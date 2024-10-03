Bilecik, Kamu Spor Oyunları'na Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bilecik, Kamu Spor Oyunları'na Ev Sahipliği Yapacak

Bilecik, Kamu Spor Oyunları\'na Ev Sahipliği Yapacak

Bilecik, 33 takımdan 800 sporcunun katılımıyla Kamu Spor Oyunları Bölge Finaline ev sahipliği yapacak.

03.10.2024 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor İl Müdür Yasin Özdemir, Kamu Spor Oyunları Bölge Final'e Bilecik'in ev sahipliği yapacağını söyledi.

Bilecik'te düzenlenecek olan Kamu Spor Oyunları Bölge Final müsabakaları; basketbol, voleybol ve masa tenisi branşlarında 33 takımdan 800 sporcuyu bir araya getirecek. 5 gün boyunca sürecek olan turnuva, Atatürk Kapalı Spor Salonu, İstasyon Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonu ve Bozüyük Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Bugün başlayacak turnuva hakkında bilgi veren Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdür Yasin Özdemir, "Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda Bilecik'in ev sahipliğinde gerçekleşecek Kamu Spor Oyunları Bölge Finallerinde Bilecik, İstanbul, Bursa, Kocaeli, Balıkesir, Tekirdağ, Sakarya, Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Yalova olmak üzere topla 11 şehirden 800 sporcu katılacak. Burada başarı elde edecek sporcular 3 Kasım'da Ankara'da düzenlenecek olan Türkiye Finaline katılma hakkı kazanmak için mücadele edecek. Şehrimizle ilk kez buluşacak ve 5 gün boyunca sürecek olan Kamu Spor Oyunları Bölge Finali heyecanına ortak olmaya tüm sporseverleri davet ediyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Basketbol, Etkinlik, Voleybol, Turnuva, Gençlik, bilecik, Yerel, Yaşam, Spor, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik, Kamu Spor Oyunları'na Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:18 İran, İsrail’in en gelişmiş savaş uçaklarını sakladığı hava üssünü yerle bir etti İran, İsrail'in en gelişmiş savaş uçaklarını sakladığı hava üssünü yerle bir etti
14:07 Bahçeli, Erdoğan’ı beklerken çektiği tesbihi kameraları fark edince hemen cebine koydu Bahçeli, Erdoğan'ı beklerken çektiği tesbihi kameraları fark edince hemen cebine koydu
13:20 Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu’nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı
12:51 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyonda 2025’in ikinci yarısında tek haneye ulaşacağız Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyonda 2025'in ikinci yarısında tek haneye ulaşacağız
12:30 Türkiye sınırına dayanırlar mı Milli Savunma Bakanlığı’ndan İsrail’e gözdağı Türkiye sınırına dayanırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı
22:09 İsrail Kabinesinden ’İran’ kararı İsrail Kabinesinden 'İran' kararı
22:04 Okan Buruk’tan Acun Ilıcalı’ya bomba cevap Okan Buruk'tan Acun Ilıcalı'ya bomba cevap
21:32 Mourinho’dan “Fenerbahçe’ye geldiğinize pişman mısınız“ sorusuna olay yanıt Mourinho'dan "Fenerbahçe'ye geldiğinize pişman mısınız?" sorusuna olay yanıt
21:25 2 aydır kayıp olarak aranıyordu, cesedi 3,5 yıllık çıktı 2 aydır kayıp olarak aranıyordu, cesedi 3,5 yıllık çıktı
21:17 Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Fenerbahçe formalı paylaşım yaptı Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Fenerbahçe formalı paylaşım yaptı
20:56 Serenay Sarıkaya, evinin kapılarını ilk kez açtı, ayna detayları çok konuşuldu Serenay Sarıkaya, evinin kapılarını ilk kez açtı, ayna detayları çok konuşuldu
20:16 ABD, İran’a yeni yaptırımlara hazırlanıyor ABD, İran'a yeni yaptırımlara hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2024 15:36:28. #1.11#
SON DAKİKA: Bilecik, Kamu Spor Oyunları'na Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement