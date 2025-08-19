Bugün Hava Durumu: Yağış ve Sıcaklık Değişiklikleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Doğu Karadeniz kıyıları, Çankırı ve Ordu çevreleri ile Bolu'nun güney ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı: İç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle batı ve kuzeybatı, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 32

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Parçalı bulutlu 31

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Erzurum: Az bulutlu ve açık 33

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41 - İSTANBUL