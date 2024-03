İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Şehit Aileleri ve Gazileri Ağırladı

Yerel

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle şehit aileleri ve gazi derneklerinin temsilcilerini ağırladı. Başkan Soyer, şehit aileleri ve gaziler için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını kaydederken, dernek temsilcileri ise her zaman yanlarında olan Başkan Soyer'e teşekkür etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünde İzmir'deki şehit ve gazi derneklerinin temsilcilerini ağırladı. Egemenlik Evi'ndeki toplantı salonunda düzenlenen Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İzmir Şubesi Başkanı Recep Doğru, Tüm Emniyet Teşkilatı Mensupları Vazife Malulleri ve Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ufuk Çoban, Şehit Polis Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yüksel Çelik, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Erdem Çerçioğlu, dernek temsilcileri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Volkan Sert katıldı.

DUYDUĞUMUZ GÜZEL SÖZLERLE GURUR DUYUYORUM

Ziyarette konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tüm şehitleri rahmetle andıklarını ifade ederek, "Her zaman başımızın tacı, en kıymetlimizsiniz. Belediye Başkanlığı nöbet işi. Biz bu nöbeti vicdanımız rahat şekilde yaptık. Biz elimizden geldiğinin en fazlasını yapmaya çalıştık. Büyükşehir Belediyesi'nin en yoğun iş ürettiği dönem oldu. Başımı yastığa koyduğumda rahat uyuyorum. Memleket sevgim, millete olan bağlılığımın vicdani sorumluluğu son nefesime kadar devam edecek. Ne yapsak az, ne yapsak eksik, hep daha da ileriye gitmek gerek. Sizlerden çok güzel sözler duyuyorum, bu benim için büyük gurur. Gücümüz neye yetiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz" dedi.

ÇITAYI ÖYLE BİR YÜKSELTTİNİZ Kİ

Başkan Soyer'e verdiği destekten ötürü teşekkür eden Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Erdem Çerçioğlu, "Başkanımızın her zaman başımızın üstünde yeri var. Biz sizden önceki başkanlarla da çalıştık ama sizin gibi mütevazı biri olmadı. Bizim ağabeyimizsiniz. Hangi mevkide olursanız olun her zaman yanınızdayız. Hiçbir isteğimizi geri çevirmediniz. Siz her ne istediysek yaptınız. Siz sözleri icraata döken sayılı insanlardansınız" diye konuştu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İzmir Şubesi Başkanı Recep Doğru ise "Siz belediyeyi öyle bir çıtaya çıkardınız ki yeni gelen başkanın o çıtayı aşması gerek. Sizler bir köprü oldunuz. Bize hakkınızı helal edin" şeklinde konuştu.