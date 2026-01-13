Bir asırlık ömre tanıklık eden Yılmaz\'dan, Erdoğan\'a anlamlı sözler: "O benim manevi torunum"

Bir asırlık ömründe birçok cumhurbaşkanı ve başbakanın iktidarına tanıklık eden 100 yaşındaki Necati Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Benim manevi torunum" sözlerini kullanarak Ankara'daki buluşmayı hayatının en unutulmaz anlarından biri olarak anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da bir araya gelen 100 yaşındaki Necati Yılmaz, ziyaretinin ardından Düzce'ye döndü. Bir asırlık ömrüne Türkiye'nin siyasi tarihine tanıklık eden Yılmaz, Cumhuriyet döneminde birçok cumhurbaşkanı ve başbakanın iktidarını gördüğünü belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği buluşmayı hayatının en özel anlarından biri olarak nitelendirdi. 1950'li yıllardan bu yana devletin en üst kademelerinde görev yapan isimlerle karşılaştığını anlatan Yılmaz, Cemal Gürsel'den Süleyman Demirel'e, Turgut Özal'dan Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan'a kadar pek çok siyasi liderle ilgili hatıralarını hatırlatarak, Erdoğan ile görüşmenin ise kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti.

"Cemal Gürsel'i, Süleyman Demirel'i, Turgut Özal'ı gördüm"

Cumhurbaşkanlarıyla uzun yıllara dayanan hatıraları olduğunu belirten Yılmaz, "100 yaşındayım. Evlatlarım başta olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Allah benim gibi uzun ömürler versin. Hayatımı onlara borçluyum. 1951 yılından bu yana cumhurbaşkanlarını görüyorum. Cemal Gürsel'i, Süleyman Demirel'i, Turgut Özal'ı gördüm. Bülent Ecevit başbakandı, Necmettin Erbakan'ı da gördüm. Bu ziyarete vesile olanlar var. Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü ve Milletvekilimiz Ayşe Keşir sayesinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile karşılaştım. Onu ne zaman göreceğim diye büyük bir merakla bekledim. Parti binasında bizi ağırladılar" ifadelerini kullandı.

"O benim manevi torunum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaşadığı karşılaşmayı duygusal sözlerle anlatan Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız geldi ve ilk olarak beni karşıladı, elimi öptü. Ben de onun alnını öptüm. O bir dünya lideri. Dünyanın ona ihtiyacı var. 'Ülkeni bırakma, ülkemizin sana ihtiyacı var. Sen benim manevi torunumsun, sakın bizi bırakma' dedim" diye konuştu.

"Hayatımın sonuna kadar saklayacağım"

Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine baston hediye ettiğini belirten Yılmaz, "Bana verdiği bastonu hayatımın sonuna kadar saklayacağım. Odamın baş köşesine asacağım. Her baktığımda Cumhurbaşkanımızı hatırlayacağım. Kendi bastonum vardı ama onun verdiği baston çok daha başka" sözleriyle duygularını dile getirdi. - DÜZCE