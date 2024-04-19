Başkan Tugay: "Amacımız İzmir\'i Büyükşehirler Arasında En Düşük Su Fiyatına Sahip İl Yapmak"

HABER: FATİH ÖZKILINÇ KAMERA: ÖZGÜR ŞENGÜL
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde İZSU Genel Kurulu'nda alınacak kararla kentte 0-4 metreküplük su ve atıksu tüketim bedellerinde yüzde 25 oranında indirim yapılması kabul edildi. İZBB Başkanı Cemil Tugay, bunun bir başlangıç olduğunu belirterek, "Amacımız İzmir'i iki sene içerisinde Türkiye'de büyükşehir belediyeleri arasında en düşük su fiyatına sahip il yapmak" dedi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi (İZBB) Meclisi nisan ayı olağan toplantısı ikinci birleşimi başkan Cemil Tugay idaresinde gerçekleştirildi. Toplantıda, emeklilere yönelik "Emekli Dayanışma Kartı", 0-4 yaş arası çocuğu bulunan annelerin kentte büyükşehir belediyesine bağlı toplu ulaşım araçlarında kullanabileceği aylık 60 kontör yüklü "Anne Dayanışma Kartı" verilmesi ile İZSU Genel Kurulu'nda alınacak kararla 0-4 metreküplük su ve atıksu tüketim bedellerinde yüzde 25 oranında indirim yapılması kabul edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ESHOT Genel Müdürlüğü'nün 2023 yılı faaliyet raporları da meclisten oy çokluğuyla geçti.
İZMİR'DE EMEKLİLERE DAYANIŞMA KARTI DESTEĞİ GELİYOR
Oturumda önceki birleşiminde gündeme alınarak komisyonlara gönderilen kentteki emeklilere yönelik "Emekli Dayanışma Kartı" verilmesi ve bu kart ile 4 metreküpe kadar olan su kullanımının ücretsiz olması, sonraki kullanımlarının ise yüzde 50 indirimli olarak tarifelendirilmesi, ihtiyaç sahibi emeklilere market ve kira desteklerinin verilmesi önerisi oy birliğiyle meclisten geçti.
0-4 YAŞ ARASI ÇOCUĞU BULUNAN ANNELERE ULAŞIMDA 60 KONTÖR YÜKLÜ "ANNE DAYANIŞMA KARTI"
Oturumda bir diğer gündem maddesi ise kentteki yardım alması uygun görülen 0-4 yaş arası çocuğu bulunan annelerin çocukları ile birlikte sosyal hayatta daha aktif yer alabilmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tüm toplu taşıma araçlarında çocukları yanında iken kullanabileceği aylık 60 kontör yüklü "Anne Dayanışma Kartı" verilmesi oldu."Anne dayanışma kartı hakkında komisyona sevk edilen önerge mevcut hakları azaltan bir önergedir. Bu nedenle Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına red oyu kullanıyoruz." şeklindeki muhalefet şerhi ile oy çokluğuyla gündeme alındı.
Söz konusu gündemle ilgili muhalefetin eleştirilerine yanıt veren Başkan Tugay, "Daha önceki uygulamayı kaldırmıyoruz. 5 yaşında çocuğu olan annelere yine 10 kontür veriyoruz. Ama birde 0-4 yaş için 10 kontörden 60 kontöre çıkardığımız yeni bir kart uygulamasından bahsediyoruz. Daha önce alınmış kararlar geçerli. 0-4 yaş arasına 60 kontür vermeye başladık. İnşallah, değerli meclisimizin aldığı kararlarla beraber önümüzdeki aylarda, yıllarda bunları daha da arttırarak, daha da kapsamını genişleterek devam edeceğiz. Benim vaatlerimi insanlara anlatırken söylediğim bir şey vardı; altından kalkamayacağımız yüklere sokmayalım belediyemizi; hesabımızı kitabımızı yapalım aşama aşama hep daha iyi gidecek şekilde çalışalım. Burada amaç budur. Ama 10 kontörden 60 kontöre çıkarılmıştır. 5 yaşında çocuğu olan annelere 10 kontür devam edecek. Ben vaadimin arkasında duruyorum. Burada İzmir halkı beni seçti, ben vaadimi yerine getiriyorum. Önümüzdeki aylarda inşallah daha da iyi imkanlara sahip oldukça bu tür uygulamaları da birlikte kararlaştıracağız" dedi.
Görüşmelerin ardından 0-4 yaş arası çocuğu bulunan annelere kentte büyükşehir belediyesine bağlı toplu ulaşım araçlarında kullanabileceği aylık 60 kontör yüklü "Anne Dayanışma Kartı" verilmesi CHP'li meclis üyelerinin "evet" oylarıyla oy çokluğuyla kabul edildi.
"KEŞKE HÜKÜMETİMİZ ELEKTRİKTE İNDİRİM YAPSA DA NEFES ALSAK"
Gündem maddesiyle ilgili muhalefetin eleştirilerine yanıt veren Başkan Tugay, "Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanan İzmir değil, Manisa. Yakın zamanda yeni seçilen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız indirim yaptı, sağ olsun. Şimdi onunla sıralama ne oldu bilmiyorum ama indirimde yarışacağız galiba. Haziran'da değil Temmuz'da zam öngörülmüştü. İZSU yöntemimizle görüştük ve bu zammı yeniden değerlendireceğiz. Ama müsaade ederseniz önümüzdeki birkaç ayın muhasebesini yapalım. Bu mesaimin beşinci günü. Arkadaşlarımızla beraber yeni çalışmaları yürütüyoruz. Verimlilik artışı, tasarruf, giderlerin azaltılması yönünde çabalarımız var. Bunların bize sağladığı imkanlar ölçüsünde. Gönül şunu da istiyor; İZSU'nun en büyük gideri elektrik gideri. Keşke hükümetimiz bize elektrikte indirim yapsa da milletimizle birlikte biz de rahat bir nefes alsak... Ben seçim döneminde 'kademeli olarak su fiyatlarını indireceğiz' dedim. Bu indirimleri yaparken kurumun işleyişini bozmamamız lazım. Amacımız İzmir'i iki sene içerisinde Türkiye'de büyükşehir belediyeleri arasında en düşük su fiyatına sahip il yapmak. Bunu meclisin huzurunda söylüyorum. Çalışmalarımız bu yönde ilerleyecek. Başlangıç için ilk yaptığımız indirim bu, arkasından devamı gelecek. İnşallah elektrik fiyatlarında da indirim olur" diye konuştu.
İZMİR'DE SUYA YÜZDE 25 İNDİRİM MECLİSTEN GEÇTİ
Görüşmelerin ardından oturumda yapılan oylama ile İZSU Genel Kurulu'nda alınacak kararla 1 Haziran'dan itibaren 0-4 metreküp su ve atık su tüketim bedellerinde yüzde 25 oranında indirim yapılması AK Partili ve MHP'li meclis üyelerinin "ret" oylarına karşılık CHP'li meclis üyelerinin "evet" oylarıyla oy çokluğuyla kabul edildi.
FAALİYET RAPORLARI OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ
Öte yandan oturumda İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Altan İnanç'ın idaresinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ESHOT Genel Müdürlüğü'nün 2023 yılı faaliyet raporları görüşüldü. Faliyet raporları AK Partili ve MHP'li meclis üyelerinin "ret" oylarına karşılık CHP'li meclis üyelerinin "evet" oylarıyla oy çokluğuyla mecliste kabul edildi.
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