Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat\'tan seçim çağrısı

Yerel

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hafta sonu yapılacak 31 Mart Yerel Seçimleri için komşularına çağrı yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Rıza Akpolat, "Sizlerden bir oy kendime, bir oy Ekrem başkanımıza ve bir oy da güçlü belediye meclisine istiyorum. Sandıkta birleşelim, en büyük gücümüz olan demokrasimizi büyütelim. Güçlü meclis, Güçlü Beşiktaş, Güçlü İstanbul" dedi.

Türkiye, hafta sonu yerel seçimler için sandık başına gidecek. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, sosyal medya hesaplarından paylaştığı video ile komşularına seçim öncesi bir çağrı yaparak, şunları söyledi:

"Kıymetli komşularım Beşiktaş'ın güzel insanları, 16 milyonun umudunu tazelemeye çok az bir zaman kaldı. 31 Mart'ta daha güçlü, daha dirençli ve daha halkçı bir İstanbul için seçim yapacağız. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emaneti; en büyük varlığımız Cumhuriyetimizin ve temsil ettiği değerlerin savunucusu, Beşiktaş'ın fertleri olarak, büyük bir sorumlulukla sandıklara gideceğiz. Yapılan her seçimde Atamızın rehberliğinde kararını veren Beşiktaş halkı, tercihini yine çağdaş, sosyal-demokrat ve halkçı belediyecilikten yana kullanacaktır. Geçtiğimiz 5 yılda Beşiktaşlı komşularımızla birlikte çok önemli işler yaptık. Beşiktaş'a hizmet etme onurunu birlikte paylaştık. Saygıdeğer komşularım, çocuklarımızın kahkahası, gençlerimizin umudu, büyüklerimizin huzuru için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Beşiktaş'tan yayılan aydınlıkla İstanbullu hemşehrilerimize ışık, Türkiye'nin aydınlık geleceğine umut olmaya devam ettik. Çünkü Beşiktaş demek özgürlük demek, Beşiktaş demek Cumhuriyet demektir, Beşiktaş demek Mustafa Kemal Atatürk demektir. Göreve geldiğimiz andan itibaren bu anlayışla hareket edip, ortak değerlerimize layık olmaya çalıştık. Şimdi tecrübemiz, azmimiz ve kararlılığımızla gerek Beşiktaş'ta gerekse İstanbul genelinde artan gücümüzle, siz Beşiktaşlı komşularımızla birlikte Beşiktaş'ı daha güçlü bir şekilde yönetmeye talibiz. Gücümüz, ortak aklımız ve Cumhuriyet Halk Partili diğer belediyelerle kuracağımız iş birlikleri ile pek çok meseleyi kalıcı bir şekilde birlikte çözeceğiz.

Bunun için, önümüzdeki bu tarihi seçimde gücümüzü tekrar gösterme zamanı gelmiştir.

Beşiktaş'ta ve İstanbul'da yüksek katılımla kazanacağız. Sizlerden bir oy kendime, bir oy Ekrem başkanımıza ve bir oy da güçlü belediye meclisine istiyorum. Sandıkta birleşelim, en büyük gücümüz olan demokrasimizi büyütelim. Güçlü Meclis, Güçlü Beşiktaş, Güçlü İstanbul!"