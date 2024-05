Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Gençlik Buluşması\'nda katılımcı demokrasiyi vurguladı

Yerel

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, isteğinin katılımcı demokrasiyi Mersin'de görmek ve Türkiye'ye bu konuda örnek olmak olduğunu belirterek, "Kentte bunu hakim kılarsak, Türkiye'ye örnek bir kent olduğumuz gibi bu anlayışla kenti çok büyük noktalara getireceğini hep beraber göreceğimizi umut ediyorum" dedi.

Seçer, 'kente sözümüz var' sloganıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Kent Katılımı Buluşmaları' kapsamında 'Gençlik Buluşması' gerçekleştirdi. Yeni dönemin ilk buluşmasını gençlerle gerçekleştiren Seçer, gençlerin sorularına cevap vererek, Büyükşehir Belediyesinin gençlere yönelik hizmet ve projelerini anlattı.

Gençlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Seçer, geçtiğimiz 5 yıllık görev süresi boyunca 'Kent Katılımı Buluşmaları' kapsamında kentte faaliyet gösteren STK'lar ile sık sık bir araya geldiğini ifade ederek, yeni dönemde gençlerin de bu buluşmalara dahil edilmesini arzu ettiklerini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen Mabel Matiz konserine özellikle gençlerin büyük ilgi gösterdiğini ve katılımın oldukça yüksek olduğunu söyleyen Seçer, bu kalabalığın 31 Mart seçimlerinin sonuçları ile doğrudan ilişkili olduğuna dikkat çekerek, "Ülkenin rahatladığını görüyorum, Mersin seçimleriyle ilgili şunu duyuyorum; 'Ben Vahap Başkana oy vermedim ama kazandığı için mutluyum' diyenler var. 'Şu ya da bu sebeple, ideolojik veya farklı sebeplerle elim oy vermeye gitmedi ama Mersin'in huzurundan, Mersin'e yapılan hizmetlerden, ayrımcılık olmamasından çok mutluyum, böyle devam etmesini istiyorum' deyip mutluluğunu ifade edenler oluyor" diye konuştu.

"Mersin'de aradığımız; huzur ve kardeşlik"

Mersin'de seçimlerde alınan yüzde 60 oy oranının toplumun her kesiminden insanın katkılarıyla olduğunu kaydeden Seçer, "Bir çok ideolojik görüşü bir araya getiren başkan figürü düşünün. O figür de şahsımdır ve insanlar oy verdi. Mersin'de aradığımız huzur ve kardeşlik değil mi? Bu insanlar Vahap Seçer'in şahsına, yönetim anlayışına, söylemlerine ve uygulamalarına değer verip oy vermişse farklı kutuplarda da olsalar onun şahsında gönül bağı kurarlar" ifadelerini kullandı.

"Katılımcı demokrasiyi Mersin'de örmek istiyoruz"

Mersin'in bölge olarak çok stratejik olduğunu ve her çeşitten insana ev sahipliği yaptığını kaydeden Seçer, "100 enstrünmanlı bir orkestrayı yöneten maestro gibi, hiç kakofoni çıkmıyor. Eğer iyi bir müzik çıkıyorsa maestro işini iyi yapıyordur. İşte kent yönetimi bu, her enstrümanın sesinin o harmoniye bir katkısı var. Bu kentte birçok sesliliği oluşturursanız ve bu da güzel bir müzik tınısına dönüşebilir" şeklinde konuştu. İsteğinin katılımcı demokrasiyi Mersin'de görmek ve Türkiye'ye bu konuda örnek olmak olduğunu belirten Seçer, "Kentte bunu hakim kılarsak, Türkiye'ye örnek bir kent olduğumuz gibi bu anlayışla kenti çok büyük noktalara getireceğini hep beraber göreceğimizi umut ediyorum" sözlerine yer verdi.

"Alo 185 üzerinden taleplerinizi bildirebilirsiniz"

Gençlerin sorularını dinleyen Seçer, 'Alo 185' üzerinden her türlü talep ve şikayetlerini bildirebileceklerini aktararak, "Teksin üzerinden talepte bulunuyorsanız mutlaka bizde kayıtları vardır. Saniyesi saniyesine dönerler, hiçbir problem yok. Alo 185, Teksin Çağrı Merkezi uygulamamızı akıllı telefonlarınıza indirebilirsiniz. Onun üzerinden taleplerinizi, dileklerinizi, isteklerinizi ve teşekkürlerinizi bildirebilirsiniz" dedi.

