Bedrettin Dalan, Türk kimliği ve tarihi hakkında konuştu - Son Dakika
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Bedrettin Dalan, Türk kimliği ve tarihi hakkında konuştu

Bedrettin Dalan, Türk kimliği ve tarihi hakkında konuştu

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 'Anttalks' etkinliğinin konuğu eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Bedrettin Dalan oldu. Dalan, Türk kimliğinin kökeni, tarihi ve Türklerin keşif ve icatları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

25.03.2024 12:11  Güncelleme: 12:21
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 'Anttalks' etkinliğinin konuğu eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve Yeditepe Üniversitesi'nin kurucusu Bedrettin Dalan oldu. Dalan, 'Türk kimliğinin kökeni, tarihi, Türkler hakkında yanlış bilinenler ve Türklerin keşfettiği ama bilinmeyen keşif ve icatlar' konularında değerlendirmelerde bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin mesleğinde belirli bir başarıya ulaşmış kişilerin, paylaşmaya değer fikir, yaşam ve deneyimlerini, başta gençler olmak üzere paylaşmak için geçen yıl başlattığı Anttalks söyleşileri devam ediyor.

"İlham Veren Hayatlar" başlığıyla organize edilen Anttalks söyleşileri kapsamında İBB'nin eski başkanı ve Yeditepe Üniversitesi'nin kurucusu Bedrettin Dalan, AKM Aspendos Salonu'nda Antalyalılarla buluştu. Söyleşi, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Harmoni Talks, Yeditepe Üniversitesi, TÜLOV ve Aspendos Lions iş birliğinde düzenlendi.

Dalan, "Türk Kimliği ve Tarihi" başlığında konuştu. Dalan, söyleşisinde "Türk kimliğinin kökeni, tarihi, Türkler hakkında yanlış bilinen konular, Türklerin keşfettiği ama bilinmeyen keşif ve icatlar" konularında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye halkının Batı'ya özendirilmeye çalışıldığının ve topluma uydurma hikayeler anlatıldığının altını çizen Dalan, şunları kaydetti:

"ATATÜRK, TÜRK KİMLİĞİ İÇİN ÇOK MÜCADELE ETMİŞTİR"

"Zaman içerisinde, Türklere kimliğiyle ilgili birçok örselemeler yapıldı. Ne yazık ki, örselenen bu Türk kimliğini bizim toplumumuza özümsettiler. Türkler göçebeydi. Göçebeden, Yörük'ten bir şey olmaz anlayışını benimsettiler. Atatürk, Yörüğün ve Türk'ün kim olduğunu anlattı. Bu konuda birçok çalışma yaptı. Hatta o meşhur sözü bizler için çok önemli ışık tutar niteliktedir. Bu sözü 'Arkadaşlar Gidip, Toros Dağları'na bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemezdir.' Atatürk, Türk kimliği için çok mücadele etmiştir."

Türklerin kurucu atasının Oğuz Kağan olduğunu, tarihte aslında öncülüğünü Türklerin yaptığı ancak, tarih kitaplarında yanlış anlatılan birçok şey olduğunu anlatan Dalan, şöyle konuştu:

"Mesela ilk anayasa Magna Carta diye öğretirler. Ancak bu bir anayasa bile değildir. Kralla asilzadeler arasındaki mal paylaşımıdır. Aslen tarihteki ilk anayasa Oğuz Kağan töreleridir. Burada gerçek anlamda millet var, dil var, adalet var. Bu 7000 yıl evvel olan bir şey. Mesela bir başka örnek, futbolu İngilizlerin bulduğu söylenir ama futbol ilk defa Türk kadınları tarafından oynanan bir oyundur. Kayıtlarda da bu konu geçer. M.Ö. 2259 yılında, Çin kayıtlarında Türk adı geçer. Bu kadar eskiye gider Türk adı. Tarihte bilinen birçok keşif ve icat Türkler tarafından yapılmıştır. Ayrıca şu an dünyada bilinen birçok ulusun kökeni de Türklere dayanmaktadır."

Söyleşinin sonunda Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı İsmail Oskay, Bedrettin Dalan'a, çiçek ve plaket takdim etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Bedrettin Dalan, Türk kimliği ve tarihi hakkında konuştu - Son Dakika

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