiyattan daha yüksek fatura gelmeye başladı. Bunun üzerine firmanın müşteri ilişkileri ile görüşen Dingin, vergi artışları nedeniyle bu artışların yapıldığını öğrendi. Ancak bir yıllık taahhüt olmasına rağmen 6 ay sonunda taahhüdünün bitişini erkene aldıkları yeni fiyat üzerinden taahhüdünün otomatik olarak bir senelik daha yenileneceği bildirilen bir SMS mesajı aldı. Bunun üzerine Dingin aboneliğini sonlandırmak istedi. Ancak firma internet sitesi üzerinden, yazılı olarak ve noterden ihtarname ile bildirmesine rağmen aboneliğini sonlandırmadı. Bunun üzerine Efeler Tüketici Hakem Heyetine başvuran Dingin, THH'nin ret kararı vermesi üzerine Aydın Tüketici Mahkemesi'ne itiraz etti. İtirazı kabul eden Tüketici Mahkemesi, THH kararını bozarak tüketiciyi haklı buldu ve fazla ödediği fatura miktarlarını ve yapmış olduğu masrafları şirketin tüketiciye ödemesine karar verdi.
Tüketici THH'ye başvurunca icra şoku yaşadı
Sürekli internet faturasının yüksek geldiğini ve aboneliğini her türlü başvurusuna rağmen sonlandıramadığını söyleyen Ali Emre Dingin, şikayet ve yorum sitelerinde ilgili firma hakkında çok sayıda buna benzer şikayet oluğunu hatta çoğu aboneye hukuksuz icra yollayarak haksız kazanç sağladığı konusunda yazılar olduğunu dile getirdi. Dingin, bunları da gördükten sonra ilgili firma hakkında hak arama mücadelesine girdiğini belirterek, "İlk önce Efeler Tüketici Hakem Heyetine başvurdum. THH ilgili firmadan savunma isteyince firma avukatları bana hukuksuz bir şekilde ilamsız icra takibi başlattı ve bunu savunma olarak ilgili konunun icrada olduğunu hakem heyetinin yetkisiz olduğu konusunda THH'ye yazdılar. THH icra dosyasının konusuna özellikle de tarihlere dikkat etmeden başvurumu reddederek görevsizlik kararı verdi" dedi.
"Tüketici Derneği Başkanı tüketicinin hakkını koruyamadı"
Aydın Tüketici Derneği Başkanının da üyeleri arasında yer aldığı Efeler Tüketici Hakem Heyeti kararına itiraz eden Dingin, "Efeler THH üyeleri arasında Aydın Tüketici Derneği Başkanı da bulunmaktadır. Tüketici hakem heyetlerinin kurulmasındaki amaç 30 bin TL altındaki tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin başvuruları karara bağlamak içindir. Tüketici hakem heyetlerine vatandaşın ulaşımı kolaydır. Masrafı yoktur. Asıl amaç tüketiciyi korumaktır. Mahkeme süreçleri hem masrafı vardır, ayrıca hukuk bilgisi gerektirir ve uzun sürer. Bunu bilen bazı şirketler çeşitli hukuk büroları ile anlaşıp bu işi haksız kazanç yoluna çevirebilmektedir. Bundan dolayı heyette yer alan üyelerin daha dikkatli dosyaları inceleyip ya da bilirkişiye sunmaları tüketicilerin yararına olacaktır. Benim dosyamı inceleyen heyet arasında Aydın Tüketici Derneği Başkanı da varmış. İlgili başkanın tüketicinin hakkını koruyamaması da açıkçası beni üzdü " dedi.
"İcra takibine mutlaka 7 gün içinde itiraz edin"
Tüketicileri de uyaran Dingin, "Abone olmadan önce mutlaka çeşitli şikayet sitelerinden ilgili firma hakkında yorumlara bakmalarını tavsiye ediyorum. Ayrıca hukuksuz icra takibi başlatıldığını düşünüyorlarsa mutlaka kendilerine tebliğ edilen tarihten sonra 7 gün içinde ilgili icra müdürlüklerine itiraz etmeleri gerekiyor. İtiraz edildiği zaman icra işlemi durmaktadır. 7 gün içinde itiraz etmezlerse haklarında icra takibi başlamaktadır. Bu yüzden süre çok önemlidir. Abonelik sözleşmelerini de mutlaka okumaları gerekmektedir. Çünkü firmalar aboneliklerini sonlandırdıklarında ek ücret taleplerini sözleşmeye yazıp o ücreti ödemeden aboneliklerini sonlandırmamaktadır" dedi.
