Bursa Sağlık Müzesi Yeniden Ziyarete Açıldı

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Haber: Zehra Değirmenci/ Sibel Kahraman

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020 yılında kapatılan Sağlık Müzesi, bu yılın mart ayından itibaren Nilüfer Belediyesi yanındaki binasında yeniden açıldı. Dr. Ceyhun İrgil'in çalışmalarıyla kurulan Sağlık Müzesi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Müze hakkında konuşan Ceyhun İrgil, Türkiye'nin en kapsamlı sağlık müzesinin 20 yıllık bir çalışmanın ürünü olduğunu söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020 yılında kapatılan Sağlık Müzesi, bu yılın mart ayından itibaren Nilüfer Belediyesi yanındaki binasında yeniden açıldı. Dr. Ceyhun İrgil'in çalışmalarıyla kurulan Sağlık Müzesi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Müze hakkında konuşan Ceyhun İrgil, şunları söyledi:

"Nilüfer Belediyesi Sağlık Müzesi aslında 20 yıllık bir çabanın ürünü. 20 yıl önce başlayan bir proje. 20 yıl boyunca binlerce obje, eşya ve belge biriktirildi. Bu arada Bursa Sağlık Tarihi kitabı yapılıyordu. Onun çalışmaları sırasında bir dolu insan kendilerine ve ailelerine ait objeleri de bağışladılar. Onların da destekleriyle bu büyük koleksiyon oluştu. Daha sonra bu büyük koleksiyon 2005 yılında önce Muradiye'de ardından 2017 yılında Osmangazi'de, Bursa'nın merkezinde Sağlık Tarihi Müzesi olarak açıldı. Şu anda bin 500 metrekarelik kapalı alanıyla içindeki diş, eczacılık, tıp, veterinerlik, Milli Mücadele ve Cumhuriyetin ilk 15 yılına ait sağlık reformlarıyla Türkiye'deki en kapsamlı sağlık müzesi unvanını taşıyor.

"Cumhuriyet'in 100. yılında halkın gözetimine açıldı"

Müzenin en önemli özelliklerinde bir tanesi de, içinde Mustafa Kemal Atatürk'ün 1926 yılında Bursa'da tedavi gördüğü hastane odasına ait bütün eşyaların ve Atatürk'e ait eşyaların bulunması. Bunun yanı sıra müzede yaklaşık 8 bin obje envantere kayıtlı. 3 binin üzerinde kitap ve belge var. İmitasyonla sergilenen hiçbir eser yok. Tamamı orijinal. Bu müze aynı zamanda sağlık çalışanlarına bir saygı duruşu. O nedenle dizayn edildi ve Cumhuriyetin 100. yılında halkın gözetimine açıldı.

9 ayda 11 bini aşkın ziyaretçi

Şu anda pazartesi günleri hariç her gün açık ve ücretsiz. Daha çok STK'lar, okullar, yurttaşlar düzenli olarak geziyorlar. 9 ayda aşağı yukarı 120 etkinlik de yapıldı. Sadece müze değil aynı zamanda Tıp Tarihi Araştırmaları Merkezi. Aynı zamanda etkinlik salonları, toplantı salonlarıyla STK'ların toplantılarına açık bir merkez. Şu anda bir kültür merkezi olarak da hizmet veriyor. 9 ayda son verilere göre 11 binin üzerinde yurttaş ziyaret etmiş. Bu arada yüzlerce okul; anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerinin de sınıflar halinde ziyaret ettiğini biliyoruz. Onların da olabildiğince görmesini diliyoruz. Okullar şu anda düzenli olarak randevu alıp gelebiliyor. Çocukların da ilgisini çekiyor, çünkü çok fazla obje ve eşya var. 100 yıllık bir eczane, organlar, iskeletler, tıbba ait eserler, Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadele döneminin sağlık çalışmaları çocukların ilgisini çekiyor. Çocuklar için oyun alanları var. İskeletle kemikleri birleştirebiliyorlar. Onlara dönük de interaktif çalışmalar yapılıyor.

Müzede eserlerin tamamını sergileyemiyoruz. Koleksiyonumuzda çok fazla eşya var. Zannediyorum 1-2 ay içerisinde Türkiye'nin ilk ve tek Optik ve Göz müzeciğini açacağız. Turgut Açar koleksiyonu. Turgut beyin adıyla ayrı bir bölüm yapıyoruz şu anda."