Yerel

Bursa ulaşımında yılların hayali gerçek oluyor

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yeni dönemdeki vizyon projelerinden birisi olan 'şehri 3 ulaşım ana hattına' kavuşturma çalışmalarının bir parçası olan 'Güney Koridoru' adım adım hayata geçiriliyor. İlk adımı Balıklıdere üzerine inşa edilen köprü ve bağlantı yollarıyla atılan Güney Koridoru'nun tamamlama çalışmalarının devamı olan Türkmenbaşı-Erdoğan Caddesi Bağlantı Yolu da düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Bursa'da ulaşım meselesine köklü çözümler üretmek amacıyla raylı sistemler, yeni yollar, akıllı kavşaklar ve toplu ulaşım gibi pek çok yatırımı hizmete alan Büyükşehir Belediyesi, ulaşıma nefes aldırmak için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde yeni dönemdeki hayata geçirmeyi planladığı projelerini açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tek bir ana hat üzerine konumlanmış şehri 3 ana hatta kavuşturup trafik yükünü yaklaşık 3 kat hafifletmeyi hedeflediğini belirtmişti. Tek ana aksa alternatif olarak oluşturulacak olan 'Güney Koridoru', sürdürülen ulaşım yatırımlarıyla yavaş yavaş hayata geçiriliyor. İlk adımı Balıklıdere üzerine inşa edilen köprü ve bağlantı yollarıyla atılan Güney Koridoru'nun tamamlama çalışmalarının devamı olan Türkmenbaşı-Erdoğan Caddesi Bağlantı Yolu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katıldığı törenle hizmete açıldı. Esenevler Mahallesi, Türkmenbaşı Caddesi'ni Erdoğan Caddesi'ne bağlayan 213. Sokak ile Erdoğan Caddesi üzerindeki yolda aydınlatma, alçak gerilim deplase, parke, bordür ve asfalt çalışmaları yapıldı. Toplamda 900 metre uzunluğunda 2 gidiş, 2 dönüş bölünmüş yol kazandırılmış oldu. Bununla birlikte 550 metre uzunluğunda bisiklet yolu da oluşturulup vatandaşların kullanımına sunuldu. Açılışı yapılan yol sayesinde Kestel Uludağ Caddesi ile Yıldırım Bağlaraltı Kaplıkaya arasındaki bölge birleşmiş oldu. İki ilçe birbirine bağlanırken 'Güney Koridoru' sayesinde de Kestel-Yıldırım-Osmangazi-Nilüfer hattında şehir trafiğinin rahatlatılması hedefleniyor. Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Milletvekilleri Mustafa Varank, Müfit Aydın, Ayhan Salman, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

"Kentsel dönüşümler hayallerimizin neticesi"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım ilçesinin özellikle doğu ve Güneydoğu, Karadeniz ve İç Anadolu gibi bölgelerden alınan göçlerle oluşmuş bir ilçe olduğunu hatırlattı. Yüzölçümü olarak Bursa'nın yüzde 1'ni kapsayan Yıldırım'ın nüfus olarak şehrin yüzde 21'ini kapsadığını belirten Başkan Aktaş, 650 bin nüfusuyla Yıldırım'ın hızla büyüyen ve gelişen bir bölge olduğunu dile getirdi. Hızlı yaşanan göçlerin Bursa'ya ve Yıldırım'a olumsuz yansımaları olduğunu anlatan Başkan Aktaş, "Elbette insanlarımız daha güzel evlerde, daha güzel yollarda, daha güzel parklarda bulunmak, çocuklarının daha güzel okullarda eğitim almasını istiyor. Bunun için dönüşüm yapmak gerekiyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile birlikte ilçenin dönüşümü adına önemli bir irade ortaya koyuyoruz. Yürüttüğümüz kentsel dönüşümler bu hayallerimizin neticesidir. Bu dönemde Bakanlığımızın da destekleriyle dalga dalga bu dönüşüm yayılacak. Nasip olursa gerçek manada hayal ettiğimiz Bursa'yı ve Yıldırım'ı hep birlikte yaşayacağız" dedi.

