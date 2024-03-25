Bodrum Belediyesi Akyarlar Kafe'nin Açılışını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi Akyarlar Kafe'nin Açılışını Gerçekleştirdi

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Bodrum Belediyesi tarafından yapılan Akyarlar Kafe'nin açılış töreni geniş bir katılımla gerçekleşti. Törende konuşan yetkililer, belediyenin sosyal belediyecilik anlayışı ve yapılan altyapı yatırımlarından bahsetti.

25.03.2024 14:16  Güncelleme: 14:32
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Bodrum Belediye tarafından yapımı tamamlanarak, vatandaşların hizmetine sunulan Akyarlar Kafe'nin açılış töreni yapıldı.

Bodrum Belediye A.Ş. Akyarlar Kafe'nin açılış töreni dün geniş bir katılımla gerçekleşti. Açılış törenine Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, CHP Parti Meclisi Üyesi Baran Bozoğlu, CHP İlçe Başkanı Tuna Işın, Meclis Üyesi Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, CHP ilçe örgütü üyeleri, Akyarlar Muhtarı Ali Billor, ilgili birim müdürleri ve personeliyle vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmalarının yapıldığı törende söz alan CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, sosyal belediyecilik anlayışına değindiği konuşmasında, "Bizler Cumhuriyeti temsil eden Atatürk'ün evlatlarıyız. Bizim belediyecilik anlayışımız bu noktada başlıyor ve bu noktada devam edecek" dedi.

Meclis Üyesi Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci de "Yeni bir döneme, bir yeniliğe ve gerçekten mutlak bir iş birliğine bizler hazırız. Bir Bodrumlu Büyükşehir Belediye Başkanımız olacak olması bizler için bir gurur. Sizler için sizlerin istediği bölgelerde hem belediye kafe hizmetlerimizi hem çocuklar için kreş hizmetlerimizi hem de vatandaşlarımız için üniteler açacağız" diye konuştu.

Parti Meclisi üyesi Baran Bozoğlu ise halkçı ve sosyal belediyeciliğin ne kadar önemli olduğunu bu projelerle daha iyi anladıklarını belirterek, böyle projeleri Türkiye'nin her yerine yaymanın önemine değindi.

Bodrum Belediye Başkanı ve CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, benzer tesislerin yapımına devam edeceklerini aktararak, şunları söyledi:

"Belediyenin sosyal tesisleri, kafeleri, restoranları, kent lokantaları her tarafta olmak durumunda. Her yere bu lokantalardan yapacağız. Biz geldiğimizde 12 tane vardı. Bugün 31'incisini açıyoruz. 5 yıl boyunca Bodrum'un altyapı sorunlarına çok büyük bir yatırım yaptık. Büyükşehirle beraber, Turizm Bakanlığıyla beraber koordinasyonu sağladık. Bugün Turgutreis'te 250 bin kişilik arıtma testi yapıldı. Hiç kanalizasyonu olmayan yerler vardı. 5 yılda oralar da kanala kavuştu. Artan nüfusa hizmet edecek enerji altyapısını da Bodrum'a sağladık. AYDEM'le ortak çalışmalar yaparak yeni trafo tesisleri ve direkleri de yer altına alarak yeni tip aydınlatmaları, yeni direkleri her yere kazandırdık."

Tören, Başkan Aras ve protokol üyelerinin kurdele kesimiyle son buldu.

Bodrum Belediyesi Akyarlar Kafe\'nin Açılışını Gerçekleştirdi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Bodrum Belediyesi Akyarlar Kafe'nin Açılışını Gerçekleştirdi - Son Dakika

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