Bakanlık Yangın Malzemesi Denetiminde 351 İşletmeye Savunma İstedi - Son Dakika
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Bakanlık Yangın Malzemesi Denetiminde 351 İşletmeye Savunma İstedi

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Ticaret Bakanlığı, 81 ildeki yangın malzemesi denetimlerinde 351 işletmeden savunma talep etti.

28.01.2025 13:01  Güncelleme: 13:42
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Ticaret Bakanlığı 81 Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yangın malzemesi denetimi gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"77 ilden alınan verilere göre ülke genelinde denetlenen işletme sayısı 395'tir, toplam denetlenen ürün sayısı 5 bin 154'tür, Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk edilmesi öngörülerek savunma istenilen işletme sayısı 351'dir."

Ticaret Bakanlığı'ndan Yangın Malzemesi Denetimi: 351 İşletmeye Savunma İstendi

BOLU'DA OTELDE ÇIKAN YANGINDA 78 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 vatandaşımız hayatını kaybetmiş,aralarında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir ve itfaiye personeli İrfan Acar'ın da yer aldığı 19 kişi tutuklanmıştı.

ALANYA'DA OTEL İNŞAATINDA YANGIN ÇIKTI

Antalya'nın Alanya ilçesinde 12 katlı otel inşaatında yangın çıkmış, 4 işçi itfaiye tarafından kurtarılırken Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, yangında can kaybı yaşanmadığını açıklamıştı.

Bakanlık Yangın Malzemesi Denetiminde 351 İşletmeye Savunma İstedi
Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bakanlık Yangın Malzemesi Denetiminde 351 İşletmeye Savunma İstedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Necati Çolak :
    Yitip giden canlardan sonramı bizim bir sözümüz var ya bayram bittikten sonra kınayı ?? 1 0 Yanıtla
  • Feti Ahmet ÖZAY:
    ne savunnmasi cezalar nerde ??? 1 0 Yanıtla
  • Müslüm Yaman:
    bu denetlemenin olması için illa 78 canın gitmesimi gerekiyordu herşey zamanında güzel 0 0 Yanıtla
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