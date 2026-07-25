Bakan Uraloğlu’ndan Sis Dağı’nda birlik ve beraberlik mesajı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde düzenlenen 205. Sis Dağı Kültür Şenliği'nde yaptığı konuşmada, Karadeniz yayla şenliklerinin sadece bir eğlence organizasyonu olmadığını belirterek, "Bu buluşmalar; Karadeniz insanımızın, Türk evladının yaşam tarzının 2 bin rakımlardan tüm Türkiye'ye ve dünyaya anlatıldığı, kültürümüzün yaşatıldığı önemli bir buluşmadır" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde asırlardır sürdürülen ve bu yıl 205'incisi gerçekleştirilen Sis Dağı Kültür Şenliği'ne katıldı. Bölgenin en köklü kültürel etkinliklerinden biri olan şenlikte binlerce vatandaş bir araya gelirken programa Trabzon Valisi Tahir Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, Trabzon Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, AK Parti MKYK Üyesi ve önceki dönem Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, AK Parti Trabzon Kadın Kolları Başkanı Ayfer Cihan, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mahmut Çavuş, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, kamu kurumlarının yöneticileri ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

"Kültürümüzün yaşatıldığı önemli bir buluşma"

Karadeniz yayla şenliklerinin kültürel miras açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Bakan Uraloğlu, "Sis Dağı ve Karadeniz yayla şenlikleri sadece bir horonla, sadece tereyağıyla ya da sadece bir yayla etkinliği olarak tarif edilemez. Bu buluşmalar; Karadeniz insanımızın, Türk evladının yaşam tarzının 2 bin rakımlardan tüm Türkiye'ye ve dünyaya anlatıldığı, kültürümüzün yaşatıldığı önemli bir buluşmadır. Elbette bu organizasyonun düzenlenmesi çok kıymetlidir ancak bundan daha kıymetlisi siz değerli hemşehrilerimizin, kardeşlerimizin buraya sahip çıkması ve katılım göstermesidir" ifadelerini kullandı.

"Karadeniz'in dört bir yanından katılım var"

Şenliğin bölgesel birlikteliği güçlendirdiğini belirten Uraloğlu, "Bugün burada Trabzon'umuzun yanı sıra Giresun'dan, Gümüşhane'den, Bayburt'tan, Rize'den ve Karadeniz'in farklı şehirlerinden gelen kardeşlerimiz var. Hatta Antalya'dan, Muğla'dan gelen misafirlerimiz de aramızda. Hemşehrimiz olan veya olmayan tüm kardeşlerimize buradan tekrar hoş geldiniz diyorum" diye konuştu.

"Çok önemli hizmetleri hayata geçirdik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde önemli yatırımların hayata geçirildiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Cumhur İttifakı olarak ve devlet büyüğümüz Devlet Bahçeli'nin güçlü desteğiyle çok önemli hizmetleri hayata geçirdik. Artık vatandaşımız, ortaya konulan her talebin karşılık bulacağına inanıyor. Bir talep varsa, onun mutlaka yerine getirileceğine olan güven artmıştır" dedi.

Geçmişte vatandaşların vergilerin nereye harcandığını sorguladığını, bugün ise yapılan yatırımların büyüklüğünü konuştuğunu dile getiren Uraloğlu, "Eskiden vatandaşlarımız, 'Toplanan vergiler nereye gidiyor, bu kaynaklar nasıl kullanılıyor?' diye soruyordu. Bugün ise 'Bu kadar hizmeti yapmak için bu kaynakları nasıl buluyorsunuz?' diye soruyor. Allah razı olsun. Biz iyi niyetle yola çıktığımızda Rabbim bereket veriyor. Sizlerin taleplerini de imkanlar ölçüsünde tek tek hayata geçiriyoruz" şeklinde konuştu.

Şenlikte konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise Sis Dağı'nın yalnızca coğrafi bir alan olmadığını vurgulayarak, "Sis Dağı sadece coğrafi olarak bir dağ değildir. Sis Dağı, Türklüğün nişanesi olan bir dağdır. 2 bin 182 metre rakımda al bayrağımızın ilelebet dalgalandığı ve dalgalanmaya devam edeceği kutlu bir mekandır. İşte bu nedenle bu buluşmalar çok kıymetlidir. Seçim döneminde Ağasar meydanında Belediye Başkanımızla birlikte bir söz vermiştik. "Ağasar'a ne yapsak azdır, Ağasar'a ne yapsak yakışır" demiştik. Göreve gelir gelmez de çalışmaya başladık. Su ve elektrik sorunlarına el attık. Su sorununu büyük ölçüde çözüyoruz. Kalan kısımları da bu yıl içerisinde inşallah tamamlayacağız. İnşallah verdiğimiz söz doğrultusunda Ağasar'ı doğalgazla buluşturacağız. Allah bunu da bizlere nasip etsin" dedi.

"Türkiye ateş çemberi içerisinde istikrarını koruyor"

Başkan Genç, Türkiye'nin çevresindeki gelişmelere dikkat çekerek, "Bugün Türkiye'nin kuzeyinde savaş var mı? Var. Ukrayna-Rusya Savaşı devam ediyor. Güneyimizde savaş var mı? Var. Katil ve soykırımcı İsrail, Filistin'de kardeşlerimize zulmetmeye devam ediyor. Doğumuzda İran'a yönelik tehditler ve saldırılar yaşandı. Batımızda ise emperyal güçler yüz yıl önce olduğu gibi yine tehditkar politikalarını sürdürüyor. Peki bütün bunların ortasında ne var? Tam bir istikrar abidesi olan Türkiye Cumhuriyeti var. Bu güçlü duruşun arkasında kararlı, basiretli, cesaretli ve ömrünü milletine adamış Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan vardır. Allah kendisini başımızdan eksik etmesin. Aynı şekilde tam bağımsız Türkiye yürüyüşünde Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı olan Cumhur İttifakı'nın kıymetli lideri Devlet Bahçeli de bu güçlü iradenin önemli bir parçasıdır. Ben buradan, etrafı adeta ateş çemberiyle çevrili bir coğrafyada ülkesini dimdik ayakta tutan, gerektiğinde emperyal güçlere "Dur" diyebilen Cumhurbaşkanımıza ve Devlet Bahçeli'ye, 2 bin 182 metrede dalgalanan al bayrağımızın gölgesinden şükranlarımı, saygılarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. onların öncülüğünde tam bağımsız Türkiye yürüyüşümüz devam edecektir. İşte bunun için Sis Dağı önemlidir. Sis Dağı'nda horonla bir araya gelmek, el ele tutuşmak önemlidir. Bu buluşmalar sadece birlik ve beraberliğimizin değil, aynı zamanda bütün dünyaya verdiğimiz güçlü bir mesajın ifadesidir. Bugün Sis Dağı'ndan bütün dünyaya sesleniyoruz: Bu kadim topraklarda al bayrağımızın gölgesinde ilelebet Türk devleti olarak yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz. 205'incisini kutladığımız bu anlamlı şenlik vesilesiyle, bu güzel topraklara hizmet eden ve şehadete yürüyen bütün şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimizi minnet ve saygıyla selamlıyorum" şeklinde konuştu.