Burdur Belediyesi ve Tüm Emekliler Derneği İş Birliğiyle Emekli Kafe ve Berber Salonu Açıldı

Yerel

MUHAMMET FATİH BAŞCI

(BURDUR) - Burdur Belediyesi ve Tüm Emekliler Derneği iş birliğiyle kentte Emekli Kafe ve Berber Salonu törenle açıldı. CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, "Emeklilerimiz bunları değil kendi aldıkları aylıklarla çok daha refah seviyesi yüksek bir şekilde yaşamayı hak ediyor. En yakın zamanda da bugünleri yaşayacağımız umut ediyorum" dedi.

İstasyon Park'ta düzenlenen açılış törenine Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve eşi Hülya Ercengiz, CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Tüm Emekliler Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, Baro Başkanı Meltem Özdemir, Tüm Emekliler Derneği Burdur Şube Başkanı Mahmut Kalkan, CHP İl, İlçe, Kadın Kolları Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri, İl Genel Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

"Emekliye yapılan zam kabul edilebilir bir zam değil"

Açılışta konuşan Tüm Emekliler Derneği Burdur Şube Başkanı Mahmut Kalkan, şunları söyledi:

"Emekli berber salonu düşüncemiz oldu. Onu da tesisimizin içine ilave ettik. Hem yazlık hem kışlık emeklilerimizin buraya gelip çayını, kahvesini içebileceği restoran kısmından da belli indirim ve şartlarda yemeğini yiyebileceği imkanlar sunulacak. Bu güzel mekan şimdiden tüm emeklilerimize hayırlı olsun. Maalesef en düşük emekli maaşımız 12 bin 500 liraydı. Ocakta yapılan zamla memur emeklisine 11.54, işçi, esnaf, dul-yetim emeklilerine de 15.75 gibi bir zam yapıldı. Kabul edilebilir bir zam değil. Biz kabul etmiyoruz. Biz emeklilerimizi de bu yaştan sonra yolda, sokakta perişan edecek halimiz yok. Zamanı geldiğinde emeklilerimizin de gereğini yapacağını düşünüyoruz."

"Emeklilerimiz refah seviyesi yüksek bir şekilde yaşamayı hak ediyor"

CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut şunları söyledi:

"Adı üstünde emekli. Yani yıllarca emek vermiş, emek harcamış, devletine hizmet etmiş, prim ödemiş ve emekliliğinde de rahatça bir yaşamı hak etmiş bir kişi olarak tanımlarız aslında. Ama bugün internete girip Türkiye'de emekli yazdığımızda, görseller kısmını açıp baktığımızda birçok ağlayan yüz ifadesiyle Türkiye'deki emeklilerimizi görüyoruz. Aslında emeklilerimiz hayatının geri kalan bölümünü çok rahat bir şekilde yaşayabilecek bir refah seviyesinde olmalı, her an her istediği harcamayı, yaşamsal faaliyetlerini rahat bir şekilde harcayabilmeli, sosyal ve kültürel anlamda hayatının geri kalan kısmında rahat bir şekilde gezebilmeli, dünyanın değişik ülkelerine gidip oranın kültürlerini öğrenmeli. Böyle bir refah seviyesinde emekli olmalı. Ama ne yazık ki bırakın dünyadaki ülkeleri gezmeyi bizim emeklilerimiz köydeyse ilçesine gitmekte zorlanıyor, ilçesindeyse il merkezine gitmekte zorlanıyor. Bırakın sosyal, kültürel faaliyetlere vakit ayırmayı hayatının yaşamsal giderlerini karşılamakta zorlanıyor. İşte hal böyleyken sosyal devlet anlayışı hiçbir geliri olmayan kişilere politikalar üretmek durumundayken işte bugün geldiğimiz noktada sosyal belediyecilik anlayışıyla kıymetli belediye başkanım ve değerli mesai arkadaşları emeklilerimizi düşünerek böyle bir kafe ve berber hizmet salonunu hayata geçiriyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Emeklilerimiz bunları değil kendi aldıkları aylıklarla çok daha refah seviyesi yüksek bir şekilde yaşamayı hak ediyor. En yakın zamanda da bugünleri yaşayacağımız umut ediyorum."

