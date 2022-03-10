Beşiktaş'ta 112 ağaç kesildi! AK Partili isimden konu ile ilgili açıklama geldi: Reklam yeri açılsın diye kestiler - Son Dakika
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Beşiktaş'ta 112 ağaç kesildi! AK Partili isimden konu ile ilgili açıklama geldi: Reklam yeri açılsın diye kestiler

10.03.2022 22:54

Beşiktaş'ta çınar ağaçlarından 112 tanesi kansere yakalandıkları gerekçesiyle köklerinden kesildi. AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Adem Yıldırım, "Karşı tarafta kestikleri yere ağaç dikerken, bu tarafa duvar açılsın da reklam yeri açılsın diye maalesef ağaçları kesmişler. Ben bunu takip edeceğim. Acaba bu duvarı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, CHP'li Beşiktaşlı belediye başkanı bunu reklam için kullanacak mı?" dedi.

Beşiktaş'ın rağbet gören Çırağan Caddesi'nde yol boyunca uzanan çınar ağaçları kesildi. Kansere yakalandığı iddia edilen 112 ağacın kesilmesi, sosyal medyada tepki topladı.

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Adem Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Beşiktaş'ta çınar ağaçlarının kesildiği bölgeye gidip incelemelerde bulundu.

"REKLAM YERİ AÇILSIN DİYE KESMİŞLER"

Beraberindekilerle birlikte bölgeyi inceleyen ve yaşananlara ilişkin kısa bir açıklama yapan Yıldırım, "Bu çuvalların altı beton, beton görülmesin diye vatandaşlar tarafından fark edilmesin diye çuvallarla üzerlerini kapatmışlar. Buradan şu anlaşılıyor; Karşı tarafta kestikleri yere ağaç dikerken, bu tarafa duvar açılsın da reklam yeri açılsın diye maalesef ağaçları kesmişler. Ben bunu takip edeceğim. Acaba bu duvarı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, CHP'li Beşiktaşlı belediye başkanı bunu reklam için kullanacak mı? Bunu hep birlikte göreceğiz. Çünkü bu insanların reklamdan başka yaptığı bir şey yok. Depremle mücadele edeceğiz diye geldiler, 20 bin konut yapacağız yılda diye geldiler. Ama reklam parasını yıllık 1 milyar yapıp, deprem parasını 300 milyon yaptılar. Bu memleketin deprem değil Ekrem problemi var bunu da insanlarımız bilmesi lazım" dedi.

Beşiktaş'ta kesilen 112 çınar ağacı ile ilgili AK Parti'den açıklama: Reklam yeri açılsın diye kestiler

"REKLAM PANOSU ASMAK İÇİN Mİ KESİLDİ?"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Yardımcısı Adem Yıldırım, inceleme yaptıkları anları, "Çınar ağaçları reklam panosu asmak için mi kesildi CHP'li İBB, Beşiktaş'ta 112 tane çınar ağacını kesti. Vahşeti gizlemek için de kimi ağaç kökünün üzerine beton dökmüş kimini de ızgarayla kapatmış. Acaba İBB bu ağaçları, yeni reklam panoları asmak için mi kesti göreceğiz" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Beşiktaş'ta kesilen 112 çınar ağacı ile ilgili AK Parti'den açıklama: Reklam yeri açılsın diye kestiler
Beşiktaş'ta 112 ağaç kesildi! AK Partili isimden konu ile ilgili açıklama geldi: Reklam yeri açılsın diye kestiler
Beşiktaş'ta 112 ağaç kesildi! AK Partili isimden konu ile ilgili açıklama geldi: Reklam yeri açılsın diye kestiler
Beşiktaş'ta 112 ağaç kesildi! AK Partili isimden konu ile ilgili açıklama geldi: Reklam yeri açılsın diye kestiler
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Kaynak: DHA

Son Dakika Yerel Beşiktaş'ta 112 ağaç kesildi! AK Partili isimden konu ile ilgili açıklama geldi: Reklam yeri açılsın diye kestiler - Son Dakika


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