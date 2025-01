Başkan Ünlüce\'den Eskişehir\'in sorunlarını çözebilmek için iş birliği çağrısı

Yerel

Basın mensuplarıyla bir araya gelerek 2024 yılında yapılan çalışmaları değerlendiren Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Eskişehir için olan her projede, her fikirde, herkesle iş birliğine açığız" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2024 yılında hayata geçirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Ünlüce, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Eskişehir için yapılacak projelerde şehrin tüm bileşenleri ile iş birliğine açık olduklarını belirten Başkan Ünlüce, "Gelin, el birliğiyle bu şehrin sorunlarını çözelim. Öncelikli sorunlardan başlayarak, hep birlikte bir irade gösterelim" dedi.

Eskişehir'in gelişmesi için şehrin bileşenleri ile iş birliği yapmaya açık olduklarını belirten Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Bütün bileşenlerin bir araya gelmesini istiyoruz. Daha önce buna benzer girişimler zaman zaman denenmiş olabilir, ancak çok başarılı olduklarını söylemek zor. Bugün Eskişehir'in çevre yolunun bile tamamlanmamış olması, kentsel dönüşümde somut bir adım atılamamış olması düşündürücüdür. Üstelik geçmişte çok ciddi bir deprem yaşamış bir şehir olarak bu konuda hala "Bu senin görevin, bu benim görevim" gibi tartışmaların sürmesi kabul edilemez bir durumdur. Dünya bambaşka bir yere doğru ilerlerken, küçük çıkarlar uğruna bu şehri feda etmek düşünülemez. Bu nedenle bu çağrıyı yapmayı çok önemli buluyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak biz bu konuda tamamen açık ve samimiyiz. Eskişehir için olan her projede, her fikirde, herkesle iş birliğine açığız. Samimiyetimizden herkes emin olabilir. Gelin, el birliğiyle bu şehrin sorunlarını çözelim. Öncelikli sorunlardan başlayarak, hep birlikte bir irade gösterelim" dedi.

"Yaklaşık 50 bin binanın taraması yapıldı"

Kentsel dönüşüm çerçevesinde kent genelinde bina taramalarının devam ettiğini ve 1999 öncesi yapılan yüksek katlı binalara öncelik verildiğini belirten Ünlüce, "İnşaat Mühendisleri Odası ile üç belediye olarak yaptığımız protokol kapsamında, dönüşümle ilgili sorulara cevap aradık. Bu cevapların, şehirdeki uzmanlardan çıkacak bir raporla Bakanlığa sunulması ve Bakanlığın bu doğrultuda bir eylem planı oluşturmasını beklemek amacıyla harekete geçtik. Kentsel dönüşüm eylem planı üzerinde çalışmak için ön hazırlık niteliğinde bir protokol imzaladık ve hızlı tarama yöntemiyle bir çalışma başlattık. Bu çalışma kapsamında, yaklaşık 50 bin binanın taraması yapıldı. Bu, neredeyse şehrin yarısına denk geliyor. Hedefimiz, tüm şehir genelinde bu çalışmayı yürütmek. Önümüzdeki dönemde üçüncü ve dördüncü etapları da gerçekleştireceğiz. Ancak birinci ve ikinci etap tamamlandı. Çalışmalar, özellikle en sorunlu bölgelerden başlatıldı. Eskişehir'de en riskli bölgeler, 1999 öncesi yapılmış, genellikle 8 katlı, bitişik nizam binaların olduğu ve alt katlarının sonradan ticari alana dönüştürüldüğü yerlerdir. Özellikle Porsuk çevresi bu kapsamda yer alıyor" diye konuştu.

"Toplu ulaşım için her ay yaklaşık 100 milyon lira sübvansiyon sağlıyoruz"

Kent genelindeki toplu ulaşımın 65 yaş üstüne ücretsiz şekilde ve vatandaşa uygun fiyattan verilebilmesi için Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak her ay 100 milyon lira sübvansiyon sağladığını belirten Başkan Ünlüce, "Biz, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak, toplu ulaşım için her ay yaklaşık 100 milyon lira sübvansiyon sağlıyoruz. Bu rakam, belediye bütçemiz için oldukça büyük bir yük. Şu anda toplu ulaşım Eskişehir'de kendini mali açıdan karşılayan bir sistem değil. Zam yapmamak ve maliyeti karşılayacak seviyeye getirmemek adına birçok fedakarlıkta bulunuyoruz. Örneğin, gece seferlerini uzatmak ve sabaha kadar ulaşımı sağlamak, bizim için ek bir maliyet oluşturuyor. Ayrıca, öğrencilere sunduğumuz 250 liralık abonman ücreti, hizmet olarak çok değerli olsa da belediyemize ek yük getiriyor. Bunun yanı sıra, normal şartlarda bilet fiyatlarından elde edilen gelirle toplu ulaşım giderlerini karşılamak zaten mümkün değil. Dediğim gibi, her ay toplu taşıma için 100 milyon lirayı sübvanse ediyoruz. Buna tramvayların bakım ve onarım masraflarını da eklediğimizde, karşımıza gerçekten çok ciddi rakamlar çıkıyor" dedi.

"Kuşak yol çalışmalarına başladık"

Eskişehir'in trafik yoğunluğunu azaltması için planlanan kuşak yol projesi için çalışmaların başladığını söyleyen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim bir de kuşak yolla ilgili bir projemiz var. Tabii keşke kuzey çevre yolu yapılsa da bizim yapmamıza gerek kalmasa ama bir takım girişimlerde bulunuyorlar. Belki bir Eskişehir'le ilgili müjde paylaşırlar, biz de çok seve seve alkışlarız. Mevcut durumda, 'Eğer yapmıyorlarsa biz de kuşak yolu yapalım' dedik, onun çalışmalarına başladık. Gerçekten bir belediye, bir yerel yönetim için bu çok ciddi bir maliyet. Bu maliyeti yapmaktan kaçınmayız ama bu maliyeti yaptığımız için şehir başka hizmetlerden mahrum olacak, bizim derdimiz o. Yoksa biz varımız yokumuz neyse, şehir halkımızı en konforlu, mutlu, huzurlu nasıl yaşatacaksak, onların sorunlarını nasıl çözeceksek o bütçeyi öyle kullanmak isteriz. O yüzden bu bizim önceliğimiz değil, öncelik karayollarının olmalı. Çevreyolu yapmıyorlarsa ve trafikte bu şekilde keşmekeş olacaksa biz de bu konuda sorumluluk alıyoruz." - ESKİŞEHİR