Yerel

Başkan Günel: "Davutlar için çok çalıştık'

AYDIN - Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, seçim çalışmaları kapsamında ikinci mitingini Davutlar Mahallesi'nde yaptı. Mitingde konuşan Başkan Günel, göreve geldikleri günden bu yana sadece kendileri ile yarış içerisinde olduklarını belirterek "Biz kendimizle yarışarak hizmet rekoru kırdık. Kuşadası Belediyesi olarak geçmiş üç dönemin toplamından üç buçuk kat fazla hizmet ürettik" dedi.

Başkan Günel'in Davutlar Mahallesi'ndeki mitingine Kuşadalılar büyük ilgi gösterdi. Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen mitingde konuşan CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, sayılı günler kalan 31 Mart seçimlerinin Türkiye ve Kuşadası için taşıdığı öneme dikkat çekerek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel için destek istedi.

CHP İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek'in ardından Kuşadalılara seslenen Başkan Günel ise 2019 seçimlerinde Davutlar Mahallesi'nin büyük bir hizmet ihtiyacı içerisinde olduğunu belirterek "Davutlar'da çok çalıştık, çok hizmet ettik. Ben bugün Davutlar'a gururla geldim. Çünkü 2019'da burada miting yaptığımızda Davutlar yaralıydı. Hizmet ihtiyacı çok fazlaydı ve beklenti büyüktü. Buradan bir takım sözler vermiştim. Demiştim ki Büyükşehir Belediyemiz altyapıyı bitirecek. Kanalizasyon sorunu yaşamayacaksınız. Yolları yapacağız, kaldırımları yapacağız, parkları yapacağız. Bizi seçin, bize görev verin. Davutlar bizim ayrıcalıklı mahallemiz olacak dedim. Bugün Davutlar'a girişte pırıl pırıl asfaltın üzerinden geldim. Pırıl pırıl kaldırımları izledim. Davutlar için çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz" dedi.

Davutlar'a en kısa sürede taziye evi ve sosyal etkinlik merkezi de kazandıracağını ifade eden Başkan Günel şöyle konuştu: "Ne söz verdiysek adım adım yapıyoruz. Şimdi doğalgaz beklediğinizi biliyorum. Bu kadar hizmeti yapan, Davutlar'da ve Kuşadası'nda sözlerinin fazlasını yerine getiren bir adam sizce doğalgazı da Davutlar'a getirir mi? Evet. Size önümüzdeki bir buçuk sene içinde doğalgaz yatırımının Davutlar'da başlayacağının müjdesini vermeye geldim. Çok yakın zamanda size tam yatırım tarihini vereceğim. Kapalı pazar yerindeki sıkıntıyı biliyorum. Tamirat yaptık ama dikiş tutmuyor, eskimiş. Tamamıyla yeniden yapacağım. Hemen Nisan başında ihalesini gerçekleştireceğim. Hem balık pazarının olduğu alandaki kokuyu gidereceğim, hem de çatı sorununu çözeceğim. Bunun da sözünü veriyorum"

Başkan Ömer Günel, Güzelçamlı, Davutlar, Camikebir, Türkmen ve Soğucak'ta iki milyon metrekare hazine arazisinin satıldığına dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Kanun diyor ki belediye sınırları içinde gayrimenkul sattığında o belediyeye gecekondu payıyla beraber toplam yüzde kırkını vermek zorundasın diyor. Yani bu satışlardan elde edilen gelirin yüzde kırkını hizmet üretmesi amacıyla belediyeye vermek zorundalar. Vermemek için ne yaptılar biliyor musunuz? Taşınmazların tamamını Özelleştirme İdaresine devredip öyle sattılar ki buraya bir kuruş vermesinler. Bize kaç para geldi? sıfır.

"Bu seçim sadece bir yerel seçim değil"

31 Mart seçimlerinin Türkiye açısından sıradan bir seçim olmadığının altını çizen Başkan Ömer Günel "Seçeceğiniz şey A partisi, B partisi ya da A adayı, B adayı değil. Bu seçim başka bir seçim sevgili dostlarım. Bu seçimde tüm Türkiye'de Cumhuriyete, Cumhuriyet Halk Partisi'ne seçim kaybettirmeye çalışılan bir tezgah var. Gizli bir oyun var. İstanbul'da da var. Ankara'da da var. İzmir'de de var. Aydın'da da var. Oyunuzu kullanmak için sandığa gittiğinizde ne tercih edeceğinize siz karar vereceksiniz" dedi.

Başkan Ömer Günel, konuşmasının ardından CHP Kuşadası belediye meclis üyelerini kürsüye davet ederek önümüzdeki 5 yılda hep birlikte Kuşadası için çalışıp hizmet üretmeye devam edeceklerinin sözünü verdi.