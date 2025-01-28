Ticaret Bakanlığı 81 Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yangın malzemesi denetimi gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"77 ilden alınan verilere göre ülke genelinde denetlenen işletme sayısı 395'tir, toplam denetlenen ürün sayısı 5 bin 154'tür, Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk edilmesi öngörülerek savunma istenilen işletme sayısı 351'dir."
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 vatandaşımız hayatını kaybetmiş,aralarında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir ve itfaiye personeli İrfan Acar'ın da yer aldığı 19 kişi tutuklanmıştı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde 12 katlı otel inşaatında yangın çıkmış, 4 işçi itfaiye tarafından kurtarılırken Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, yangında can kaybı yaşanmadığını açıklamıştı.
Son Dakika › Yerel › Bakanlık Yangın Malzemesi Denetiminde 351 İşletmeye Savunma İstedi - Son Dakika
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