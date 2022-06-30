Bill Gates'in 200 milyon dolarlık yatı Bodrum'da! Haftalık kirası ise dudak uçuklattı - Son Dakika
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Bill Gates'in 200 milyon dolarlık yatı Bodrum'da! Haftalık kirası ise dudak uçuklattı

30.06.2022 16:28

Dünyanın en zengin insanlarından olan Bill Gates'in "Lana" isimli süperyatı Bodrum'da demirledi. Dünyanın en büyük süperyatları arasında 60'ncı sırada bulunan 200 milyon dolar değerindeki süperyatın haftalık kirasının 1.8 milyon euro olduğu belirtildi.. Yatın içinde kimin olduğu ise merak konusu oldu.

Dünyanın en zengin insanlarından olan Bill Gates'in geçen yıl Muğla'nın Bodrum ilçesine geldiği "Lana" isimli süperyat, yeniden Ege'nin mavi sularına geldi.

DEĞERİ 200 MİLYON DOLAR

107 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki Lana isimli süperyat, yeniden Bodrum'a geldi. 2020 yılında İtalya'nın Livorno kentinde inşa edilen 3 bin 891 grostonluk Lana, Bodrum Kalesi açıklarına demirledi. Dünyanın en büyük süperyatları arasında 60'ncı sırada bulunan 200 milyon dolar değerindeki süperyatın haftalık kirasının 1.8 milyon avro olduğu belirtildi. Gövdesi ve üst güvertesi alüminyum ve çelikten inşa edilen yat, büyüklüğü ile görenlerin dikkatini çekiyor. 8 kabinde 16 misafir ağırlama kapasitesi bulunan "Lana", kaptan dahil olmak üzere 34 mürettebat kapasiteli.

Bill Gates'in yüzen milyon doları yeniden Bodrum'da! Haftalık kirasına hayal gücü yetmiyor

BILL GATES SÜPERYATLA BODRUM'A GELMİŞTİ

Süperyatta kimin olduğu ise merak konusu oldu. Dünyanın en zengin insanları arasında bulunan Bill Gates, 24 Ekim 2021 tarihinde Lana ile Bodrum'a gelmişti. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve dünyanın en önemli su altı arkeoloji müzesine ev sahipliği yapan Bodrum Kalesi'ne giren Gates ve beraberindekiler, kalede 2 saat vakit geçirmişti.

Bill Gates'in yüzen milyon doları yeniden Bodrum'da! Haftalık kirasına hayal gücü yetmiyor
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Kaynak: İHA

Bill Gates, İtalya, Bodrum, Yerel, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bill Gates'in 200 milyon dolarlık yatı Bodrum'da! Haftalık kirası ise dudak uçuklattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bill Gates'in 200 milyon dolarlık yatı Bodrum'da! Haftalık kirası ise dudak uçuklattı - Son Dakika
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