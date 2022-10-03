Malatya'da duvar kalınlığı 1 metre olan asırlık evleri görenler şaşkınlığını gizleyemiyor - Son Dakika
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Malatya'da duvar kalınlığı 1 metre olan asırlık evleri görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

03.10.2022 10:03

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde duvar kalınlığı bir metre olarak kerpiçten inşa edilen 100 yıllık evleri görenler bir daha bakıyor. Tek odalı ve tavana yakın pencereli evlerden birinde yaşayan İsmail Aslan adlı vatandaş, evlerin kışın sıcak, yazın da serin olduğunu söyledi.

Akçadağ ilçesinde yaklaşık 300 kişinin yaşadığı 80 haneden oluşan Küçükkürne Mahallesi'nde yaklaşık 100 yıl önce duvar kalınlığı 1 metre olarak kerpiçten ve tek odalı olarak inşa edilen evlerin pencerelerini gören şaşkınlığını gizleyemiyor. Mahallede günümüze ulaşmayı başaran 3 evde tavan seviyesinde ve yekpare olarak oluşturulan pencereler, yer alıyor. Mahalle de bulunan üç benzer yapındaki evlerden birinde yaşayan İsmail Aslan atalarından kalma yapıları koruyarak yeni nesillere miras bırakmak istediklerini belirterek evin yıkılmaması için geçtiğimiz yıllarda çatı yaptırdıklarını söyledi.

"YENİ NESİLLERE MİRAS BIRAKMAK İSTİYORUZ"

Tek odalı, duvar kalınlığı yaklaşık 1 metre olan evlerde halen yaşamaya devam ettiklerini ifade eden Aslan, "Bu ev dedemizden kalma. Bölgede benzer üç ev daha var. Geçtiğimiz yıllarda çökmemesi için çatı yaptırdık ve halen burada yaşamaya devam ediyoruz. 10 çocuğumuz da bu evde büyüdü. Evin yeni nesillere miras kalması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi

KIŞIN SICAK, YAZIN SERİN TUTUYOR

Evlerin kışın sıcak yazın ise serin tutması için kerpiçten inşa edildiğini kaydeden Aslan, "Pencerelerin yüksekte ve küçük olmasının nedeni daha önceki yıllarda bölgede eşkıyalar camlara ateş açarmış. Pencereler yüksek ve küçük yapılarak benzer bir olayda evde yaşayanların zarar görmemesi hedeflenmiş" diye konuştu.

KENDİ İMKANLARIYLA RESTORE ETTİLER

10 çocuğunu büyüttüğü evde eşiyle birlikte yaşadığını söyleyen Fadime Aslan ise zamanla tahrip olan evin bir kısmını kendi imkanları ile restore ettiklerini söyledi.

İşte görenleri şaşkına uğratan o evler;

Duvar kalınlığı tamı tamına 1 metre! Bu evin pencerelerini gören bir daha bakıyor
Duvar kalınlığı tamı tamına 1 metre! Bu evin pencerelerini gören bir daha bakıyor
Duvar kalınlığı tamı tamına 1 metre! Bu evin pencerelerini gören bir daha bakıyor
Duvar kalınlığı tamı tamına 1 metre! Bu evin pencerelerini gören bir daha bakıyor
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Kaynak: İHA

Malatya, Akçadağ, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Malatya'da duvar kalınlığı 1 metre olan asırlık evleri görenler şaşkınlığını gizleyemiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da duvar kalınlığı 1 metre olan asırlık evleri görenler şaşkınlığını gizleyemiyor - Son Dakika
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