Binlerce kişi eksi 12 derecede Sarıkamış şehitleri için yürüdü - Son Dakika
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Binlerce kişi eksi 12 derecede Sarıkamış şehitleri için yürüdü

08.01.2023 11:44

Binlerce kişi eksi 12 derecede Sarıkamış şehitleri için yürüdü Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen 90 bin Mehmetçik, harekatın 108'inci yılında törenle anıldı.

Binlerce kişi eksi 12 derecede Sarıkamış şehitleri için yürüdü

KARS - Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen 90 bin Mehmetçik, harekatın 108'inci yılında törenle anıldı. Enver Paşa komutasında düzenlenen harekat sırasında şehit düşen askerler için binlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla eksi 12 derecede yürüdü.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 108 yıl önce Enver Paşa komutasında düzenlenen harekat sırasında şehit düşen 90 bin asker, düzenlenen etkinliklerle anılıyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 12 derece olduğu Sarıkamış Kızılçubuk mevkiinde asker kıyafeti giyen ve her yeri gümüş renklerle kaplı İzmir Soğuk Heykel Atölyesi'nden Hüseyin Özer koordinesinde 15 performans sanatçısının dondurucu soğuğa rağmen yaklaşık 40 dakika boyunca şehitlerin anısına kıpırdamadan durarak sergilediği performans vatandaşları duygulandırdı. Türkiye'nin dört bir tarafından Sarıkamış'a gelen binlerce kişi, ellerinde Türk bayrakları ile yürüdü. Kızılçubuk zirvesinden başlayan yürüyüşte Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, protokol ve katılımcılar, 5 kilometre yürüyerek dondurucu soğukta şehit olan Mehmetçikleri andı.

Yürüyüşte açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, "Büyük bir fedakarlığın, vefanın, omuz omuza şehadete yürüyüşünün 108. yılı. Kahramanlarımızı büyük bir minnet ve rahmetle anıyorum. 108 yıl önce bugünlerde oradaki şartların ne denli zor olduğunu, imkansızlıkların ne derece zor olduğunu biliyoruz. O dönemde gözlerini kırpmadan şehadete yürüyen kahramanlarımızı da biliyoruz. Önemli olan o ruhu anlamak ve anlatmak. O yüzden her sene buradayız" şeklinde konuştu.

Yürüyüşe katılan vatandaşlar ise yürüyüşte çok duygulandıklarını, şehitler için yürüdüklerini, yaşanması gereken bir duygu olduğunu söyledi.

Yürüyüş Ay Yıldızlı tören alanında son bulduktan sonra anma etkinlikleri düzenlenecek.

(ÖB-ÖB-CC-Y)

Kaynak: İHA
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Kızılçubuk, Genel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Binlerce kişi eksi 12 derecede Sarıkamış şehitleri için yürüdü - Son Dakika

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