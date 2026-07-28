Beydağ ve Tire belediye başkanları CHP\'den istifa etti

(İZMİR) - İzmir'in Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran ile Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, ilçe başkanları, ilçe yönetimleri ve belediye meclis üyeleriyle birlikte CHP'den istifa ettiklerini açıkladı.

Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran, Beydağ İlçe Başkanı Zeki Kader, ilçe yönetimi ve belediye meclis üyeleri, ilçedeki kültür merkezinde düzenledikleri basın toplantısıyla CHP'den istifa ettiklerini duyurdu.

Toplantıda yapılan açıklamada, "Bugün, yıllarımızı ve emeğimizi verdiğimiz Cumhuriyet Halk Partisindeki görevlerimizden ve üyeliklerimizden ayrılma kararımızı kamuoyuyla paylaştık. Bu karar; bir kırgınlığın, kişisel hesabın ya da vazgeçişin değil, örgüt iradesine, demokrasiye, adalete ve Cumhuriyet değerlerine olan bağlılığımızın sonucudur. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılaplarından, halkın egemenliğinden, seçilmiş iradeden ve demokrasi mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. İnanıyoruz ki her son, yeni bir başlangıçtır. Şimdi mücadelemizi YENİ Parti çatısı altında sürdüreceğiz. Türkiye'nin aydınlık yarınlarını kurmak, halkımızın umudunu büyütmek ve gerçek muhalefet mücadelesini iktidara taşımak için aynı inanç ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Bugün bizleri yalnız bırakmayan, destekleriyle gücümüze güç katan geçmiş dönem Beydağ ilçe başkanlarımıza ve Beydağ Belediye Başkanımıza, belediye meclis üyelerimize, parti büyüklerimize, yol arkadaşlarımıza, komşularımıza, vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Kalbimiz buruk, vicdanımız rahat, başımız diktir. Beydağ eğilmedi, eğilmeyecek. Geri dönmek üzere gidiyoruz! Yürüyelim arkadaşlar!" ifadelerine yer verildi.

Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu da CHP Tire İlçe Başkanı Gürol Soyuer, ilçe yönetimi ve belediye meclis üyeleriyle birlikte partisinden ilçe binasında istifa ettiğini açıkladı.

Okuroğlu, ilçe başkanı, ilçe yöneticileri ve belediye meclis üyeleriyle birlikte aldıkları kararın kolay olmadığını belirterek, "Gençlik kollarından başlayarak çeşitli kademelerinde görev üstlendiğim, baba ocağımız Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyorum. 31 Mart yerel seçimine Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel liderliğinde, İlçe Başkanımız Sayın Gürol Soyuer ve yönetimiyle birlikte girdik ve Tireli hemşehrilerimizin teveccühü ile tarihi bir oy oranıyla seçildik. Bugün de ilçe başkanımız, ilçe yöneticilerimiz ve meclis üyelerimizle birlikte baba ocağımızdan istifa ediyoruz. Bu karar, hiçbirimiz için kolay olmadı. Benim için belki de hayatım boyunca verdiğim en zor kararlardan biri oldu. Yıllar boyunca büyük bir inanç, emek ve özveriyle mücadele ettiğim partimden ayrılmak elbette ağır bir karardır. Ancak gelinen süreçte, mevcut şartlar altında parti içerisinde sağlıklı ve etkili bir siyasi mücadele yürütmenin giderek zorlaştığını, hatta imkânsız hâle geldiğini gördüğüm için bu kararı aldım. Siyasi sorumluluklarımızın yanı sıra biz belediye başkanlarının en temel görevi; kentlerimize ve halkımıza hizmet etmektir. Benim önceliğim her zaman Tire ve Tireli hemşehrilerim olmuştur. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı azim, kararlılık ve sorumluluk bilinciyle Tire için çalışmaya, hemşehrilerimize hizmet etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.