Başkan Seçer: "Toplantılardan edindiğimiz bilgi ve öneriler, aldığımız kararlarda yol gösteriyor"

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 'Kente Sözümüz Var' sloganıyla gerçekleştirilen 'Kent Katılımı Buluşmaları'nda, "Toplantılardan edindiğimiz bilgi ve öneriler, aldığımız kararlarda yol gösteriyor" dedi.

Başkan Seçer, sivil toplum kuruluşlarıyla buluşmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kent Katılımı Buluşmaları kapsamında meslek odaları temsilcileriyle bir araya gelen Seçer, temsilcilerin kent hakkındaki sorularını yanıtladı, Büyükşehir Belediyesinin hizmet ve projelerini anlattı. Toplantıda Başkan Seçer'e Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok ve MESKİ Genel Müdürü İrfan Korkmaz ile Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ bürokratları eşlik etti.

"Kente sözümüz var"

Başkan Seçer, "Kente sözümüz var" diyerek başladığı konuşmasına şöyle devam etti: "Bu toplantıları şekil şartını yerine getirmek için yapmıyoruz. Katılımcı demokrasi anlayışıyla ilgili söylemlerim tamamen inandıklarımdan ibaret. İlk 5 yıl başarılı bir dönem geçirdik. Bizim karnemiz seçim sandığıdır. Başarılı olarak addedilen Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Başkanı ama bu başarıda sizlerin de çok büyük etkisi var. Bu toplantılardan edindiğimiz bilgiler, öneriler ve yol göstermeler, bizim karar almamızda çok önemli bir tesir yaptı. Toplantılardan edindiğimiz bilgi ve öneriler, aldığımız kararlarda yol gösteriyor."

"Projelerimizi kendi imkanlarımızla yapıyoruz"

Müftü Deresi Yaşam Vadisi Projesi ile Mersin'in daha yeşil bir yaşam alanına kavuşacağını ifade eden Seçer, lunaparktan akvaryuma kadar akılda kalacak bir çok projeye bu alanda imza atacaklarını söyledi. Ayrıca Türkiye'de ilk kez bir belediye tarafından bulvar açılıp viyadük yapılacağını da ifade eden Seçer, "Bizim merkezi iktidardan aldığımız öyle ciddi bir desteğimiz yok. Bunları kendi bütçelerimizle yapıyoruz" diye konuştu.

"4. Çevreyolu 2027 yılı programı içerisinde yapılacak"

Büyükşehir Belediyesinin ulaşımla ilgili yaptığı çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi veren Seçer, kent genelinde yaşanan ulaşım problemlerine sistematik bir çözüm sunmak ve ulaşımı rahatlatmak için her 5 yılda bir Ulaşım Master Planı yaptıklarını ifade etti. Alternatif güzergahların yolların yükünü azalttığını dile getiren Seçer, 4. Çevreyolu'nun 2027 yılı programı içerisinde yapılacağını kaydetti. Kentte ulaşım yükünün şu anda kuzeye doğru seyir aldığını belirten Seçer, Hal Katlı Kavşağı'nın yapımına başladıklarını ve 2026 yılında hizmete açmayı planladıklarını vurguladı. Seçer, yapılması planlanan Mersinli Ahmet, Saya ve Kuyuluk Katlı Kavşakları hakkında da detayları paylaştı.

"Mersin tarihinin en büyük altyapı çalışmalarını başlattık"

Mersin tarihinin en büyük altyapı çalışmalarını başlattıklarını belirten Seçer, "Başlattığımız 170 milyon Euro'luk yatırımlarımız devam ediyor. Mersin tarihinin en büyük altyapı çalışmaları 2029'a kadar yüzde 80 oranında tamamlanmış olacak. Yaklaşık 8 milyar liralık yatırımdan bahsediyorum ve bunun şu anda kesinleşen 42 milyon Euro'su hibe" dedi. Seçer, Pamukluk Barajı için hibe bulduklarını ama Mersin'in 6 Şubat depremlerinin ardından, Genel Hayatı Etkileyen Afet Bölgesi ilan edilmediği için hibeye erişimlerinin olmadığını kaydetti.

"Sosyal Konut Projesi'ne başladık"

Sosyal Konut Projesi'ne de başladıklarını ifade eden Seçer, ilk etapta Tarsus, Toroslar ve Silifke olmak üzere konut yapımına başlayacaklarını belirterek, Akdeniz ilçesine ise yerinde dönüşüm projesi ile konutlar kazandıracaklarını kaydetti. Toroslar'da yeni bir Ekmek Fabrikası ve Aşevi yaptıklarını hatırlatan Seçer, "Ekmek fabrikasının kapasitesi yüksek olacak ve niş ürünler çıkacak. Şu anda 40 bin civarında üretimimiz var. Bu sayı daha da artacak' diye konuştu.

"300 aileyi işletme sahibi yaptık"

'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi'nin müthiş bir proje olduğunu vurgulayan Seçer, "Bakanlığın bu projeyi Türkiye çapında uygulaması lazım. Tıkır tıkır da işliyor. 6. yıla girdik, çok muazzam bir proje. 300 aileyi işletme sahibi yaptık, sürüleri var. Hayvancılık ve tarım projelerini daha da geliştirip devam edeceğiz" dedi. Seçer ayrıca tarımsal destekler konusunda küçük aile işletmelerini ve kadınları öncelediklerinin de altını çizerek, vermiş oldukları destekleri aktardı.

"Kent Estetiği Yönetmeliği'nin kazandırılması gerekli"

Mersin'in yaklaşık 30 yıldır çözüm bekleyen en önemli sorunlarından biri olan imar planı çalışmalarını bitirme aşamasına getirdiklerini ifade eden Seçer, "Bu konunun üzerine çok kararlı gittik. Şehir plancıları odasından mimarlar odasına, inşaat mühendisleri odasından baroya kadar hangi bölgede ne imar çalışması yaptığımızı herkes biliyor" diye konuştu. Konuyla ilgili olarak Kent Peyzaj Yönetmeliği'nin de bitirilmesi için çalıştıklarını belirten Seçer, "Önceki dönemde belediye başkanları bu konuya olumsuz baktı. Bu dönemde bir Kent Estetiği Yönetmeliği'nin kente kazandırılması gerektiğini düşünüyorum. Meclis sorunumuz yok. Bunu da yapmamız lazım" dedi.

"Herkes yatırım yapsın ama kurallar ve yasalar çerçevesinde yapsın"

Mersin Limanı'nın genişletilmesi çalışmaları hakkındaki görüşlerini de katılımcılarla paylaşan Seçer, limanı kimin işlettiğinden çok yapılan uygulamaların önemli olduğunu söyledi. Genişletme çalışmalarına karşı olduğunu her zaman dile getirdiğini ifade eden Seçer, "Bir belediye başkanı şehirde kimseyle kavga etmez. Ancak ısrarla kamuya zarar geldiğini gördüğü anda o zaman farklı bir insana bürünür. Yoksa ben yatırıma karşı değilim. Böyle bir derdim yok. Herkes yatırım yapsın ama kurallar ve yasalar çerçevesinde yapsın" diye konuştu.

Toplantıda, Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Emin Levent Türkili, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Yusuf Değirmenci ile TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Prof. Dr. Alkan Alkaya da konuşma yaptı. - MERSİN