Bayburt\'un düşman işgalinden kurtuluşu 106. yıl dönümü törenlerle kutlandı

Yerel

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Kutlama törenleri ilk olarak Vali Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya tarafından alandaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması sonrasında törene katılanlarca saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Saray Bahçesindeki törenin ardından Cumhuriyet Caddesi üzerinde kutlamalar için hazırlanan alana geçildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Türk bayrağı dağıtıldı. 21 Şubat Kurtuluş günü kutlamaları saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, "Bugün burada Bayburt'umuzun düşman İstilasından kurtuluşunun 106'ncı yılını kutluyoruz. Kurtuluş bayramımız kutlu olsun. Asırlar boyunca hür ve bağımsız yaşamış bir milletin mensupları olarak, dün Rusların işgal ettiği bu vatan topraklarında arkasından Ermenilerin yaptığı zulmü yıllar sonra bile gelecek kuşaklara aktarmak zorunda olduğumuzun bilincindeyiz. Biz Bayburtlular olarak yüzyıllardır üzerinde var olduğumuz bu cennet vatanda ay yıldızlı bayrak altında yaşamanın mutluluğuyla her zaman vatan ve millet duygusunu öne çıkarmış bu konuda her zaman örnek davranışlar sergilemişiz. Bundan tam 106 yıl önce Kop Dağları Türk'ün şanlı direnişine şahitlik etmiş ve bu kahramanlık dolu destan şanlı Türk tarihinde, Mareşal Fevzi Çakmak'ın ifadesiyle İkinci Plevne olarak yerini almıştır" İfadelerini kullandı.

Türk milletinin istiklalini korumak için birçok çetin imtihandan geçtiğini belirten Başkan Pekmezci, "Biz, istiklalini korumak için nice çetin imtihanlardan geçmiş bir milletiz. Milli mücadele yılları bu imtihanı en zor şartlarda verdiğimiz bir dönemdir. 15 Şubat 1916 tarihinde Erzurum'u işgal eden Rus orduları, bir taraftan Doğu Anadolu'da muhtelif istikametlerde taarruzlarına devam ederken, 19 Nisanda da Trabzon'u işgal ettiler. Haziran ayında İstanbul önlerinde olmayı düşünen Rusların bu hedefe ulaşabilmesi için Trabzon-Erzurum yolunu bir an evvel kontrol altına almaları gerekiyordu. Bu ise ancak Kop Dağı'nın ele geçirilmesi ile mümkündü. Ruslar, 6 Mart 1916'da Kop Dağı'na geldiklerinde karşılarında Türk ordusu ve Bayburt halkını buldu. Burada yaklaşık 5 buçuk ay gibi uzun süren bir mücadelenin örneğini gördüler. Ancak tüm bu destansı mücadeleye rağmen 16 Temmuz 1916'da Bayburt'un işgaline maalesef engel olunamamıştır. Kop dağlarındaki çarpışmalar devam ederken, burayı geçemeyen düşman Kop-Soğanlı hattındaki İspir Boğazına saldırmış ve Kop dağı arkadan çevrilerek susmak zorunda kalmıştır. Bugün Kop dağı hürriyetini kaybeden bir milletin, acılarla dolu hayatını, kahramanlığını ve nihayet hatırasını anlatmaktadır. Kop Savunması Türkiye ve dünya tarihi açısından çok önemlidir. Bu destansı savunmada oluk oluk kan aksa da Kop Dağı kolayca teslim edilmemiştir" diyerek konuştu.

Kop savunmasının Türk tarihinde önemli bir yer işgal ettiğini söyleyen Pekmezci, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Eğer Ruslar kısa zamanda burayı geçseydi haziran başında İstanbul'da olacaklar ve Türkiye'nin geleceğini de etkileyeceklerdi. Bu şanlı direniş dünya harp tarihine en önemli savunma savaşlarından biri olarak adını altın harflerle yazdırmış, 1'inci dünya harbinin seyrini değiştirmiş, Rusların tüm planlarını sekteye uğratmış, hayallerini yerle yeksan etmiş ve savaşın uzamasıyla Ekim 1917'de Bolşevik ihtilali olmuş Çarlık rejimi değişmiştir.

