Başkan Büyükkılıç, Çerkes vatandaşlarla bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Birleşik Kafkas Derneği tarafından düzenlenen programda Çerkes vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, "Biz et ile tırnağız, et tırnaktan ayrılmaz" dedi.
Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde faaliyet gösteren Harikalar Sofrası'nda gerçekleşen toplantıya Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Birleşik Kafkasya Derneği Başkanı Cemil Görücü ve Çerkes vatandaşlar katıldı.
Toplantıda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan '5 Yıllık Yatırım ve Hizmetlerin Tanıtımı' videosu izletildi.
Çerkeslerle buluşmada Kafkasların geleneksel kıyafetlerini giyen gençler tarafından akordiyon müziği eşliğinde karşılanan Başkan Büyükkılıç, "Nezaket desen burada, saygı desen burada. Biz et ile tırnağız, et tırnaktan ayrılmaz" dedi.
Filistin'de insanlık dramı gerçekleştiğini hatırlatan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gece gündüz demeden Gazze için ne yapılması gerekiyorsa irade gösterdiğini ifade etti.
"Şaheser Bir Terminal Binası Kayseri'mize Yakıştı"
Ekibiyle gece, gündüz demeden sevdalı oldukları Kayseri için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yeni havalimanı terminal binamız açıldı. Şaheser bir terminal binası Kayseri'mize yakıştı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Şehrimizi, bizleri, Kayseri'mizi seviyor. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Biz sizlere sevdalıyız, sizleri seviyoruz. Hulusi Paşamıza da teşekkür ediyoruz. Havaalanı Kayseri'mize yakıştı, artık uluslararası dünyada yerini alan bir şehir olarak gururumuz haline geldi. Bir kayak merkezimiz var, charter seferleriyle Çekya'dan, Polonya'dan, Rusya'dan geliyorlar. Üç haftadır hafta sonu yüz binlerin üzerinde kayakseverimiz kayak yapıyor, eğleniyor, keyifli bir ortam yaşıyor. Ay yıldızlı Türk bayrağımız altında biriz, beraberiz, hep beraber Kayseri, hep beraber Türkiye'yiz."
İldem'de yaşayan vatandaşlar için içerisinde yüzme havuzundan atölyelere, fitness merkezinden pek çok şeye kadar 6 bin metrekare 150 milyon TL'lik tesis inşa ettiklerini belirten Büyükkılıç, aynı şekilde Talas'ta da bu türden projelere imza attıklarını, israfa fırsat vermeden hizmet ürettiklerini paylaştı.
Hızlı trenin de Kayseri'ye kazandırılacağını ifade eden Başkan Büyükkılıç, çalışmaların sürdüğünü söyledi. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ni de hizmete açtıklarını ve dillere destan olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, Büyükşehir kapsamında 12 milyon metrekareyi geçen miktarda yeşil alanı içeren parkların yer aldığını aktardı. 1 milyon 250 bin metrekare alanda kurulu olan, Türkiye'nin en büyük millet bahçesinden birisi olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ni anlatan ve tanıtan Büyükkılıç, yeni yollar, yeni tesisler ile Kayserili hemşehrilerine layık olmaya çalıştıklarını söyledi.
Hiçbir dönemde, bu dönemdeki kadar taşraya hizmet yapılmadığını da sözlerine ekleyen Başkan Büyükkılıç, sadece bir ilçeye 47 tane halı saha inşa ettiklerini örnek gösterdi.
15 tane çevreci, elektrikli otobüs aldıklarını, bu dönemde toplamda 71 tane otobüs aldıklarını ifade eden Büyükkılıç, çevreyi önemseyen, yeşili önemseyen bir belediye olmaya gayret ettiklerini dile getirdi.
Başkan Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin desteklerinden söz ederek, yeni dönemde 50 milyon euroluk hibe ile Kurutma, Yakma Tesisi inşa edeceklerini anlattı. Kartal Katlı Kavşağı'nı da inşa edeceklerini duyuran Büyükkılıç, hizmetlerini sıralayarak Kayseri'ye yakıştığını belirtti. - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Başkan Büyükkılıç, Çerkes vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
Süper Lig lideri Galatasaray'ın deplasmanda Ankaragücü ile oynayacağı maçın nerede oynanacağı tartışmaları sona erdi. TFF, Eryaman Stadı'nın zemininin bozuk olduğu gerekçesiyle maçın Eryaman'da oynanmasına karar verdi. Ayrıca TFF, Ankaragücü, Kayserispor ve Rizespor'a stadyum zeminlerinin bakımlarının hızlandırılması konusunda uyarıda bulundu ve denetim ve yaptırımlarını arttıracağını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl aradan sonra Mısır'a resmi bir ziyarette bulunuyor. Bu ziyaretin gündemi, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ikili ilişkiler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve bölgesel meselelerin ele alınması olacak.
Real Madrid'in dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'i deplasmanda 1-0 yendiği maçta oyuna giremeyen milli futbolcumuz Arda Güler'in üzgün görüntüsü büyük tepki çekti.
Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, makamına gelen 85 yaşlarındaki bir kişiyi eşinin yanında itekleyerek dışarı çıkardı.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği noktalarda vatandaşların tepkisiyle karşılaşıyor. O anlarda kaydedilen bir görüntüde vatandaşlardan biri tavırlarından rahatsız olduğu Başkan Ergün'e "Elini indir, beni böyle sevme! Ben köpek değilim" diyerek tepki gösterdi.
Yaptığı yayınlar ve açıklamalarla sık sık adından söz ettiren Serdar Ortaç, son açtığı canlı yayında küfürler savurdu. Alkollü olduğu görülen Ortaç'ın küfürlerini duyan evdeki kadın çalışanı hemen telefonu alarak yayını kapattı.
Survivor All Star yarışmasında eski şampiyon Adem Kılıçcı'nın Acun Ilıcalı'nın teklifine talepleri nedeniyle anlaşamadığı belirtildi. Kılıçcı'nın ayda 350 bin TL ve 20 milyon TL'ye bir ev istediği konuşuluyor.
Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, sosyal medya hesabından paylaştığı kaslı fotoğrafıyla büyük beğeni aldı. Yıldız futbolcunun o paylaşımını göre futbolseverler, "Adam Ronaldo'ya dönmüş" şeklinde yorum yaptı.
Sizin düşünceleriniz neler ?