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Bakan Göktaş: "23 yıl boyunca Bayburt'a çok önemli hizmetler sunarak 30.8 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik"

BAYBURT - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Bayburt ihya olmadan, Aydıntepe ihya olmadan, Demirözü ihya olmadan, Türkiye ihya olmaz' demişti. Bu amaçla 23 yıl boyunca 81 ilimizde olduğu gibi Bayburt'a da çok önemli hizmetler sunduk. Bu süre zarfında Bayburt'a 30.8 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bayburt Kızılay İl Merkezi yeni hizmet binasının açılış törenine katılmak üzere Bayburt'a geldi. Bakan Göktaş, Bayburt programı kapsamında çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Yardımseverlerin katkılarıyla tamamlanan Türk Kızılay Bayburt İl Merkezi yeni hizmet binasının açılışı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleşti. Açılış öncesi bina içerisinde yer alan aşevi, Kızılay butik ve gönüllü merkezi gibi hizmet alanlarını gezen Bakan Göktaş'a Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, Belediye Başkanı Mete Memiş, Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hümeyra Çelik, Türk Kızılay Bayburt Şube başkanı Erhan Yıldırım ve il protokol üyeleri eşlik etti. Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, yapımı tamamlanan ve hizmete giren bina hakkında Bakan Göktaş'a bilgiler vererek, merkezin tanıtımını yaptı.

Açılış öncesi Türk Kızılay Bayburt İl Merkezi binası önünde açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, 23 yıl boyunca Bayburt'a da çok önemli hizmetler sunulduğunun altını çizerek, bu süre zarfında Bayburt'a 30.8 milyar liralık yatırım gerçekleştirildiğini, bu yatırımların 1.3 milyar lirasının da aile ve sosyal hizmetler alanında yapılan destekler ve yatırımlardan oluştuğunu kaydetti. Bayburt için hiç durmadan, çalışmaya devam edeceklerini aktaran Bakan Göktaş, konuşmasında şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Bayburt ihya olmadan, Aydıntepe ihya olmadan, Demirözü ihya olmadan, Türkiye ihya olmaz' demişti. Bu amaçla 23 yıl boyunca 81 ilimizde olduğu gibi Bayburt'a da çok önemli hizmetler sunduk. Bu süre zarfında şehrimize 30.8 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırımların 1.3 milyar lirası ise aile ve sosyal hizmetler alanında yapılan destekler ve yatırımlardan oluşuyor. Bayburt için hiç durmadan, yorulmadan çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Aile yılında bu şehrin insanlarına daha refah dolu bir gelecek sunmak için çalışmalarımıza hız vereceğiz. Aile değerlerimizi koruyacak genç ve dinamik nüfus yapımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Sosyal destek, eğitim ve danışmanlık programlarımızla ailelere destek olacağız. Doğum destekleriyle çocuk sahibi olmak isteyen ailelerin yanında olmayı sürdüreceğiz. Kadınların ekonomik ve sosyal hayata daha fazla katılım sağlamaları için yeni projeleri hayata geçireceğiz. Çocuklarımızın güvenli bir şekilde büyümeleri için bakım hizmetlerini artıracağız. Gençlerimize güçlü bir gelecek sunmak adına yuva kurma yolunda aile ve gençlik fonuyla birlikte onların yanında olmaya devam edeceğiz."

"Gençlik fonuna başvuran genç çiftlerimizin sayısı 50 bin 944 oldu"

Yeni yuva kuracak 50 bin 944 genç çiftin aile fonuna başvurarak, desteklerden yararlandığını ifade eden Bakan Göktaş, Bugün Türkiye genelinde aile ve gençlik fonuna başvuran genç çiftlerimizin sayısı 50 bin 944 olmuştur. 2025 aile yılında çalışmalarımızı büyük bir kararlılıkla sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

"Bugün burada sadece bir binanın açılışını gerçekleştirmiyoruz, aynı zamanda iyiliğin kapılarını da açıyoruz"

Türk Kızılay Bayburt İl Merkezi yeni hizmet binasının sadece bir binadan ibaret olmadığını, merkezin iyiliğe açılan bir kapı olduğunu belirten Bakan Göktaş, merkezin açılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, sözlerini şu cümlelerle tamamladı: "Bugün burada sadece bir binanın açılışını gerçekleştirmiyoruz, aynı zamanda iyiliğin kapılarını da açıyoruz. Burada gençlerimiz gönüllük bilinciyle yetişecek. Kadınlar ve çocuklar çeşitli desteklerden, etkinliklerden faydalanacak. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız sıcak bir çorba ve samimi bir tebessümle karşılanacak. Bunları inşallah Bayburtlu kardeşlerimizin destekleriyle sürdürmeye devam edeceğiz. Bu merkezin Bayburt'a kazandırılmasında emeği geçen herkese tüm kalbimle teşekkürlerimi sunuyorum. Bayburt halkının iyiliğini ve merhametin yansıtan bu merkezin hayırlı olmasını diliyorum."

Konuşmaların ardından Türk Kızılay Bayburt İl Merkezi yeni hizmet binasının dualarla açılışı yapıldı. Açılışın ardından Bakan Göktaş, Bayburt Valiliğine, Bayburt Belediyesine ve AK Parti Bayburt İl Başkanlığına ziyarette bulundu. Bakan Göktaş'ın ziyaretleri, basına kapalı bir şekilde gerçekleşti. Bayburt ziyaretlerini tamamlayan Göktaş, daha sonra Gümüşhane'ye hareket etti.