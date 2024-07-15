Balıkesir'de 3. Uluslararası Keremköy Festivali düzenlendi - Son Dakika
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Balıkesir'de 3. Uluslararası Keremköy Festivali düzenlendi

Balıkesir\'de 3. Uluslararası Keremköy Festivali düzenlendi

Balıkesir'in Gömeç Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen 3. Uluslararası Keremköy Festivali, büyük ilgi gördü. Festivalde konuşmalar, atölye çalışmaları ve sahne performansları gerçekleştirildi.

15.07.2024 09:27  Güncelleme: 09:29
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Balıkesir'in Gömeç Belediyesi, Belediye Başkanı Melih Bağcı ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın katkılarıyla düzenlenen 3. Uluslararası Keremköy Festivali yapıldı.

Gömeç Keremköy'de düzenlenen festival bando eşliğinde kortej yürüyüşü ile başladı. Köy meydanında açılış konuşmasını Başkan Bağcı gerçekleştirdi. Başkan Bağcı; "Keremköy köyünün hikayesini, tarihini iyi bilen biri olarak söylüyorum, bu köy gerçekten demokrasinin, barışın, özgürlüğün içselleştirildiği bir köy. Bu köyde yaşayan herkes demokrattır, bu köyde yaşayan herkes aydındır. O yüzden umuda, barışa, Türkiye'nin aydınlık yarınlarına, demokrasiye olan inancımla umudumla selamlıyorum. Hoş geldiniz dostlar" diyerek konuşmasına başladı.

Başkan Bağcı, "Gömeç'in halkı için, Gömeç'in hakkı için" çalışan, emek veren bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum diyerek, festival için emek veren herkese teşekkürlerini iletti.

Ardından Bağcı, "Kıymetli bir çalışma yaptığımızı düşünüyoruz. Bu çalışmanın meyvelerini alacağız. Buradan bir kez daha, burada bulunan herkesi, Keremköy kadar güzel, Gömeç kadar güzel, Ege Denizi kadar güzel, Akdeniz kadar güzel duygularla selamlıyorum." diyerek sonlandırdı.

Etkinlikler, Türkiye Mimarlar Odası Başkanı Zeynep Eres Özdoğan'ın sunumuyla başladı. Ardından stant ziyaretleri ve keşkek ikramı yapıldı. Etkinliklere eş zamanlı olarak gerçekleşen atölyelerde bir yandan ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Ekmek yapım atölyesinden Balıkesir Kolonyası yapımı parfüm ve mum yapım atölyelerine kadar çeşitli atölyeler gece boyu devam etti.

Festivalin ilk günü çocuklar sahnedeki sirk gösterisi ve Ayvalık'ın Zeytin Çekirdekleri konseri ile eğlendiler, eşlik ettiler, dans ettiler. Festivalin ilk gününün kapanışı ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Belediye Konservatuvarı'nın sahnesiyle gerçekleşti. Sahne performansları, festivale farklı ilçelerden de katılım sağlayan 7'den 70'e herkesin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Keremköy Festivalimizin 2. gününde, Prof. Dr. Abdullah Soykan, Prof. Dr. Kenan Mortan, Prof. Dr. Kemal Arı ve siyaset adamı ve Yazar Kemal Anadol dinleyenleri ile buluştular

Düzenlenen 2. Açık Oturumda köy mimarisi ve planlaması üzerine söyleşi yapan İstanbul Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen'e, İBB İPA Genel Sekreteri Oktay Kargül'e ve Prof.Dr. Mehmet Rıfat Akbulut'a dinleyenlerin ilgisi büyük oldu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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