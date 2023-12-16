Bilal Erdoğan: "İsrail, torunlarına \'İsrail Naziliği\' ifadesini miras bırakıyor"

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, İlim Yayma Ödülleri töreninde yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarıyla ilgili, "İsrail torunlarına 'İsrail Naziliği' ifadesini miras bırakıyorlar" dedi.

Türkiye'deki bilim insanlarını ödüllendirme amacıyla yapılan ve ilki 2019 yılında gerçekleşen İlim Yayma Ödülleri'nin 3'üncüsü Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Valisi Davut Gül, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, İlim Yayma Ödülleri Ödül Komisyonu Başkanı Fatih Savaşan ile siyaset, sanat, akademi ve medya dünyasından pek çok davetli katıldı.

"İlim insanlarımızın hak ettiği değeri görmelerini amaçladık"

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, İlim Yayma Ödülleri'nin amacını anlatarak, "İlim yolunda yılmadan ve yorulmadan çalışan değerli ilim insanlarımızın hak ettiği değeri görmelerine ve ülkemiz kamuoyunda görünür olmalarına katkı sağlamayı amaçladık. Biliyoruz ki hiçbir başarı tesadüfi değildir. Azim, inanç, gayret ve sabırla çalışmanın eseri eseridir başarı. Hedefimiz gelecek nesillere ilim aşkını işlemek, ilimle hemhal olma vesile olmak ve ülkemizdeki bilimsel çalışmaların seviyesinin yükselmesine katkı sağlamaktır. İlim insanlığa hizmet etmek, insanı yaşatmak, umudu yeşermek, yarınları var etmek için vardır. Yıkmak, yok etmek, tüketmek için değil, ilim oldurmak içindir, öldürmek için hiç değil. Bir düşünürün ifade ettiği gibi; bizim ecdadımız bilgiyi öldürmek için kullanmadı. Hesap verecek karanlık bir geçmişimiz yok bizim. Geleceğimize de hesap vermek zorunda kalacakları bir geçmişi bırakmayacağız" dedi.

"Torunlarına İsrail Naziliği ifadesini miras bırakıyorlar"

Erdoğan, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarıyla ilgili, "İnsanlık olarak her geçen gün tarifsiz acılara tanık oluyoruz. Filistin'de insanlığın on yıllar boyunca inşa ettiği değerlerin yerle yeksan edildiğini görüyoruz. Bazıları dedelerine yapılan Nazi soykırımını bugün beraber yaşadıkları komşularına uygulayarak torunlarına tarih önünde hesap vermek zorunda kalacakları İsrail Naziliği ifadesini miras olarak bırakıyorlar. Böylece kendi elleriyle dünyanın gözü önünde, tarihin yazıldığı sokaklarda kişilerin, milletlerin, dinlerin hafızalarını silip tarihlerini yok ediyorlar. Bugün mazlumlara kan ve gözyaşını reva görenler şunu çok iyi bilsin ki; zulüm ile abad olanın akıbeti berbat olur. İnşallah bu topraklardan yükselecek ilmin feraseti zorbalığın ve zulmün yerine barışı ve hürriyeti getirecektir" diye konuştu.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan konuşmasının devamında finale kalan çalışmaları ve akademisyenleri duyurdu. Öte yandan İlim Yayma Vakfı'nın 50. Yıl Özel Ödülü ise Profesör Doktor Aziz Sancar'a takdim edildi. Sancar adına ödülü TÜBİTAK Başkanı Profesör Doktor Hasan Mandal aldı. - İSTANBUL