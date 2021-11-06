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Azerbaycan'ın Zafer Günü ETÜ'de kutlandı - Son Dakika

Azerbaycan'ın Zafer Günü ETÜ'de kutlandı

06.11.2021 17:55
Azerbaycan'ın Zafer Günü ETÜ'de kutlandı

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ı 44 gün süren mücadelenin ardından Ermenistan işgalinden kurtardığı günün birinci yıl dönümü, Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ve Atatürk Üniversitesi iş birliğiyle çeşitli programlarla kutlandı.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ı 44 gün süren mücadelenin ardından Ermenistan işgalinden kurtardığı günün birinci yıl dönümü, Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ve Atatürk Üniversitesi iş birliğiyle çeşitli programlarla kutlandı.

"Karabağ Zaferi ve Azerbaycan Türkiye İlişkileri" İsimli Panel Düzenlendi

Kutlama programları kapsamında ilk olarak Yakutiye Medresesi'nde fotoğraf sergisinin gezilmesinin ardından ETÜ'de "Karabağ Zaferi ve Azerbaycan Türkiye İlişkileri" isimli panel düzenlendi.

Prof. Dr. Muammer Yaylalı Konferans Salonunda düzenlenen panele; Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Rektör Vekili Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, Azerbaycan Erzurum Başkonsolosu Nuru Guliyev, İran Erzurum Başkonsolosu Soltanzadeh Fahrizade, Azerbaycan Milletvekili Elman Ceferli, Jandarma Bölge Komutanı Albay İlker Şimşek, Erzurum İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer ile kurum müdürleri, üniversite mensupları ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan Rektör Vekili Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, Karabağ'ın tarihi bakımdan kadim bir Türk yurdu olduğunu ve geçmişten günümüze çeşitli Türk devletlerinin hüküm sürdüğü bir coğrafyaya ev sahipliği yaptığını söyledi.

"Bu Zafer Uzun Yıllar Bölge Jeopolitiğini Etkileyecektir"

2020 yılı başta Azerbaycan ve Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere tüm Türk Dünyası için büyük bir askeri başarıyla sahne olduğunu ifade eden Küçükuğurlu: "Bu başarı aynı zamanda Kafkaslar'daki Türk diplomasisinin zaferi anlamına da gelmektedir. Bu zafer yalnızca siyasi ve askeri sonuçları ile değil aynı zamanda tarihsel, mekansal, sosyolojik ve psikolojik sonuçlarıyla da uzun yıllar bölge jeopolitiğini etkileyecektir. Temennimiz Karabağ'ın Ermenistan tarafından işgal altında tutulmaya devam eden diğer bölgelerinin de en kısa zamanda asıl sahiplerine yani Azerbaycan halkına iade edilmesidir" dedi.

Başkan Sekmen: Bizim İçin Azerbaycan Demek Aynı İstikamet Demektir"

Azerbaycan'ın kendileri için tarihsel izler taşıyan bir kardeşlik bağıyla bağlandığını vurgulayarak sözlerine başlayan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen: "Bizim için Azerbaycan demek aynı kan demek, aynı din demek, aynı kültür demek, aynı hedef ve aynı istikamet demektir. Bizim için Azerbaycan demek el ele vermiş, omuz omuza vermiş, gönül gönüle vermiş, birbirine kalkan olmuş iki kardeşin hikayesi demektir. En önemlisi de bilge lider Haydar Aliyev'in ifade ettiği şekilde "Tek Millet İki Devlet" demektir. İşte bu kardeşlik bağı o kadar güçlü ki Karabağ zaferinin yaşandığı o gün Azerbaycan'da yaşanılan sevinç, gurur ve onuru Türkiye'mizde de aynı duygularla yaşadık ve hissettik. Bugün de yıl dönümünü kutladığımız Zafer Günü'nde şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, gazilerimize ise şifalar diliyorum" şeklinde konuştu.

Başkonsolos Guliyev: "Tüm Unsurlarıyla Yanımızda Olan Kardeşlerimize Şükranlarımı Sunuyorum"

Bu anlamlı günün birinci yıl dönümünü kardeş ülke Türkiye'nin güzide şehri Erzurum'da kutluyor olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu dile getiren Azerbaycan Erzurum Başkonsolosu Nuru Guliyev: "Karabağ topraklarını düşman işgalinden kurtarmak kadar bizi mutlu eden bir diğer unsur da Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını her zaman yanımızda hissetmiş olmaktır. Azerbaycan'ın bu haklı davasında tüm unsurlarıyla yanımızda olan kardeşlerimize şükranlarımı sunuyor, iki devletin de bir daha böyle bir acı yaşamamasını temenni ediyorum" dedi.

Vali Memiş: "Ülkemiz Bu Haklı Davanın Daima Arkasında Oldu"

Böylesine önemli bir günde Azerbaycan heyeti ile bir araya gelmekten ve bu günü birlikte kutlamaktan dolayı son derece mutlu olduğunu belirterek konuşmasına başlayan Erzurum Valisi Okay Memiş: "Dünyanın sessiz kaldığı fakat Türkiye Cumhuriyetinin kardeşlerimizin haklı davasını gür bir sesle haykırdığı Karabağ Zaferi'nin birinci yıl dönümünü Erzurum'da çeşitli etkinliklerle, büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Etkinliklerimiz kapsamında ETÜ'de düzenlenen panelde Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini konuşacağız. Kardeşliğimizin daha da güçleneceğine inandığımız kutlama etkinlikleri vesilesiyle bizlere bu gururu yaşatan şehitlerimize ne kadar minnet duysak azdır. Hepsinin mekanı cennet olsun. Dualarımız bir ömür boyunca kahramanlarımızla olacaktır. Allah hepsinden razı olsun" şeklinde konuştu.

Program; panelistlerin "Karabağ Zaferi ve Azerbaycan Türkiye İlişkileri" başlıklı konuyu ele almasıyla sona erdi. - ERZURUM

Azerbaycan'ın Zafer Günü ETÜ'de kutlandı
Azerbaycan'ın Zafer Günü ETÜ'de kutlandı
Azerbaycan'ın Zafer Günü ETÜ'de kutlandı
Azerbaycan'ın Zafer Günü ETÜ'de kutlandı
Azerbaycan'ın Zafer Günü ETÜ'de kutlandı
Azerbaycan'ın Zafer Günü ETÜ'de kutlandı
Azerbaycan'ın Zafer Günü ETÜ'de kutlandı

Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Azerbaycan'ın Zafer Günü ETÜ'de kutlandı - Son Dakika


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