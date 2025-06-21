Balkan camiası, bir sofrada buluştu

AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Bir Sofrada Rumeli-Balkan' programı, Bursa'da Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, "Bir Sofrada Rumeli-Balkan' diyerek yalnızca geçmişe dönüp bakmıyor, bu yolculuğun devam ettiğini ve bizimle büyüdüğünü ilan ediyoruz. Her şehirde kendi hafızasını, sesini ve hikayesini taşıyan sofralarla bu yürüyüşümüz sürecek" diye konuştu.

Balkan coğrafyasını aynı sofrada buluşturan 'Bir Sofrada Rumeli-Balkan' programına, AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı, Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Başkan Yardımcısı Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, MKYK Üyeleri Önder Matlı, Veli Aslan, Kasım Bostan, İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Ayhan salman, Mustafa Yavuz, Emel Gözükara Durmaz, İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli, Genel Merkez Tanıtım Medya Başkan Yardımcısı Nazım Maral, Hakan Çavuşoğlu, Zekeriya Birkan, Recep Altepe, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Bursa'da bulunan Balkan kökenli vatandaşların kurduğu STK'ların temsilcileri katıldı.

Merinos AKKM'de gerçekleştirilen programda konuşan AK Parti Sivil Toplum ve Halkla siyaseti sadece idare sanatı olarak görmediklerini, kültürü yaşatmanın, milleti birleştirmenin, gönülleri ihya etmenin vesilesi olarak gördüklerini belirttiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın her fırsatta ifade ettiği gibi, ecdadın emanetine sahip çıkan, maziden atiye kurulan köprünün bel kemiği olan Bursa'da, 'Bir Sofrada Rumeli-Balkan' temasıyla bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu sofra geçmişin hatırasını, bugünün sorumluluğunu ve yarının umudunu bir araya getiriyor. Bu, tarihi omuzlarında taşıyan bir sofradır. Bir yanında Rumeli'nin vakarı, diğer yanında Balkanlar'ın derin muhabbeti var. Bu sofra, yurda uzanan yolların sessiz tanığı, bekleyenin içten duası, vatanını yüreğinde taşıyanların hikayesidir. Bu hikayeler, ayrılıkların hüznünü, kavuşmaların sevincini, kardeşliğin gücünü yaşatıyor. ve aynı zamanda bu masa birlik olmanın, bir arada kalmanın, ortak geçmişi geleceğe taşımanın sofrası. ve biz biliyoruz ki bu sofraya yalnızca ekmek değil, tarih, kimlik ve vefa da konur"

'Bir Sofrada Rumeli-Balkan' diyerek yalnızca geçmişe dönüp bakmıyor, bu yolculuğun devam ettiğini ve bizimle büyüdüğünü ilan ediyoruz. Her şehirde kendi hafızasını, sesini ve hikayesini taşıyan sofralarla bu yürüyüşümüz sürecek. Çünkü biz biliyoruz ki Rumeli göç değil köktür, Balkan hatıra değil hafızadır. Bu topraklara gelenler muhacir değil, öz be öz evlattır. Sayın Cumhurbaşkanımızın yıllardır ifade ettiği gibi 'Rumeli'den gelen bizim göçmenimiz değil, bizim özümüzdür, kökümüzdür.' İşte bu anlayışla, siyaseti sadece idare sanatı olarak değil, kültürü yaşatmanın, milleti birleştirmenin, gönülleri ihya etmenin vesilesi olarak görüyoruz."

Programda konuşan AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan; "Bu buluşma; binlerce yıllık kardeşliğimizin, ortak tarihimizin ve kökleri derinlere uzanan gönül bağlarımızın yeniden tazelenmesidir" dedi. Rumeli ve Balkanlar denildiğinde yalnızca sınırları çizilmiş bir coğrafya akla gelmediğini söyleyen Başkan Gürkan, "Biz o kelimede; medeniyetimizin izlerini, ecdadımızın dualarını, kültürümüzün zenginliğini, birlik ve kardeşliğimizin sarsılmaz ruhunu görürüz. Çünkü Bursa sadece Osmanlı'nın ilk payitahtı değil; aynı zamanda Balkanlar'ın Anadolu'daki kalbidir. İşte bu şuurla Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye; Balkanlar'daki kardeşlerimizle tarih boyunca sürdürdüğü gönül bağlarını bugün daha da güçlendiriyoruz" dedi.

Gürkan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Balkanlardan ve Rumeli'den gelen yaklaşık 450 bin insanımızın yaşadığı Bursa olarak biz de bu kardeşlik hukukunun adeta örnek bir modeliyiz. Burada Rumelili olmak bir etnik kimlikten çok, bir kültürün, bir ahlakın, bir vefanın adıdır. AK Parti Bursa İl Başkanlığı olarak, Balkan kökenli derneklerimiz başta olmak üzere şehrimizde bulunan 4 bin 290 sivil toplum kuruluşumuzun hepsiyle el ele, gönül gönüle çalışıyoruz."

Yapılan konuşmaların ardından toplantıya katılan Balkan kökenli vatandaşların kurduğu Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, tek tek söz alarak talep ve önerilerin dile getirdiler. - BURSA