"Amacımız vatandaşlarımızın gün boyunca rahatça vakit geçirebileceği bir alan yaratmaktı"

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de konuşmasında şunları söyledi:

"Türkiye'deki emeklilerin durumunun çok iyi olmadığını biliyoruz. 2024 yılının emekliler yılı ilan edildiği bir dönemde, emeklilerimizin daha iyi şartlara kavuşmasını umarken, maalesef büyük bir kısmının emeklilikte de çalışmak zorunda kaldığını üzülerek gördük. Burdur Belediyesi'ne geçen subay gazinosu olarak hizmet veren bu alanı sosyal tesise dönüştürme sürecini geliştirmeye çalıştık. Amacımız, ucuz ve güvenli yeme-içme hizmetleri sunmanın yanı sıra, vatandaşlarımızın gün boyunca rahatça vakit geçirebileceği düzgün bir alan yaratmaktı. Zamanla bu alan, sosyal bir tesis olarak ihtiyaçları fazlasıyla karşılayabilecek bir yer haline geldi. Geçmişte, 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ücretsiz ulaşımını sağlamak amacıyla özel halk otobüsleri kooperatifimizle bir protokol imzalayarak, onların bir yıllık izleme harç ücretlerini almama garantisi vermiştik. Bu, bir yandan esnaf üzerindeki yükü azaltırken, diğer yandan da 65 yaş üstü yurttaşlarımızın kent içi seyahatinin ne kadar büyük bir sorun haline geldiğini ortaya koydu. Burdur, huzurun kenti olarak, özellikle emeklilerimizin rahat bir yaşam sürdüğü bir yer haline gelirken, yalnız yaşayan vatandaşlarımızın da ihtiyaçlarına çözüm üretmeye çalıştık. Son dönemde, vatandaşlarımızın berber hizmetlerindeki fiyatlardan şikayetçi olduğunu duyduk. Kuaför ve berber esnafımızın da kazancının kendine yetmediği bir dönemde, bu hizmeti uygun fiyatlarla sunmak ve 65 yaş üstü yurttaşlarımıza sınırlı sayıda hizmet ederek aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla bir berber salonu açtık. Amacımız, hiçbir esnaf arkadaşımızı zora sokmak değil; tam aksine, dengeli bir şekilde hizmet sunarak hem vatandaşlarımıza hem de esnafımıza destek olmaktır."

"Biz geçinebileceğimiz bir maaş, sağlıkla huzurla alabileceğimiz bir sağlık hizmeti istiyoruz"

Tüm Emekliler Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan ise şu ifadelere yer verdi:

"Bugün burada çok hayırlı bir iş için toplanmışız. Burdur'da 70 binin üzerinde emeklimiz var. İnşallah bunlara büyük bir hizmet vereceğiz. Böyle güzide bir yeri emeklilere tahsis eden sayın belediye başkanımıza çok teşekkür ederim. Bu hususta büyük bir uğraş veren şube başkanım Mahmut Başkan'a da teşekkür ederim ve diğer emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ederim. Emekliler yıllarca bu memleketin sanayisine, ekonomisine her şekilde katkı vermiş, hizmetini yapmış, primini ödemiş olan yaşlı insanlar. Bugün malum görüyoruz çevremizde hepimizin ailesinde muhakkak bir emekli vardır ama emekliler mağdurlar. İki gün önce Plan Bütçe Komisyonu'nda emekli zamları görüşüldü. Orada da izah ettik durumu şöyle ki, biz çok büyük bir zam istemiyoruz, çok büyük bir artış istemiyoruz. Biz bu yaştan sonra han hamamda yaptıracak değiliz. Biz geçinebileceğimiz bir maaş, sağlıkla huzurla alabileceğimiz bir sağlık hizmeti istiyoruz. Bunun için 2025'in birinci döneminde dernek olarak teklifimiz şu oldu, 2 ay önceden bu işi takibe başladık emeklilere seyyanen 10 bin lira tüm emeklilere verilmesi artı TÜFE zammı dedik, ne gelirse o da doğru değil ama onu da dedik kabulümüzdür. Maalesef halihazırda bunun kavgasını veriyoruz. İstediğimiz 10 bin liralık zam neydi 10 bin lirayla taban kök maaş dediğimiz bugün için 8 bin lira olan kök maaşımız asgari ücrete denk gelecekti onun üzerine de herkese verilen bu şekil bir adaletli sistem olacaktı. Bugün yine büyük bir adaletsizlik yapıldı."