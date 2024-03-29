Binali Yıldırım: Pandemi Sonrası Dünya Ekonomisi Küçülüyor - Son Dakika
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Binali Yıldırım: Pandemi Sonrası Dünya Ekonomisi Küçülüyor

Binali Yıldırım: Pandemi Sonrası Dünya Ekonomisi Küçülüyor

Kocaeli'de katıldığı iftar programında pandemi sonrasında dünyanın dengesinin bozulduğunu belirten eski Başbakan Binali Yıldırım, "Dünya ekonomik olarak küçülüyor, çünkü üretim miktarları azaldı.

29.03.2024 23:55  Güncelleme: 00:01
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Kocaeli'de katıldığı iftar programında pandemi sonrasında dünyanın dengesinin bozulduğunu belirten eski Başbakan Binali Yıldırım, "Dünya ekonomik olarak küçülüyor, çünkü üretim miktarları azaldı. Ülkeler yeterince üretim yapamıyor, enflasyon arttı. Ekonomik zorluklar her ülkede meydana geldi, şu anda da devam ediyor. Ama şunu bilmenizi istiyorum bugüne kadar bütün bu sıkıntıların üstesinden nasıl geldiysek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bundan sonra da sıkıntıları aşarız" dedi.

Eski Başbakan Binali Yıldırım, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde eşi Semiha Yıldırım'ın vefat eden kardeşi Tülin Yıldırım adına verilen iftar yemeğinde vatandaşlarla bir araya geldi. Programda konuşan Yıldırım, "Türkiye zor bir coğrafyada yer alıyor. Coğrafyamızda da ayakta kalmak için güçlü olmak zorundayız. Bu yüzen de aramıza fitne fesat sokan kim olursa olsun fırsat vermeyeceğiz. 40 yıldır başımızı ağrıtan ve enerjimizi azaltan terörle amansız mücadele veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ortaya koyduğumuz kararlılık sayesinde terör, sınırlarımız içerisinde tamamen yok edildi. İnşallah bundan sonra ülkemizin adı hiçbir şekilde terörle anılmayacaktır. Terörün verdiği zarar sadece maddi manevi değil, ülkenin kalkınmasını gelişmesini de engelliyor. O yüzden birliğimize, beraberliğimize gözümüzün içi gibi bakacağız" diye konuştu.

"Bugüne kadar bütün sıkıntıların üstesinden nasıl geldiysek Cumhurbaşkanımız liderliğinde bundan sonra da sıkıntıları aşarız"

Pandemi sonrasında dünyanın dengesinin bozulduğunu belirten Yıldırım, "Dünya ekonomik olarak küçülüyor, çünkü üretim miktarları azaldı. Ülkeler yeterince üretim yapamıyor, enflasyon arttı. Ekonomik zorluklar her ülkede meydana geldi, şu anda da devam ediyor. Biz de 2000'li yılların başında bir krizle geldik. 2009'da küresel krizle karşı karşıya kaldık. 2019'da pandemi geçirdik. Pandeminin verdiği etkiler, olumsuzluklar bugün için de devam ediyor. Ama şunu bilmenizi istiyorum bugüne kadar bütün bu sıkıntıların üstesinden nasıl geldiysek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bundan sonra da sıkıntıları aşarız. Bütün vatandaşlarımızın, emekli kardeşlerimizin, çalışanlarımızın, köylümüzün, beklentilerini karşılamak da boynumuzun borcudur. İnşallah bu zorluklar da geride kalacak ve güzel günleri hep birlikte tekrar ihya edeceğiz. Buna yürekten inanıyorum. Zorlukların çoğu gitti azı kaldı" şeklinde konuştu.

"İnsanlıktan çıkmış, katliam yapan İsrail'i durdurmaya kimsenin gücü yetmiyor"

İsrail'in Filistin'deki katliamına değinen Yıldırım, "Büyük soykırım, var, dünya sessiz. Birleşmiş Milletler karar alıyor, kararlar uygulanmıyor. İnsanlıktan çıkmış, katliam yapan İsrail'i durdurmaya kimsenin gücü yetmiyor. Aslında sorun o değil. Sorunu çözmekte görevli olan güçlü ülkeler, ne yazık ki sorunun bir parçası olmuş. Orada İsrail var gibi görünüyorsa da aslında Amerika var. Amerika'nın desteğiyle bu katliamı ne yazık ki bölgede icra ediyor. Bize düşen İslam ülkeleri olarak biraz daha derli toplu, daha çok dayanışma içinde olarak bu zulme 'dur' demek için her türlü uluslararası hukuki kanalları harekete geçirmektir. Bunun için Türkiye olarak çaba gösteriyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. Bu meselenin uluslararası düzeyde ve bölgesel anlamda takipçisi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İftar programına, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Binali Yıldırım: Pandemi Sonrası Dünya Ekonomisi Küçülüyor - Son Dakika

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