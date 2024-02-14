Başkan Büyükkılıç, Çerkes vatandaşlarla bir araya geldi

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Birleşik Kafkas Derneği tarafından düzenlenen programda Çerkes vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, "Biz et ile tırnağız, et tırnaktan ayrılmaz" dedi.

Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde faaliyet gösteren Harikalar Sofrası'nda gerçekleşen toplantıya Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Birleşik Kafkasya Derneği Başkanı Cemil Görücü ve Çerkes vatandaşlar katıldı.

Toplantıda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan '5 Yıllık Yatırım ve Hizmetlerin Tanıtımı' videosu izletildi.

Çerkeslerle buluşmada Kafkasların geleneksel kıyafetlerini giyen gençler tarafından akordiyon müziği eşliğinde karşılanan Başkan Büyükkılıç, "Nezaket desen burada, saygı desen burada. Biz et ile tırnağız, et tırnaktan ayrılmaz" dedi.

Filistin'de insanlık dramı gerçekleştiğini hatırlatan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gece gündüz demeden Gazze için ne yapılması gerekiyorsa irade gösterdiğini ifade etti.

"Şaheser Bir Terminal Binası Kayseri'mize Yakıştı"

Ekibiyle gece, gündüz demeden sevdalı oldukları Kayseri için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni havalimanı terminal binamız açıldı. Şaheser bir terminal binası Kayseri'mize yakıştı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Şehrimizi, bizleri, Kayseri'mizi seviyor. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Biz sizlere sevdalıyız, sizleri seviyoruz. Hulusi Paşamıza da teşekkür ediyoruz. Havaalanı Kayseri'mize yakıştı, artık uluslararası dünyada yerini alan bir şehir olarak gururumuz haline geldi. Bir kayak merkezimiz var, charter seferleriyle Çekya'dan, Polonya'dan, Rusya'dan geliyorlar. Üç haftadır hafta sonu yüz binlerin üzerinde kayakseverimiz kayak yapıyor, eğleniyor, keyifli bir ortam yaşıyor. Ay yıldızlı Türk bayrağımız altında biriz, beraberiz, hep beraber Kayseri, hep beraber Türkiye'yiz."

İldem'de yaşayan vatandaşlar için içerisinde yüzme havuzundan atölyelere, fitness merkezinden pek çok şeye kadar 6 bin metrekare 150 milyon TL'lik tesis inşa ettiklerini belirten Büyükkılıç, aynı şekilde Talas'ta da bu türden projelere imza attıklarını, israfa fırsat vermeden hizmet ürettiklerini paylaştı.

Hızlı trenin de Kayseri'ye kazandırılacağını ifade eden Başkan Büyükkılıç, çalışmaların sürdüğünü söyledi. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ni de hizmete açtıklarını ve dillere destan olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, Büyükşehir kapsamında 12 milyon metrekareyi geçen miktarda yeşil alanı içeren parkların yer aldığını aktardı. 1 milyon 250 bin metrekare alanda kurulu olan, Türkiye'nin en büyük millet bahçesinden birisi olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ni anlatan ve tanıtan Büyükkılıç, yeni yollar, yeni tesisler ile Kayserili hemşehrilerine layık olmaya çalıştıklarını söyledi.

Hiçbir dönemde, bu dönemdeki kadar taşraya hizmet yapılmadığını da sözlerine ekleyen Başkan Büyükkılıç, sadece bir ilçeye 47 tane halı saha inşa ettiklerini örnek gösterdi.

15 tane çevreci, elektrikli otobüs aldıklarını, bu dönemde toplamda 71 tane otobüs aldıklarını ifade eden Büyükkılıç, çevreyi önemseyen, yeşili önemseyen bir belediye olmaya gayret ettiklerini dile getirdi.

Başkan Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin desteklerinden söz ederek, yeni dönemde 50 milyon euroluk hibe ile Kurutma, Yakma Tesisi inşa edeceklerini anlattı. Kartal Katlı Kavşağı'nı da inşa edeceklerini duyuran Büyükkılıç, hizmetlerini sıralayarak Kayseri'ye yakıştığını belirtti. - KAYSERİ