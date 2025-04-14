Bolu'da su faturalarında yeni dönem: Zenginden daha çok, fakirden daha az alınacak - Son Dakika
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Bolu'da su faturalarında yeni dönem: Zenginden daha çok, fakirden daha az alınacak

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Bolu Belediye Meclisi'nin nisan ayı 2. birleşiminde su ücretlerinin zenginden daha fazla fakirden de daha az alınacak şekilde alınması oy birliği ile kabul edildi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Zenginden daha fazla, fakirden daha az alıyoruz. Ama toplamda yine aynı miktarı topluyoruz" dedi.

14.04.2025 22:10  Güncelleme: 22:15
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Bolu Belediye Meclisi nisan ayı 2. birleşimi bugün gerçekleştirildi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan başkanlığında yapılan toplantıda, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çeşitli İşler Komisyonu'na ortak havale edilen konular görüşüldü. Bolu Belediyesi 2024 Yılı Faaliyet Raporu, hazırlandığı şekliyle aynen kabul edildi.

LÜKS KONUT SAHİPLERİNE DAHA FAZLA, DAR GELİRLİ VATANDAŞLARA YÜZDE 50 İNDİRİMLİ FATURA KESİLECEK

Gündemin (b) bendinde ise su ücretleriyle alakalı tarihi bir karar alındı. Karara göre artık lüks konut sahipleri daha fazla su ücreti öderken, dar gelirli vatandaşlar yüzde 50 indirimli tarifeden yararlanacak.

Bolu'da su faturalarında yeni dönem: Zenginden daha çok, fakirden daha az alınacak

MAYIS AYINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

CHP'li Meclis Üyesi Ali Sarıyıldız tarafından okunan teklifte şu ifadelere yer verildi: "2025 yılı Gelir Tarife Cetveli'nin 52. sayfasına, 01.05.2025 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 9. madde olarak aşağıdaki maddenin eklenmesine karar verilmiştir: 'Meskenlerde kullanılan suların m ücretleri (KDV hariç), 15.12.1982 tarih ve 17899 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bina İnşaat Sınıflarının Tespitine Dair Cetvel'e göre 1. Grup: Lüks inşaat-mevcut ücret tarifesinin yüzde 50 fazlası, 2. Grup: 1. sınıf inşaat-mevcut ücret tarifesinin yüzde 15 fazlası, 3. Grup: 2. sınıf inşaat-mevcut ücret tarifesi, 4.Grup: 3. sınıf ve basit inşaat-mevcut ücret tarifesi üzerinden yüzde 50 indirim uygulanacaktır."

Bolu'da su faturalarında yeni dönem: Zenginden daha çok, fakirden daha az alınacak

"VERGİ YÜKÜNÜN ADALETLİ VE DENGELİ DAĞILIMI, MALİYE POLİTİKASININ SOSYAL AMACIDIR"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, gündem maddesine ilişkin yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Arkadaşlar, bu konuyla ilgili sosyal medyadan bir çağrıda bulundum: 'Acaba bu nasıl değerlendiriliyor?' diye sordum. Bu çağrının ciddi anlamda karşılık bulduğunu fark ettim. Ayrıca farklı uygulamaların da olduğunu bu vesileyle öğrendim. Örneğin İskandinav ülkelerinde trafik cezaları bile gelire göre kesiliyormuş. Türkiye'deki gibi sabit bir rakam değil; gelir yüksekse ceza yüksek, düşükse ceza da düşük oluyormuş. Bir de biz Anayasamızın 73. maddesini sanki toplum olarak unutmuşuz. 73. madde, 'Vergi ödevi' başlığı altında şunu söylüyor: Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır. Yani Anayasamız diyor ki: 'Kamu giderlerini karşılamak için herkesten eşit almayacaksın, mali gücüne göre alacaksın.' Bu sadece vergi için değil; su gibi belediye gelirleri kapsamında yer alan vergi dışı ücretler için de geçerli. Nitekim, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97. maddesi de bu doğrultuda düzenlenmiş. Orada da deniyor ki: 'Kamu giderleri eşit değil, mali güce göre karşılanır.' Ayrıca araştırmalarım sırasında Maliye Bakanlığı'nın bir tebliğine de rastladım: Seri No: 31. Bu tebliğde açıkça şöyle deniyor: 'Ücretler belirlenirken,Anayasa'nın 73. maddesine göre hareket edilecektir.'"

Bolu'da su faturalarında yeni dönem: Zenginden daha çok, fakirden daha az alınacak

"ZENGİNDEN DAHA FAZLA, FAKİRDEN DAHA AZ ALIYORUZ"

Konuyla ilgili önceden yaptığı duyurular sebebiyle başka illerin belediye başkanlarının kendisini aradığını söyleyen Başkan Özcan, "Aslında bu uygulamayı çok daha önce hayata geçirmemiz gerekiyordu. Sosyal medyadaki paylaşımımdan sonra birkaç belediye başkanı da beni aradı; onların da aklına yattı. Komisyonda muhalefet partisine mensup arkadaşlar da destek verdi. Büyük ihtimalle bizden sonra onlar da bu uygulamaya geçeceklerdir. Özetle şunu yapıyoruz: Zenginden daha fazla, fakirden daha az alıyoruz. Ama toplamda yine aynı miktarı topluyoruz."

OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Özcan'ın konuşmasının ardından madde, komisyondan geldiği şekliyle mecliste oy birliğiyle kabul edildi.

Bolu\'da su faturalarında yeni dönem: Zenginden daha çok, fakirden daha az alınacak
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bolu'da su faturalarında yeni dönem: Zenginden daha çok, fakirden daha az alınacak - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • barbaros112:
    Walla cok guldum Bu adam gercekten Tuaf Helal.olsun :)) 0 0 Yanıtla
  • Ömer Özen:
    sen he zenginden fazla alacan fakirden az sabahı güneş batidan doğar aga valla ayidan kıl kopart daha iyi 0 0 Yanıtla
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