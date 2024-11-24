Birol Ailesi: Öğretmenler Gününde Babalarını Andı - Son Dakika
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Yerel

Birol Ailesi: Öğretmenler Gününde Babalarını Andı

Kayserili Birol ailesi, Öğretmenler Günü'nde vefat eden babaları Faik Birol'u mezarı başında andı.

24.11.2024 12:49
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Kayserili Birol ailesi için 24 Kasım Öğretmenler Günü çok büyük önem taşıyor. 2022 yılında vefat eden öğretmen Faik Birol'un 5 çocuğu ve çocuklarının eşleri de öğretmen.

2022 yılında 92 yaşında hayatını kaybeden öğretmen Faik Birol, Kayseri- Pazarören Köy Enstitüsü'nden mezunu olduktan sonra 36 yıl 1 ay öğretmenlik yaptı. Öğretmenlik mesleğine aşkı nedeniyle önce küçük kardeşi Nazım Birol'u, ardından da çocuklarının tamamını öğretmen yapan Faik Birol'un Şahinde Birol ile yaptığı evlilikten 5 çocuğu oldu. Birol'un çocuklarının tamamı eğitim enstitüsü mezunu. Çocuklardan Abdullah Birol Gazi Eğitim Enstitüsü, İlhan Birol İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü, İrfan Birol Balıkesir Necati Eğitim Enstitüsü, Tülay Birol ve Şemsinur Altun ise Yozgat Eğitim Enstitüsü'nden mezun olarak öğretmen olurken, gönüllerini de bir öğretmene kaptırarak hayat arkadaşlarını bu meslekten seçti. Hayatları boyunca on binlerce çocuk yetiştiren Birol ailesi, 24 Kasım'ın simge ailelerinden birisi ve belki de birincisi oldu.

Kendileri için en özel günde öğretmen babalarının mezarında toplandılar

Öğretmen çocuklar, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle öğretmen babalarını anmak üzere Faik Birol'un Kayseri Asri Mezarlığı'ndaki mezarı başında toplandı. Burada babalarının mezarı üzerine karanfil koyan çocuklar, babaları ile sohbet ederek, ona dua etti.

"Biz öğretmen bir aileyiz"

Faik Birol'un öğretmen oğlu İrfan Birol, kendilerinin aile boyu hatta sülale boyu öğretmen olduklarını söyleyerek, "Bugün öğretmenler günü olduğu için hep beraber buradayız. Bizim gibi bir ailenin Türkiye'de veya dünyada olup, olmadığını bilemiyorum. Babam, Pazarören Köy Enstitüsü mezunu efsane öğretmenlerden biridir. Biz 5 kardeşiz, 5'imizde öğretmeniz. 5'imizin eşi de öğretmen. Ayrıca çok genç yaşta kaybettiğimiz amcamızda öğretmendi. Halamın çocukları öğretmendi. Amcamın oğlu öğretmendi. Yani bugün bizim için son derece önemli bir gün. Torunlarının ve çocuklarının aydın olma yolunu açtığı için babama minnettarız. Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bizim başöğretmenimizde babamızdır. Bütün öğretmenlere minnetlerimizi, saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Benim 3 evladım var. 2'si öğretmen oldu. Biri yanlışlıkla mühendis oldu. Biz öğretmen olmalarını canı gönülden isteriz" şeklinde konuştu.

"Bugünlere gelmemizde babamın emekleri çok önem taşıyor"

Faik Birol'un bir diğer öğretmen kızı Şemsinur Altun da, "Faik Birol'un 5 öğretmen çocuğundan en küçüğüyüm. Bugün burada 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle babamı ziyaret etmek istedik. Bizim için çok anlamlı. Benim için daha da anlamlı. 3 yıl boyunca babam benim görev yaptığım okulun müdürüydü. Birlikte çalıştık. Çok kıymetliydi. Bugünlere gelmemizde babamın emekleri çok önem taşıyor. Babamın eğitim ve öğretimle sadece bir yerde değil, her yerde ismi duyulur ve bilinir. Önce başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün vefat etmiş öğretmenlerin mekanları cennet olsun. Yaşayanlara sağlık ve sıhhat diliyoruz. Bugün çok önemli bir gün. Özel bir gün. Babamızı hem burada ziyaret etmek istedik hem öğretmenler gününü kutlamak istedik hem de dualarımızı okumak istedik. Ruhları şad olsun" ifadelerini kullandı.

Hayatı boyunca binlerce öğrenci ve hatta öğretmen yetiştiren Faik Birol'un, 'Bozkırdaki Fener, Bir Köy Enstitülü Öğretmenin Anıları' adlı bir kitabı da bulunuyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Birol Ailesi: Öğretmenler Gününde Babalarını Andı - Son Dakika

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