"Haksız ödeme alınırsa THH'ye başvurun"
Aydın Tüketici Mahkemesinin, Efeler THH kararını iptal ederek kendini haklı bulduğunu ve fazla ödenen tüm miktarın ve masrafların kendisine ödenmesi şeklinde karar verdiğini belirten Dingin, "Efeler THH kararına itiraz ettim ve Aydın Tüketici Mahkemesi THH'nin kararını bozdu. Diğer tüketiciler de haksız bir ödeme yaptıklarını düşünüyorlarsa mutlaka önce THH'ye başvurmalarıdır. Yanlış bir kararla karşılaşırlarsa mutlaka Tüketici Mahkemelerine itiraz etsinler" dedi. - AYDIN
Son Dakika › Yerel › Aydın'da İnternet Abonesi Tüketici Şirketle Anlaşmazlık Yaşadı - Son Dakika
Keşan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Belediye Başkan Adayı Mustafa Helvacıoğlu, Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi önünde oluşturulan kortej ile Yeni Mahalle'deki miting alanına yürüdü. Helvacıoğlu, mitingde projelerini anlattı ve destek istedi. CHP Keşan Belediye Başkan Adayı Mehmet Özcan ise Yenimescit Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek projelerini tanıttı ve destek istedi. İYİ Parti Keşan Belediye Başkan Adayı Zafer Sarıkeçe ise mahalle ziyaretleri yaparak esnaflar ve vatandaşlarla buluştu ve destek talep etti.
Sonucu en çok merak edilen illerin başında gelen İstanbul'da 9 farklı şirketin yaptığı anketin ortalaması alındı. Ortalamaya göre; Ekrem İmamoğlu yüzde 41.9, Murat Kurum ise 39.8'lik kesimin desteğini alıyor.
İYİ Parti Döşemealtı Belediye Başkan adayı Emre Afacan, Döşemealtı'nın ihtiyacı olan geniş dönüşümü, kent yönetiminin nasıl olması gerektiğini bilen bir yönetimin yapabileceğini söyledi. Afacan, yaptığı projelerle ilçede yaşayan her kesimin ihtiyaçlarına odaklanarak büyük bir değişimi başlatacaklarını vurguladı.
Vietnam'da bir adam, şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Doktorların yaptığı tetkikler sonucunda adamın karnında yılan balığı olduğu tespit edildi. Ameliyata alınan hastanın vücudundan 30 cm uzunluğunda canlı bir yılan balığı çıkarıldı ve doktorlar balığın adamın vücuduna anüsünden girdiğini belirledi. Balık, bağırsak delinmesine, mide veya karın bölgesinde iltihaplanmaya neden oldu.
Moskova'da 139 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını gerçekleştiren 4 terörist tutuklanırken, olay Rusya'nın son 20 yılındaki en kanlı saldırı olarak tarihe geçti. Soruşturmayı derinleştiren Rus yetkililer, saldırının teröristlerin sokaktaki insanlara ateş açarak başladığını ve 73 dakika sürdüğünü belirledi. Ortaya çıkan bilgi güvenlik güçlerinin katliamı önleme konusunda bir hayli ağır kaldıkları iddiasını da beraberinde getirdi.
Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 5 yıllık görev süresinde Edremit'i cazibe merkezi haline getirdiklerini ve birçok temel sorunu çözdüklerini açıkladı. İstihdam, altyapı ve ulaşım sorunlarını da çözmeyi hedeflediklerini belirten Say, gelecek dönemde daha büyük projelere imza atacaklarını söyledi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ile birlikte Ağaç İşleri Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek hayırlı ve bereketli işler diledi.
Asrın felaketinin etkilediği şehirlerden biri olan Malatya'da 1 yıl içinde 776 adet yatırım projesi hayata geçirildi.
MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, katıldığı canlı yayında emeklilerin sadece devletten beklemek yerine aile ekonomisine katkı sağlayacak bir şeyler bulmasını ve uğraşmasını önerdi. Kaşlı, öğretmenlerin geçmişte simit ve su satarak ek gelir elde ettiğini hatırlatarak, vatandaşların da aile ekonomisine katkı sağlayacak işler bulmasını istedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Ülkemiz genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Sivas, Sinop, Bartın, Kastamonu çevreleri ile Marmara'nın batısı, İstanbul, Bursa, Yalova, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar ve Muğla çevrelerinde yağışlı hava etkili olacak. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Ayrıca, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağışlar bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve İç Ege ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı olabileceği uyarısı yapıldı. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde artacağı, iç ve doğu kesimlerde ise azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esecek, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise kuvvetli rüzgarlar bekleniyor. Bazı illerde ise hava durumu şu şekilde: Ankara parçalı ve akşam saatlerinden sonra çok bulutlu, İstanbul parçalı zamanla çok bulutlu ve gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı, İzmir parçalı ve akşam saatlerinden sonra çok bulutlu, Adana çok bulutlu ve sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Antalya parçalı bulutlu, Samsun parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağmurlu, Trabzon parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Erzurum parçalı ve çok bulutlu aralıklı kar yağışlı, Diyarbakır parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinde sağanak yağışlı ve kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı olacak.
Bilecik'te AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Seçimleri'nin kazanılmasına yönelik mesaj verildi. Programda, Bilecik'in marka bir şehir haline getirilmesi ve AK belediyecilik anlayışının yeniden hayata geçirilmesi hedefleri vurgulandı. Programa AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Selim Yağcı, İl Başkanı Serkan Yıldırım, belediye başkan adayları ve partililer katıldı.
Zafer Partisi'nin Antakya Belediye Başkan Adayı Cemil Akkoçak, CHP'nin Antakya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Aksoy ile bir araya geldi. Akkoçak, CHP'nin adayı Aksoy lehine başkan adaylığından çekildiğini açıkladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?