Başkan Özkan: İzmir'de Ek Taksi İhtiyacı Yok - Son Dakika
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Başkan Özkan: İzmir'de Ek Taksi İhtiyacı Yok

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Erkan Özkan, 2030 yılına kadar İzmir'de taksi ihtiyacının 3 bin 150 olacağını belirtti ve şu an için ek taksi ihtiyacı olmadığını vurguladı. Korsan taşımacılıkla mücadelenin önemine de değinen Özkan, yasal düzenlemelerin gerekliliğini açıkladı.

14.05.2025 16:58
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Başkan Erkan Özkan: "Amacımız günü kurtarmak değil, geleceği doğru inşa etmek"

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Erkan Özkan:

"İzmir'de 2 bin 915 taksi var, 2030 yılına kadar taksi ihtiyacı 3 bin 150 olacak"

İZMİR - İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası, 2025-2030 dönemine yönelik hazırladığı "İzmir Taksi Ulaşım Etüdü" raporunu kamuoyuyla paylaştı. Raporun tamamen bilimsel yöntemlerle çalışan akademisyenler tarafından hazırlandığını belirten Başkan Erkan Özkan, "İzmir'de 2 bin 915 taksi var. 2030 yılına kadar taksi ihtiyacı toplamda 3 bin 150 olacak. Bu da, 5 yıla yaydığımızda şu an için ek taksi ihtiyacının olmadığını ortaya koyuyor" dedi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası, 2025-2030 dönemine yönelik hazırlanan "İzmir Taksi Etüdü" raporunu kamuoyuna sundu. Tamamen bilimsel yöntemlerle çalışan akademisyenler tarafından hazırlanan rapor, yaklaşık 45 gün süren bir çalışma sonucunda tamamlandı. Raporda, korsan taşımacılığın mevcut durumu, nüfus hareketliliği, kentsel gelişim ve ulaşım altyapısındaki değişimler dikkate alınarak, İzmir'in önümüzdeki beş yıllık dönemdeki taksi ihtiyacı belirlendi. Hazırlanan raporun ilgili kurumlara sunulmak üzere önemli bir veri kaynağı olduğunu belirten İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Erkan Özkan, "Yaptırdığımız çalışmanın sonucunu bu şekilde kitapçık haline getirdik. Biz, İzmir Şoförler Odası olarak bilimsel çalışmalara önem veren bir kurumuz. Büyükşehirler; nüfusu sürekli artan, yeni ana arterleri açılan, göç alan, sanayileşmenin ve turizmin yoğun olduğu bölgelerdir. Bu nedenle her 5 yılda bir şehrin yapısı değişiyor ve ulaşım planları yenileniyor. Biz de çağa ayak uydurabilmek için ilgili kurumlara gidip hakkımızı, hukukumuzu ve esnafımızın taleplerini savunabilmemiz adına elimizde bir veri tabanı olması gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

İzmir'de 2 bin 915 taksi var

Yaptıkları son çalışmaya göre İzmir'de ek bir taksi ihtiyacı söz konusu olmadığını vurgulayan Başkan Özkan, "Bu çalışmanın sonucuna baktığımızda İzmir'de halihazırda 2 bin 915 adet T plakalı taksi bulunmakta. 2030 yılına kadar öngörülen ihtiyaç ise yaklaşık 3 bin 150 civarında. Bu da 5 yıla yaydığınızda, şu an için ek taksi ihtiyacının olmadığını ortaya koymaktadır. Taksi ihtiyacının, korsan taşımacılığın sona erdirilmesi ve yeni alternatif yolların devreye girmesiyle daha net belirlenebileceğini düşünüyoruz. Amacımız günü kurtarmak değil geleceği doğru inşa etmek. Yalnızca belirli saatlerde, yani sabah 07.00 ile 09.00 ve akşam 17.00 ile 19.00 arasında trafik yoğunluğundan kaynaklı olarak taksi ihtiyacına tam olarak cevap verilemiyor. Çünkü işe giden bir aracın geri dönüşü, trafik sıkışıklığı nedeniyle zaman kaybına sebep oluyor. Bu durumu da yetkililere ilettik ve iletmeye devam ediyoruz. Bu noktada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay, göreve gelişinin ardından şehir trafiğini rahatlatmak amacıyla önemli adımlar attı. Zafer Payız Kavşağı ve Karabağlar'daki Dostluk Bulvarı projeleri tamamlandı. İnşallah bu çalışmalar, şehir trafiğinde ciddi bir rahatlama sağlayacak" diye ekledi.

Korsan taksicilerin cezaları artmalı

Korsan taşımacılık konusu yalnızca İzmir'in sorunu olmadığını vurgulayan Başkan Özkan, şöyle konuştu: " İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa gibi büyük şehirlerin ortak sorunudur. İstanbul Şoförler Odası'nın bu konuda açtığı davaya İzmir Şoförler Odası olarak biz de müdahil olduk. Önümüzdeki hafta 23 Mayıs Perşembe günü saat 14.30'da İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde korsan taşımacılıkla ilgili davanın duruşması olacak. Ayrıca İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, Sayın Valimizin talimatları ve Trafik Müdürlüğü ile Trafikten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcımızın koordinasyonuyla denetim sayıları artırıldı. Ancak bu konunun tamamen ortadan kaldırılması için yalnızca denetim yetmez; yasal düzenleme gereklidir. Bu nedenle, korsan taşımacılıkla mücadele kapsamında şu teklifte bulunduk. Nasıl ki alkol etkisinde araç kullanan sürücünün ehliyetine ilk seferde 6 ay, ikinci seferde 1 yıl el konuluyorsa, korsan taşımacılık yapan sürücülere de aynı uygulama yapılmalı. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanımız Sayın Mehmet Yener, bu konuyu İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı'na iletti. Öte yandan İlçe taksileriyle ilgili olarak da şunları belirtmek isteriz. İzmir Büyükşehir Belediyesi Taksi Yönetmeliği ve UKOME kararlarına göre, örneğin Dikili veya Bayındır'dan gelen bir ticari taksi, şehir merkezine yolcu getirdikten sonra, aynı ilçeye boş dönmek zorunda. Aksi durumda, trafik ekipleri tarafından tespit edildiğinde cezai yaptırımla karşı karşıya kalmakta."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Özkan: İzmir'de Ek Taksi İhtiyacı Yok - Son Dakika

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