"Yol medeniyettir"

İnsanların da damarı tıkanınca ameliyat olduğunu, damarlarının tekrar açıldığını hatırlatan Başkan Aktaş, "Bizler Bursa'nın ve Yıldırım'ın tıkanan damarlarını açıyoruz. Bursa, Kestel-Görükle arasındaki 30 kilometrelik aksında güneyde sırtını Uludağ'a yaslamış, kuzeyde ise eskiden ova olup şimdi büyük bölümünü içine almış bir şehirdir. 2000'li yıllarda merkez nüfusumuz 1 milyon iken şuanda merkezde nüfus 2 milyon 200 bin. Ama hala aynı cadde üzerinde gidip geliyoruz. Rahmetli Süleyman Demirel 40-50 sene önce Güney Çevre Yolu'ndan bahsetmiş. Ama Karayolları'nda böyle bir proje göremedim. Cumhurbaşkanımızın ve Bakanlığımızın verdiği desteklerle Güney Çevre Yolu'nu oluşturuyoruz. Bu açılan yol da bu projenin bir parçasıdır. Bakanlık tarafından bize 66 dönüm hazine arazisi verildi. Şimdi 33-34 dönümlük bir alan daha var. Onu da bize takdim ederseniz, dönüşümü çok rahat ve kolay sağlamış olacağız. Alan zaten rezerv alan olarak ilan edildi. Ayrıca sizlerden bölgede imar uygulaması yetkisi istiyoruz. İnşallah Degirmenönü-Karapınar-Cumalıkızık'ta yürüttüğümüz çalışmaları bu vesileyle daha seri bir şekilde tamamlamış olacağız. Yol medeniyettir, yol gelişmişliktir. Bizim tek derdimiz gençlerimize ve çocuklarımıza daha güzel Yıldırım ve Bursa hazırlamak. Yıldırım sizinle güzel" diye konuştu.

"Hareketli 50'e yakın fay hattı var"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yeni açılan yolun ilçeye ve Bursa'ya hayırlı olmasını dileyerek, kullanacak olan herkese de kazasız bir yolculuk temenni etti. Havasından geçilemeyen ama kentsel dönüşüm yapamayan, her gün medyada ahkam kesip Cumhurbaşkanı gibi gözüküp tembel tembel gezip kentsel dönüşümü duyunca ortadan kaybolan belediye başkanları olduğunu dile getiren Bakan Özhaseki, "Gece gündüz deli gibi çalışan ve bu işi gönül vererek yapan Oktay Yılmaz ve Alinur Aktaş'a teşekkür ediyorum. Yol medeniyettir. Yıllardır beklenilen yolu hizmete açan Alinur Aktaş'ın eline sağlık. Nice güzel yollar açmayı da Allah nasip etsin. Cennet gibi bir vatana sahibiz. Bu toprakların birçok güzelliği olduğu gibi iki konuda da eksisi var. Birisi fitnesi eksik olmaz, diğeri de deprem bölgesi olmasıdır. Şuanda hareketli 50'e yakın fay hattı var. En önemlisi Kuzey Anadolu Fay Hattı'dır. Van civarında başlıyor, 80 senelik süre içerisinde Niksar-Tosya-Bolu-Abant-Gölcük'e kadar gelmiş. Şimdi Adalar seğmeninde bekliyor. Allah korusun bu kırılırsa ki tarihi geçmiş kırılacağını söylüyor. Ne zaman kırılacağını hiçbirimizi bilemeyiz ama hepimiz çok acı çekeriz" dedi.

"Bakanlık-Belediye-vatandaş el ele verecek"

Binlerce yıldır hareketli olan bu fay hattından dolayı Türkiye'nin bir an önce yenilenmesi gerektiğinin altını çizen Özhaseki, "Bir an önce evlerimizi dönüştürmeliyiz. Kentsel dönüşüm bunun için elzemdir. Biz deprem ülkesiyiz. Her deprem olduğunda dizimize vurup ah edip devam edemeyiz. Allah'a şükür bizler de akıllı insanlarız. Geçmişteki birikimlerimizle bu işlerin altından rahat kalkabiliriz. Yaklaşan deprem karşısında hepimizin çok ciddi şekilde adım atması lazım. Kentsel dönüşümü doğru yapmanın bir tane yolu var. Bakanlık-Belediye-vatandaş el ele verecek. Anlaşacaklar ve beraber çalışacaklar. Kentsel dönüşüm kol kola girilerek yapılır. Vatandaşa en az şekilde külfet getirilecek. Belki hiç gelmeyecek. Vatandaşla anlaşıp Bakanlığa işin çözümü için gelen belediye başkanı, en başarılı belediye başkanıdır. Alinur Aktaş ve Oktay Yılmaz birçok kez Ankara'ya gelip görüştü. 60 dönüm araziyi aldığında 34 dönüm daha araziyi alırsa burada kentsel dönüşümü daha iyi yapacağını söyledi. Bakanlık olarak bize bağlı ama sonuçta milletin malıdır. Eğer kentsel dönüşümde kullanılacaksa bu 30 dönüm, 130 dönüm, 230 dönüm de helali hoş olsun. Ben vermeye hazırım, yeter ki yapsın. Bursa'dan gelecek her talebin başımın üstünde yeri var" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Özhseki, Başkan Aktaş ve protokol üyeleri tarafından kurdele kesimiyle Türkmenbaşı-Erdoğan Caddesi Bağlantı Yolu ulaşıma açıldı.