"Türkiye'nin hiçbir yerinde ulaşım 1 TL değil"

Öğrencilere otobüsün hala 1 TL olduğunu hatırlatan Seçer, 2020 yılında 2024 yılına kadar 1 TL tutacağına dair söz verdiğini hatırlatarak, "Toplu taşıma araçları bir belediye için ticari faaliyet değildir. Bir kamu hizmetidir, tamamen destek gerektirir. Süspansiyona ihtiyaç duyar, her belediyenin kabulü süspansiyon oranının yüzde 50'yi geçmemesi yönündedir. Geçen yıl 500 milyon lira toplu taşımaya destek vermemiz gerekirken 750 milyon lira destek verdik. Bu; size yapacağımız yol, okuma salonu, gençlik merkezi, ucuz yemek, içmek imkanını bu tarafa aktarmak demektir. Türkiye'nin hiçbir tarafında 1 TL'ye ulaşım yoktur" diyerek sözünden dönmediğinin altını çizdi. Seçer, çevre dostu ve konforlu otobüslerin yanı sıra Metro Projelerinin de hız kazanacağını müjdeledi. Seçer, ayrıca dünyanın ilk üniversiteye giren tramvayını da Mersin'de hayata geçireceklerini duyurdu.

"Gençlik Meclisi oluşturmak istiyoruz"

Yeni dönemde gençlere yönelik hayata geçirecekleri Gençlik Ofisi, Gençlik Kampüsleri ve Gençlik Meclisi projelerinden söz eden Seçer, şöyle devam etti; "Bizim Çocuk Meclisimiz var. Bir de Gençlik Meclisi oluşturalım istiyoruz. Gençlik merkezleri konusunda yoğun talepler ve ihtiyaç olduğunu görüyoruz."

Mersin'in 5 yılda yaşadığı değişime dikkat çeken Seçer, "Artık Mersin bir üniversite kenti olma hüviyetine doğru gidiyor. 5 yıl önce yönetime geldiğimizde 'Mersin'i bir üniversite kenti yapmak istiyoruz' dedik. İlk geldiğimiz dönemlerde gençlik şu anki gibi Mersin'de ne hareketliydi ne de mutluydu. Mersin sahillerindeki belediyemize ait kafeler ki, Büyükşehir o kafeleri rant anlayışından uzak tamamen halka açtı. Gıdalarımız güvenli, hizmetimiz son derece güzel. Fiyatlarımız da genel anlamda baktığınız zaman dengeli" ifadelerine yer verdi.

"Öğrencilerimize can suyu olacak destekler yapıyoruz"

Öğrencilerin eğitim hayatlarına destek olan projeleri hayata geçirdiklerini kaydeden Seçer, Büyükşehir Belediyesinin sahile kazandırdığı okuma salonunu ile öğrencilerin eğitim hayatının ranttan daha önemli olduğu mesajını verdiklerini ve Türkiye'ye örnek olacak bir çalışma yaptıklarını ifade etti. Seçer, ilerleyen süreçte Mersin İdman Yurdu Meydanı civarında 2. bir okuma salonu kazandıracaklarının da müjdesini verdi. Göreve geldikten sonra 12 adet okuma salonu açtıklarını hatırlatan Seçer, kurs merkezleri ile ilgili de bilgi verdi. Seçer, "Eğitimi ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerimizde 7 bin 200 öğrencimiz var. Üniversiteye hazırlanan 4 binden fazla lise öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizin sınava giriş ücretlerinde de biz destek veriyoruz. Üniversiteyi kazanan her genç, 1 yıl boyunca ilk yıla mahsus bizden destek alıyor. Biz eğitim desteğini geri ödemesiz veriyoruz. Biz size bir can suyu veriyoruz" sözlerine yer verdi. Öğrencilerin istihdamı için çeşitli projeler ürettiklerini de aktaran Seçer, 2019'da yapmış oldukları Gençlik Çalıştayının bir benzerini tekrar yapacaklarını da vurguladı.

Seçer'den yeni bisiklet müjdesi

Büyükşehir Belediyesinin yenilenebilir enerji konusundaki çalışmalarını anlatan Seçer, "Geldiğimizde sıfır megavatlık kurulu gücümüz vardı. Şu anda 15 megavatlık kurulu gücümüz var. 2024 sonu 3 tesis devreye girecek. Toplam tüketimimizin yüzde 6'sı çöpten ve güneş enerjisi santrallerinden kullanıyoruz. Bu yılsonu bu oran yüzde 18'e çıkacak. 2029'a kadar hedefimiz yeni projelerle yüzde 45'i yakalamak" dedi. 6 ay içerisinde yeni bisikletlerin alınacağını da duyuran Seçer, "Bunlar Kart 33 ile kullanılacak. Sadece parkta değil şehrin her tarafında yeni bisikletleri kullanabileceksiniz. Yaptığımız her yeni caddede, düzenlediğimiz her yeni bulvarda ölçüler müsaitse bisiklet yolu yapıyoruz. Bizim dönemimizde 149 kilometre bisiklet yolu yaptık. 400 kilometre zaten projeksiyonumuz vardı" diye konuştu. - MERSİN