Geçmişi unutmadan gelecek kuşaklara aktarmak zorundayız. Buralarda nice canlar toprağa düştü, nice vatan evlatlarını kaybettik. Gelecek kuşaklar bunun bilincinde olmalı, bu toprakların kadrini, kıymetini iyi bilmeliler. Bu dağlarda, bu topraklarda nice vatan evlatları, Anadolu'nun, Osmanlı İmparatorluğu'nun birçok bölgesinden gelmiş ve burada şehit olmuşlar. Bugün onları bir kez daha minnetle yad edeceğiz. Ruhlarına Fatihalar okuyacağız.

Bizlere düşen ise şehitlerimizi gelecek kuşakların unutmaması için elimizden geleni yapmaktır.

Yaşadığımız bu cennet vatanda yarınlara daha umutla bakabilmek ve gelecek kuşaklarımızın daha mutlu olabilmesi için her zamankinden daha gayretli çalışmak zorundayız. Artık çocuklarımızın daha mutlu yaşadığı, gençlerimizin daha mutlu olabileceği ve yaşlılarımızın, emeklilerimizin daha güzel bir yaşam süreceği bir şehri yeniden ortaya koyma gayreti içinde olacağız.

Bu topraklarda yaşamanın onuruna erenler yarınlara umutla bakacaklar. Çünkü bizler Kop Dağlarında 2. Plevne Destanı'nı yazan kahraman ordumuz ve Bayburtlular olarak Plevne'de dillere destan bir savunma gerçekleştiren Plevne Müdafii Gazi Osman Paşa'nın, cesaretine sahiptik. Bu vesile ile Kurtuluş günümüzün 106'ncı yıl dönümünde, Türkiye'mizin ve dünyanın her yerinde yaşayan tüm Bayburtluların kurtuluş bayramını en içten dileklerimle kutluyor, bu topraklar için can veren, kan veren aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Bugün aramızda Türkiye'nin çeşitli illerinde gelen hemşerilerimiz ve dernek yöneticilerimiz var. Sizleri de sevgiyle saygıyla selamlıyorum."

Başkan Pekmezci'nin konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş ile devlet protokolünün kutlama telgrafları okundu. Daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşmayı ise İkmal Üsteğmen Hakan Çetinkaya yaptı.

Fen Lisesi Öğrencileri Muhammet Çağrı Ayyıldız ve Ali Kemal Güveli tarafından 21 Şubat konulu şiirler okumasının ardından 21 Şubat dolayısıyla düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrenci ve sporculara ödülleri takdim edildi.

Daha sonra Ermeni mezalimi ve şehrin Türk birliklerince düşman işgalinden kurtarılışını konu edinen ve oldukça heyecanlı anlara sahne olan gösterilerle devam etti.

Kurtuluş gününü canlandıran oyuncuların etkili performansları izleyenleri savaş günlerine götürdü. Canlandırma sonrası Türk milisleri ve Türk ordusunun şehre girmesiyle camilerden selalar yükseldi. İstiklal Marşı'nın okunması sonrası günün kahramanı şehrin anahtarını Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye takdim etti. Başkan Pekmezci ise günün kahramanına altın kemer taktı. Daha sonra Vali Mustafa Eldivan'a Kur'an-ı Kerim ve Garnizon Komutanı Akkaya'ya Türk Bayrağı takdim edildi.

Halk oyunları ekiplerinin gösterileri ve tören geçişinin ardından kutlamalar sona erdi.

Törene Vali Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Bayburt Barosu Başkanı Serkan Pekmezci, İl Jandarma Komutanı Albay Dr. Talha Övet, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Yardımcı, AK Parti Bayburt İl Başkanı Turgut Çalışkan, Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt İl Başkanı Muharrem Baykal, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, belediye meclis üyeleri, il genel meclisi üyeleri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - BAYBURT